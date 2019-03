Presupunere: cat va costa cel mai ieftin Tesla Model 3 in Europa

Saptamana trecuta Musk a anuntat lansarea celui mai ieftin si asteptat Tesla Model 3, cel care costa 35000 de dolari in SUA. Insa noi suntem in Europa, inevitabil ne punem intrebarea: oare cat va costa acesta la noi pe continent?

Am facut un mic calcul, care este in intregime o prespunere. Am luat preturile pentru modelele europene si le-am cumparat cu preturile pentru piata din SUA. In momentul de fata un Model 3 Dual-Motor Long Range costa 47000$ in SUA si aproximativ intre 52300 Euro (Germania) si 56900 Euro (Portugalia) in Europa.

Putem cadea de acord ca diferenta intre pretul din SUA si cel din Europa se situeaza intre 10800 si 14400 Euro. Cu alte cuvinte, preturile sunt mai mari in Europa cu procente intre 25 si 34%.

Asadar, modelul de 35000$ probabil ca se va vinde in Europa, cel putin in primii ani, la preturi intre ~38600 Euro si ~41400 Euro.

Ce parere aveti despre aceste posibile preturi? In conditiile date, un Model Y va ajunge chiar si la peste 45000 Euro.