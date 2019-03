Am renuntat la desktop in favoarea unui laptop de gaming

Cred ca se fac 20 de ani de cand am inceput sa folosesc un PC si niciodata nu am utilizat un laptop pe post de masinarie principala. Toata activitatea mea s-a desfasurat pe desktop, iar laptop-urile reprezentau pentru mine doar solutii utile cand trebuia sa ma deplasez. Si totusi am realizat o schimbare interesanta in viata mea.

Schimbarea a venit destul de brusc si sunt multe motive la mijloc care m-au influentat, insa nu voi discuta despre lucruri personale ci doar despre motive pur si strict legate de domeniul nostru. Ultimul PC pe care l-am avut a fost realizat destul de bine si imi satisfacea toate nevoile.

Era configurat dintr-o carcasa FSP CMT 510 testata in trecut AICI, si o configuratie full AMD. Am ales AMD din motive evidente, dar nu pot sa nu recunosc ca in mine se afla o pasiune pentru acest brand. Poate pentru ca de mic am avut procesoare AMD, primul fiind un Athlon 1400+, single core la 1.4GHz.

Sistemul arata cam asa:

AMD Ryzen 3 1300X (update ulterior la Ryzen 5 2600)

Placa de baza MSI cu chipset B450 (un model foarte ieftin)

16GB de RAM ADATA GAMMIX D10 (review AICI)

SSD ADATA 256GB (review AICI)

Sursa: Seasonic 620W full modulara (link AICI)

1x HDD Western Digital 1TB + 1x HDD Toshiba P300 1TB

Placa de sunet: ASUS Soar Strix

Placa video: ASUS STRIX RX480GB 8GB OC Edition

Plus doua monitoare conectate la el

Un sistem modest ideal pentru casual gaming care nu m-a lasat la greu niciodata. Insa in toamna anului trecut am testat un laptop de la ASUS, primul cu display cu 144Hz. Review-ul il gasiti AICI si m-am declarat foarte incantat de acel model, moment in care am realizat ca AS PUTEA incerca sa fac trecerea la un laptop.

De ce tocmai atunci? Ecranul unui laptop nu m-a satisfacut niciodata si asta pentru ca am devenit dependent de rata de refresh de 144Hz. Din motive mai mult sau mai putin personale/medicale, nu mai pot folosi un ecran cu 60Hz. Ma dor ochii si ametesc, diferenta este vizibila si imaginea mult mai naturala in gaming. Poate ati observat si voi. Este greu sa te mai intorci la 60Hz dupa ce ai incercat 144Hz.

Din momentul acela am realizat ca ecranele laptop-urilor au avansat. Pot avea rezolutie buna, o rata de refresh mare, culori foarte naturale, deci panouri foarte avansate tehnologic.

Un alt lucru care ma tinea pe loc era performanta video. Placile video integrate pe laptop-uri nu erau prea grozave pana acum cativa ani cand Nvidia a portat seria GTX 1000 pe laptop-uri cu performanta aproape identica cu cea a modelelor desktop.

Si uite-ma acum cu un laptop ASUS ROG Hero II GL504GM in posesie. Si sa fiu sincer ma bucur ca am realizat aceasta trecere pentru ca acum am descoperit alte avantaje.

In primul rand este un laptop mult mai puternic decat PC-ul pe care l-am avut. Configuratia este urmatoarea si va spun imediat si ce modificari i-am adus:

Procesor: Intel Core i7 8750H 4.1GHz Turbo

Placa video: GTX 1060 6GB

RAM: 8GB SK Hynix 2666MHz

HDD 1TB Seagate Firecuda

Display: 15 inch Full HD IPS 144Hz mat

Tastura completa cu RGB

Smart Amp pentru difuzoare

Greutate: 2.4Kg

Varianta Hero cu tastele QWER in alta culoare

Dupa cum vedeti o configuratie buna, puternica dar cu cateva minusuri. Cei 8GB de RAM sunt putini, iar lipsa unui SSD face aceasta configuratie sa para una invechita.

Aici am intervenit si am cumparat inca 8GB de RAM de la Transcend si un SSD M.2 nVME Samsung EVO 970 250GB. Este extrem de rapid si va recomand sa va cumparati SSD-uri Samsung daca vreti viteza si fiabilitate.

Cu acest mic upgrade din partea mea am putut sa ma bucur din plin de laptop. Si acum sa va zic ce alte avantaje am descoperit:

Am mai mult spatiu pe birou.

Temperatura ambientala mai mica (unitatea elimina foarte mult aer cald in camera. Neavand fereastra si stand cu usa inchisa aproape tot timpul conteaza)

Liniste. Laptop-ul este foarte silentios chiar si in full load, iar in idle nu il auzi deloc, este mai silentios decat multe PC-uri de tip desktop.

Portabilitate oricand. Il bag in ghiozdan si am plecat

Pot sa lucrez de oriunde din casa, mai ales din pat alaturi de o pizza si o sticla de Cola

Mai putine fire pe birou. Cel putin asa mi se pare. Am doar doua cabluri conectate la laptop.

Recunosc ca mi-a fost frica in momentul in care desktop-ul a parasit camera. Nu stiam daca am facut o alegere corecta, nu stiam daca voi fi multumit 100% de aceasta experienta, insa acum nu regret nimic. Am realizat ca am facut o mutare inteligenta din punctul meu de vedere si sunt convins ca in urmatorii 3 ani nu voi avea nevoie de un hardware mai puternic.

Acum sa va spun cate ceva si despre laptop, lucruri mai putin spuse de altii prin review-uri. Despre FPS-uri in jocuri chiar nu are rost sa va mai zic, configuratia vorbeste de la sine. Plus ca puteti vedea rezultatele de la acest model fiind identic, doar placa video este mai puternica. Este puternic si te poti juca ORICE pe el.

Dar sunt alte lucruri interesante de spus si anume:

Sunetul in casti este amplicat si este net superior unei placi audio integrate dintr-o placa de baza ieftina si chiar medie ca pret. Este un Realtek, insa cu tehnologia ASUS pe partea de amplificare. Pentru redare folosesc niste casti Hyper X Cloud Alpha si niste boxe Microlab Solo 6C care se aud impecabil. Tineti cont ca trec de la un Soar Strix, placa audio dedicata, iar diferentele sunt foarte mici.

Bateria nu este detasabila in modul clasic, insa o poti scoate chiar tu manual daca desfaci capacul spate. Daca folosesti laptop-ul in proportie de 90% la birou, atunci te incurajez sa o scoti si sa alimentezi laptop-ul direct de la priza.

Laptop-ul este foarte usor de desfacut si de modificat. Ai doua sloturi de RAM, slot M.2 si chiar suport dual drive.

Are Wireless AC, iar prin 5GHz prind viteze extraordinare pentru un laptop, intre 300 si 500Mbps download.

Tastatura este foarte silentioasa, comoda si precisa la scris.

Constructie solida si balamele foarte tepene.

Rame inguste ale display-ului.

Conectica moderna (mini DP, USB 3.0 x3, jack audio combo, HDMI, slot SD, USB Type C, RJ45

Sistem de racire performant. Silentios, tine sistemul rece in full load mai bine decat multe alte laptop-uri similare de pe piata.

Dupa cum vedeti nu regret aceasta tranzitie. Cu siguranta un desktop are avantajele lui in anumite cazuri, insa in cazul meu acele avantaje au disparut pe moment. Cu siguranta voi realiza o unitate desktop noua candva, tot custom si tot cu manutele mele.

Voi ce folositi in acest moment: laptop sau desktop? Si de ce? Ce avantaje aveti? Apropo, ASUS ROG Hero II costa la PC Garage 5890 lei.