ASUS ROG Zephyrus – laptop cu ecran de 144Hz si performante de top

Intr-un final ecranele cu rata de refresh mai mare de 60Hz si-au facut aparitia si pe laptop-uri in urma cu 1-2 ani cand v-am prezentat ASUS ROG Zephyrus, cel mai subtire laptop de gaming de la acea vreme si cu ecran de 120Hz. Intre timp lucrurile au mai evoluat si ecranul are in prezent 144Hz, iar Zephyrus a ajuns si la noi incat sa ne putem face o parere mai clara despre el. Nu este deloc un laptop ieftin, insa impresioneaza prin multe elemente. Cine doreste un laptop pentru gaming hard core sau productivitate, Zephyrus ar putea fi solutia.

Specificatii

Ecran: 15.6 inch

Rezolutie: 1920 x 1080

Rata de refresh: 144Hz

Procesor: Intel Core i7 8750H @2.2GHz up to 4.1GHz

Placa video: GTX 1070

RAM: 32GB

Stocare: 512GB pe SSD Samsung NVMe si 1TB pe HDD Seagate FireCuda

Wireless: 802.11 ac

Bluetooth: da

Conectica: 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x jack audio, 1x USB Type C

Design

La prima vedere arata ca orice alt laptop de la ASUS. Materialele sunt de cea mai buna calitate si peste tot unde pui mana vei simti acel plus de calitate pe care nu-l gasesti la celelalte modele. Este construit din metal in multe zone precum capacul de pe spatele ecranului sau baza peste care este asezata tastatura.

Logo-ul ROG de pe spate este iluminat, difuzoarele sunt amplasate intre ecran si tastatura, mai exact deasupra tastaturii. Se pot observa niste gauri foarte subtiri acolo dar care nu iti lasa nici macar o secunda impresia ca acolo s-ar afla ceva.

Fiecare tasta este iluminata independent, space-ul este mare incat sa-l apesi usor, iar deasupra lor sunt amplasate 4 butoane foarte utile: doua sunt pentru reglajul volumului, altul pentru Mute si butonul magic care actioneaza ROG Gaming Center. Pentru aceasta am pastrat o sectiune dedicata.

Pe partea stanga a laptop-ului sunt disponibile urmatoarele porturi: 3x USB, 1x HDMI si portul pentru incarcare.

Pe dreapta sunt: USB Type C si USB normal.

Partea cu adevarat interesanta acum urmeaza. In momentul in care ridici ecranul o parghie actioneaza si deschide o fanta in capacul de pe spatele laptop-ului incat aerisirea sa fie mult mai buna.

Cred ca o imagine clara ar vorbi de la sine. Acest mecanism este unic si nu l-am mai vazut implementat pana acum pe nici un alt laptop. Nu doar ca ajuta la o racire mai puternica ci si inalta laptop-ul cu cateva grade si astfel vei avea o pozitie mai buna a mainilor.

Ecran

Aici nu sunt foarte multe de spus deoarece este un IPS Full HD cum am mai vazut si pe alte modele, singura diferenta fiind rata de refresh de 144Hz. Desi IPS-ul nu este cel mai indicat pentru gaming si as fi preferat oricand un TN caci oricum au evoluat foarte mult, acesta te va face sa uiti de probleme specifice unui panou IPS in gaming cand vei remarca culorile naturale si densitatea de pixeli. Unghiurile de vizualizare sunt cat se poate de mari specifice unui astfel de panou. Personal nu am intalnit nici o problema cu el. Ma bucur ca rata de refresh a crescut si la laptop-uri.

Sunet

Sunetul pe acest laptop nu este la prima vedere ceva senzational. Insa in realitate boxele amplasate frontal se aud foarte clar, sunetul este directionat spre fata utilizatorului. Sunetul este clar, puternic si cu suficient bass pentru un laptop.

ROG Gaming Center

Butonul despre care v-am vorbit mai sus actioneaza ROG Gaming Center, un soft gandit special pentru acest laptop de unde poti controla diferite functii precum iluminarea tastaturii sau modurile ecranului. Tot de aici poti modifica profilul ecranului si poti afla informatii despre conexiunea la internet, aplicatiile care consuma cel mai mult trafic etc.

Rog Gaming Center iti ofera posibilitatea de a controla laptop-ul si de pe telefonul mobil indiferent ca este iOS sau Android. Conexiunea se face via Wireless si arata cam asa:

Tot de aici poti controla si ventilatoarele si sa creezi profile dedicate. Este simplu de folosit si iti permite un control rapid asupra celor mai importante aspecte.

Cel mai important lucru de mentionat aici sunt modurile Discrete Graphics si Optimus. Modul Optimus te ajuta la economisirea resurselor bateriei oferind mai multa autonomie. In realitate nu prea caci asa cum o sa vedeti mai jos autonomie este destul de slaba. In acest mod se dezactiveaza G-Sync-ul si placa video lucreaza mai putin. La fiecare proces va trebui sa dai un restart.

Rezultate din gaming

Am folosit jocurile pe care folosim in mod normal pentru aceste teste. Speram sa introducem jocuri noi pe lista in scurt timp. Am rulat jocurile pe rezolutie Full HD, DX12 unde a fost cazul si setari maxime. FPS-ul prezentat este cel average.

GTA V – 121FPS

League of Legends – 144FPS

PUBG – 94FPS

Battlefield 1 – 130FPS

HITMAN – 101FPS

Rise of the Tomb Raider – 115

Far Cry 5 – 88FPS

Temperaturi

Printre lucrurile care m-au impresionat la acest laptop a fost sistemul de racire. Este un laptop foarte subtire si totusi cu un sistem de racire capabil sa mentina laptop-ul la niste temperaturi decente pastrand un zgomot cat mai mic. Am auzit desktop-uri mai zgomotoase decat acest laptop in full load, ceea ce este surprinzator tinand cont de dimensiunea ventilatoarelor.

In idle temperaturile sunt urmatoarele

50 de grade procesor

48 de grade placa video

In full load temperaturile sunt urmatoarele:

82 de grade procesor

76 de grade placa video

Autonomie

Este poate singurul capitol la care laptop-ul nu exceleaza. Indiferent de modul in care il utilizezi si de toate artificiile disponibile pentru a economisi baterie, durata de utilizare este foarte mica. Intr-un scenariu simplu cand laptop-ul este solicitat doar pentru filme sau activitati simple pe internet, autonomia este de 3-4 ore. Dupa ce am vizualizat un film de 2 ore mai aveam baterie 20%. Sunt de parere ca se putea mai bine, insa cine il va cumpara cu siguranta il va tine in priza pentru sesiunile de gaming.

Stocare

Daca sunteti curiosi de mediile de stocare de pe acest laptop aflati ca HDD-ul este un Segate din seria FireCuda, avand 7200RPM. Este destul de rapid si silentios si este mai rapid decat alte HDD-uri cu 7200RPM. Aveti un test mai jos. Cat despre SSD este un Samsung high end de 512GB NVME. Vitezele sunt mari, iar in realitate laptop-ul este foarte rapid.

Concluzie si pret

Am folosit laptoul pret de 2 saptamani si a tinut locul desktop-ului meu. Nu l-am folosit acasa deci mi-a fost de mare ajutor si am reusit sa lucrez fara probleme. Folosind laptop-ul ca pe PC-ul meu personal mi-am putut da seama mai bine decat in mod normal despre performantele lui si despre lucrurile care imi plac cu adevarat sau imi dizplac.

Ecranul de 144Hz este cea mai placuta surpriza. Am refuzat sa imi cumpar un laptop din cauza ecranului de 60Hz, insa acum nu mai am nici un motiv. Regret ca autonomia este atat de slaba si uneori nici macar un film mai lung nu poti sa urmaresti fara sa primesti mesajul de avertizare.

Tastatura iluminata in 3 zone RGB, constructia compacta si usoara, dar si materialele folosite la realizarea lui, m-au atras si au facut din Zephyrus un laptop special. Este un model care poate fi folosit atat in gaming cat si in productie video. Ecranul IPS il ajuta, iar procesorul este foarte puternic pentru a rula programe gen Adobe Premiere.

Parghia speciala care se deschide in momentul in care ridici ecranul este o noutate in domeniu. Practic iti permite sa stai cu laptop-ul in pat fara teama ca nu ar avea loc pentru aerisire si ajuta in acelasi timp racirea.

Recomand acest laptop oricui doreste sa renunte la unitatea desktop, asa cum sunt eu, dar si celor care vor un laptop pentru gaming si productivitate la nivel avansat. La PC Garage il gasiti intr-o alta varianta de echipare mai buna decat cea testata de noi la pretul de 13.998.99 lei.