De ce NU putem trece toti ACUM la masini electrice

In ultima vreme pe ArenaIT au fost tot felul de discutii (unele chiar mai „aprinse” decat imi doream) pe subiectul masinilor electrice. Asa ca astazi va voi spune de ce, dupa parerea mea, nu putem trece TOTI acum la masini electrice.

Acesta probabil este doar primul articol de tip editorial din categoria masinilor eletrice, pentru ca mai am cateva idei de pus pe hartie.

Voi discuta astazi doar motivele pentru care eu cred eu ca nu se poate, realist, ca toti sa trecem toti la masini electrice. Nu vorbim acum de poluare, de nicio parte a baricadei, acesta va fi subiectul altui articol.

Nu ne permitem: masinile electrice sunt inca prea scumpe

Cred ca prima problema pe care si-o pune cineva atunci cand se gandeste la o masina electrica este pretul. Daca va uitati la ce masini noi s-au vandut in 2018 in Romania veti vedea ca pe primele 3 locuri sunt Dacia, Skoda si Renault. Insa Dacia conduce detasat cu de 3 ori mai multe unitati decat locurile 2 si 3.

Lejer ne putem da seama ca media de pret a unei masini noi cumparate de un roman este undeva intre 10000 si 15000 Euro.

Nu am gasit defalcat exact ce masini s-au cumparat cel mai mult, dar probabil e vorba de Logan, Sandero, Duster, Clio, Megane, Rapid si poate Octavia. Majoritatea sigur sunt masini care costa sub 20.000 Euro.

In regula, ce masini electrice putem cumpara cu 15000 euro? Pai doar VW eUP si Smart ForTwo sau ForFour, ambele se invart in jurul sumei de ~12000 Euro cu eco-tichetul de la RablaPlus (~9400 Euro). Cam atat! Iar acestea sunt masini strict de oras, cu 100 km autonomie si cu care nu prea vrei sa mergi prea departe.

Iar cine si-a luat un Duster sau un Logan nu le-a luat pentru ca s-ar fi descurcat cu un Smart. Nu, pentru ca au nevoie de spatiul pe care ti-l ofera ele.

Iar daca suntem aici, haideti sa vedem si ce electrice putem cumpara care sa fie comparabile ca spatiu cu masinile mentionate anterior. Pai avem Kia Soul EV, Nissan Leaf sau Hyundai Kona. Toate sar cu peste 10000 Euro fata de pretul masinilor mentionate, iar Hyundai Kona nici macar nu se livreaza.

Daca vreti sa vedeti ce masini electrice puteti cumpara la Rabla Plus in Romania va recomand un articol de pe Ecoprofit.

In concluzie, la acest capitol, diferenta de bani necesara pentru a cumpara o masina electrica cat de cat comparabila ca spatiu cu una pe benzina este de minim 10.000 euro. Iar 10.000 euro sunt bani multi, pe care uitandu-ne la topul de mai sus ne dam seama ca minim 50-60000 de oameni nu isi permit sa-i dea.

Nu putem merge prea departe cu ele

Abia incep sa apara masinile electrice cu peste 300 Km autonomie (in orice conditii) si preturi relativ decente, adica de la 35000 Euro in sus. Dar pana sa le vedem pe piata o sa mai dureze 1-2 ani. Avem Kia eNiro, Hyundai Kona EV, noul Renault Zoe si Nissan Leaf Plus. Doar ca toate vor veni in Romania pe final de an in cel mai bun caz, in realitate probabil ca nici la anul nu se vor vinde in volume prea mari.

De ce? Pai unu la mana, pentru ca nu fac fata cu productia si, doi la mana, pentru ca nu e in interesul producatorilor de masini sa vanda electrica, pentru ca altfel ar investi in productie. Cerere exista.

Teoretic iti poti face foarte bine treaba si cu o masina cu 200 Km autonomie, insa iti trebuie mai mult timp, mai multa organizare si disciplina. Trei lucruri pe care nu multi sunt dispusi sa le adopte, mai ales ca autonomia nu e singura concesie pe care o faci cand iei o masina electrica.

Si asa mergem mai departe, la urmatoarea problema…

Nu avem unde sa le incarcam: infrastructura nu e inca pregatita

Sunt destul de multe statii publice de incarcare in Romania dar exista pareri impartite cu referire la disponibilittea lor. Multi se plang ca fie nu merg statiile, fie sunt ocupate de taximetristi cu flote de electrice fie sunt cu bani si costa mai mult decat benzina.

In orice caz, puteti vedea o lista intreaga cu statiile de incarcare din intreaga lume pe PlugShare. Este o aplicatie care sper ca o foloseste orice posesor de masina electrica atunci cand incarca la o statie publica, pentru ca ofera functia de check-in si check-out, astfel incat altii care vor sa vina sa incarce sa stie daca statia e libera sau nu.

Chiar si asa, sunt multe zone din tara neacoperite de statii de incarcare. Probabil ca se vor acoperi in urmatorii de 2-3 ani. Tot n-ar fi suficiente nici daca urmatoarele 50.000 de masini noi ar fi electrice.

Solutia urmatoare e incarcarea acasa. Doar ca o poti face doar daca stai la casa sau ai un garaj la bloc. Altfel, nu cred ca ar fi interesant sa vedem doar prelungitoare scoase pe geamurile blocurilor. Nu?

Prin tarile cu apa calda exista statii de incarcare pe marginea drumului in parcarile publice. Nu si la noi.

In final, cred ca nici infrastructura electrica (in sine) nu e pregatita sa accepte cateva zeci de mii de consumatori noi simultan, care nu consuma putin, minim 3 kWh.

Nu avem de unde sa le cumparam

Ma repet, pentru ca am scris si mai sus, dar e important ca in momentul de fata multe modele atractive nu se aduc in Romania decat in volume foarte mici. Suntem o piata pentru „fosile” si asta vom ramane inca cel putin 10 ani de acum incolo, daca nu 20. Pentru ca asa suntem noi in urma fata de restul Europei.

Daca vreau sa-mi iau astazi o masina cu peste 300 Km autonomie pur si simplu nu pot. Exceptand Tesla Model 3 de 55000 Euro sau mai mult care da, este o masina extraodinara (review aici) dar pe care nu mi-o permit inca.

Incerc din rasputeri sa conving dealerii sa-mi dea masini electrice la test, am reusit doar la Renault-Nissan, restul nu sunt interesati sa promoveze electricele. Eu le-as promova mai mult, dar n-am cu cine.

Concluzie

Cred ca piata de masini electrice va creste mult in Romania in urmatorii 2-3 ani, doar ca vom avea o crestere mare in raport cu ce avem acum, nu cu piata de masini in general. Iar pana la a avea peste 50% din masinile noi electrice, cum e in Norvegia, mai avem de asteptat mult si bine.

Ne auzim in urmatorul articol despre masini electrice in curand.

