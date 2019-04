My two cents: De ce cred ca Samsung are zilele numarate ca lider de piata

Dupa ce am citit articolul lui Gabriel, despre cum Samsung va ramane lider de piata in domeniul smartphone, m-am decis sa scriu si parerea mea. Care nu este intocmai aceeasi cu directorul holdingului – DJ Koh (apropo, DJ nu este vreun nume de scena, ci abrevierea de la DongJin, numele lui).

In ceea ce urmeaza, va voi prezenta motivele care ma fac sa cred ca viitorul nu este unul extrem de roz pentru coreeni.

Producatorii chinezi

Desi Samsung spune ca nu se teme deloc de ei, marele pericol de erodare a masei de cumparatori le vine de acolo. Marele atu al coreenilor este ca au acoperire globala. Samsung este un brand care impune respect si pe care lumea il cunoaste, indiferent unde te duci. In plus, toti operatorii telecom au in oferta modele de la ei, fie ele low, mid sau highend. Pe cand, Oppo, OnePlus sau chiar Xiaomi nu sunt atat de cunoscuti pe plan global, iar telefoanele lor se gasesc mai greu pe la firmele de telecomunicatii.

Economic fact: Pentru a putea sustine populatia si nivelul de dezvoltare, economia Chinei are nevoie de o crestere anuala continua si mai mare de 5%. Orice este sub acea valoare genereaza o regresie.

Ceea ce le scapa unora – printre care se afla si directorii Samsung – este faptul ca firmele chineze nu au nevoie de expunere in restul lumii – piata interna este atat de mare incat, daca ajungi la destui cumparatori, te poti lupta cu marile firme. Si nu doar numarul potentialilor clienti este mare – dar si puterea lor de cumparare. China are o crestere a economiei care sustine dezvoltarea continua a paturii medii a populatiei.

In plus, Huawei si-a facut deja publice intentiile de a deveni cel de-al doilea producator mondial de telefoane. In acelasi timp, sa polulatia in SUA si Europa!

In caz ca va indoiti de cele de mai sus, cititi articolul acesta, despre cum Lukin Coffee se bate de la egal cu Starbucks.

Problemele interne ale grupului

Acum fix un an, Lee Jae-yong vicepresedinte al companiei, a fost eliberat din inchisoare, dupa condamnarea pentru mita. A fost un scandal care a zguduit intraga tara, pentru ca si presedintele Lee Myung-bak fusese implicat – si condamnat – in acelasi dosar.

Political fact: Lee Myung-bak nu este primul presedinte sud-coreean condamnat, ci este deja al patrulea. Las asta scris aici, in caz ca vreun magistrat roman ne citeste blogul.

Desi discutam despre un holding extrem de mare, astfel de probleme nu ar trebui neglijate. Pana la urma, consumatorii identifica firma nu doar cu un logo, ci si cu prestanta oamenilor care o conduc.

Dimensiunile holdingului

Samsung nu este doar producator de smartphone, ci are activitati si in domenii foarte variate. Compania a fost fondata in 1938 de catre Lee Byung-chul, avand comertul ca si domeniu de business. Acum este implicata in finante (detine o banca si o firma de asigurari), constructii grele (detine o firma care produce vapoare), textile, tehnologie si retail.

Name fact: Numele Samsung inseamna in coreeana ¨tristar¨. In California exista o companie denumita Tri-Star Electronics, care au ca domeniu de activitate producerea de conectori.

OK, veti zice, dar care este problema? Au un portofoliu extrem de mare incat sa sustina financiar si diviziile care nu aduc profit! Ei bine, tocmai aceasta este ideea: avand de unde alege, pot oricand sa traga obloanele peste o afacere care le aduce pierderi! Pana la urma, piata de smartphone va ajunge la un nivel in care care nu mai este loc de crestere, iar Samsung nu va face exceptie. In acel moment actionarii nu vor avea nicio problema sa inchida divizia de mobile.

Apple, iPhone si iOS

Razboiul dintre cei doi giganti IT este unul de anduranta. Asta, desi sud-coreenii sunt furnizori pentru cei din Cupertino, pentru microcipuri si panouri OLED. Insa, piata high-end de telefoane este o batalie in doi – Apple vs. Samsung. Dintotdeauna gama Galaxy S a fost pusa in acelasi segment cu iPhone. Insa, daca este sa analizam cifrele, desi profitul operational al asiaticilor s-a dublat din 2016 pana acum, este tot departe de Apple:

Pentru ca analiza sa fie completa, vedeti punctul de mai sus – compania facuta celebra de Steve Jobs nu are un portofoliu atat de bogat.

Calitatea produselor

Mai tineti minte esecul inregistrat cu Note 7? Desi nu a mai repetat gafa la modelele ulterioare, ba chiar a facut bani vanzand modelul respectiv reconditionat sub denumirea Fan Edition, managementul Samsung este constient ca nu mai au loc de manevra aici. Orice alt esec inseamna condamnarea lor. Iar, de data aceasta, nu mai este nevoie de un scandal de aceeasi amploare…

Google

La inceputurile Android, Google a folosit Samsung ca principal promotor al sau in lupta cu Apple. Au lansat impreuna chiar si modele din gama Nexus! Cu timpul, insa, lucrurile s-au schimbat: coreeni au cochetat o vreme chiar cu ideea trecerii pe Tizen OS a tuturor telefoanelor proprii. Asta nu s-a intamplat inca, pentru ca pierderile ar fi prea mari pentru ambele parti. Dar, sa nu consideram capitolul incheiat!

Coreeni au inceput sa arunce pe piata tot mai multe produse concurente cu cele ale Big G, astfel ca avem acum Google Assistant vs Samsung Bixby, Playstore vs Galaxy Apps, Chromecast vs Samsung Link si lista poate continua. De modelele Galaxy Note care rulau Windows Mobile va mai amintiti?

Norocul Samsung este ca SUA si China sunt intr-o lupta acerba in acest moment, altfel Google ar putea miza pe Huawei in lupta pentru suprematia in domeniul mobilelor… Doar zic, nu dau cu parul!

Deja sunt tot mai multe semne cum ca Samsung pierde din cota de piata, lucru prezentat si in articolul lui Alex. Voi ce parere aveti?