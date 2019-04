Telekom iti cere un depozit pentru abonamentele de 5 euro fara perioada contractuala

Sunt client Telekom Business cu doua numere de mobil, primul l-am portat pe finalul lui 2018. Sunt multumit, asa ca m-am gandit sa mai iau un abonament de 5 euro pentru persoane fizice, lucru care m-a lasat cu un gust amar.

Cum faci un abonament nelimitat de 5 euro?

M-am gandit sa fac un abonament nelimitat de 5 euro pentru a-l folosi in telefoanele pe care le primesc la test, mai ales ca nu ma leg de nimic, abonamentul fiind fara perioada contractuala. Zis si facut. Am aplicat online, mi-au fost preluate datele si mi s-a spus sa ma duc in orice magazin Germanos sau Telekom pentru a semna actele.

Ajuns in magazinul din Iulius Mall Timisoara constat cu stupoare ca, inainte de a semna actele, trebuie sa platesc un depozit de 70 lei. Practic, o garantie ca eu voi plati abonamentul. Abonament care oricum as putea, teoretic, sa-l reziliez oricand. Reprezentantul Telekom mi-a spus ca imi voi putea recupera depozitul abia dupa 4 luni si doar daca fac eu o cerere, pentru ca altfel banii nu vor veni de la sine inapoi la mine. Foarte frumos, nu? In fine, am semnat, am platit depozitul si am plecat.

Pe drum spre casa m-am gandit sa sun la call center, sa intreb de ce m-au pus sa platesc un depozit pentru un abonament care e fara perioada contractula si mai ales ca eu sunt deja client Telekom Business, deci imi platesc facturile de mai bine de jumatate de an. La call center am fost asigurat ca de fapt acest depozit va fi tras din factura si voi primi facturi negative pana cand se epuizeaza soldul. Am zis ok, sa trecem peste…

O luna mai tarziu vine prima factura. Ghici ce? Nu era cu minus

Evident, am sunat la call center. Unde dupa ce am ascultat un robot timp de 20 de minute, pentru ca altfel nu poti intra in legatura cu un operator, mi s-a comunicat ca, de fapt, ceea ce am platit eu este intr-adevar un depozit pe care il pot recupera doar daca fac o cerere in magazin. Adica alt timp pierdut.

Intrebandu-l pe reprezentant ce s-ar intampla daca eu acum decid sa reziliez contractul raspunsul a fost unul destul de neclar, semn ca acesta nu stia exact.

M-am gandit sa va spun toate acestea ca sa stiti ce se poate intampla daca va luati un abonament de 5 euro nelimitat de la Telekom. Eu i-am laudat pentru serviciile de care am beneficiat pana acum, dar toata aceasta intamplare mi s-a parut cel putin ciudata si frustranta. Ma gandesc serios ca probabil ceea ce mi s-a cerut este chiar si ilegal, dar voi studia problema si probabil voi face si o plangere la ANCOM, sa vedem ce spun si autoritatiile.