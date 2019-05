GRATIS de la Timisoara la Bran cu Nissan Leaf [+VIDEO]

Dupa cum probabil deja bine stiti, in perioada 10-12 mai am fost la prima intalnire a posesorilor de masini electrice din Romania, la Bran. Drumul l-am facut cu un Nissan Leaf si acum a venit momentul sa va povestesc cum s-a intamplat totul.

Voi trece in revista, pe subcapitole, drumul dus, intors dar si cateva idei discutate la conferinta de presa de sambata, 11 mai 2019.

Masina ne-a fost oferita in test de AutoEuropa Timisoara

Drumul la dus: Timisoara – Bran (Cheile Gradistei)

Am plecat din Timisoara vineri, 10 mai 2019, pe la ora 14. Am avut 99% bateria incarcata iar computerul de bord estima o autonomie de 236 Km. Planul a fost sa incarcam la Deva si la Sibiu. Drumul la dus nu l-am facut singuri, ci alaturi de Octavian, un coleg electromobilist cu Tesla Model S 100D.

Pentru siguranta am imprumutat chiar si un incarcator portabil trifazic – MIA – de la lek3.co. Ma gandeam la cazul in care trebuie sa incarc si la Fagaras, unde exista o priza trifazica, dar n-am avut nevoie.

Deva. Am ajuns cu 34% baterie, dupa 146 Km parcursi cu un consum de 13.8 kWh/100 Km. Pe autostrada am mers cu 100-110 Km/h iar pe drumurile nationale mult mai incet, pentru ca portiunea Margina – Deva este extrem de aglomerata.

De la Timisoara la Deva am pus piciorul pe pedala de frana o singura data, in restul cazurilor m-am folosit de e-Pedal, functia care foloseste fiecare decelerare pentru a regenera bateria.

Am incarcat doar 37 de minute la Kauflandul din Deva, timp in care bateria a ajuns de la 34% la 91% si noi am bagat niste mici la ghiozdan.

Sibiu. 22% era procentul de incarcare la Sibiu, 265 Km parcursi si o medie de consum de 15.8 kWh/100 Km. Am incarcat initial incet, pe Type 2, pentru ca se pusese Octavian pe fast-charge (si imparteam amandoi ChaDeMo), insa ulterior am luat eu locul lui. Dupa cateva ore de socializare in Sibiu ne-a ajuns din urma si Claudiu de la lek3.co, asa ca in final am plecat toti cu bateria 100% incarcata spre Cheile Gradistei.

Cheile Gradistei. Am ajuns tarziu, undeva dupa 1 noaptea, cu vreo 20% baterie, daca nu ma insel. Urcarea de la drumul de Moeciu spre cazarea din varf de la Cheile Gradistei a rupt undeva la 15-16%, chiar daca n-am mers mai mult de 5 km. Ajunsi sus pe munte, am pus masina la incarcat la una din cele 20 de puncte de incarcare de la 1300 metri altitudine. Tudor Rosca (unul dintre organizatori) a facut o treaba foarte buna si chiar a doborat niste recorduri (neoficiale) cu realizarea asta.

In total, am parcurs 420 Km in prima zi iar consumul a fost de 16.5 kWh/100 km.

La plecare din Timisoara Incarcare Leaf la Deva Incarcare Leaf la Deva Incarcare Leaf la Deva Nissan Leaf la Sibiu Incarcare Leaf la Sibiu Incarcare Leaf la Sibiu

EV Meetup: conferinta de presa, drumul la Bran si cateva idei

Sambata a avut loc intalnirea propriu-zisa. S-a inceput cu o conferinta de presa informala unde s-a discutat despre necesitatea formarii unei asociatii a posesorilor de electrice, despre sustinerea automobilelor electrice si a ideii din spatele lor si despre poluarea din orase care, vrem nu vrem, e data de masinile cu ardere interna. Mai multe detalii puteti afla din video-ul de la final de articol.

S-a plecat in coloana de la Cheile Gradistei spre Castelul Bran, unde lumea a putut vedea masinile electrice si chiar face test-drive-uri cu ele. Interesul pentru masini electrice din partea publicului a fost unul neasteptat de mare.

Leaf si o… frunza

Pentru ca au fost si colegii de la Electromobilitate acolo, am profitat de ocazie sa mai fac o tura cu Tesla Model 3. Pe langa placerea de a conduce o Tesla, care cu greu poate fi descrisa in cuvinte, am avut si norocul de a ni se deschide peisajul din pozele de mai jos. Nu exclud posibilitatea de a ma intoarce catre voi cu un review mai detaliat pentru Model 3 si poate chiar si cu un video. Pana atunci insa, probabil voi mai scrie un Guest Post pe blogul celor de la ElMob.

Ziua s-a sfarsit cu o alta runda de socializare la fel de electrizanta, chiar daca s-a intamplat in jurul unui foc de tabara. 🙂

Drumul la intors: Cheile Gradistei – Brasov – Sebes – Timisoara

Am plecat din Cheile Gradistei cu bateria la 100% si pana dupa Bran n-am consumat niciun procent.

Daca la dus am taiat-o direct pe langa Fagaras, la intors ne-am gandit sa intram prin Brasov, prilej numai bun de a sta la o mica discutie cu Vali Petcu (zoso). Am ajuns in Brasov cu 85% si desi nu era nevoie am lasat masina la incarcat vreo 8 minute, pana am intrat putin in Kaufland.

Urmatoarea oprire a fost direct la Sebes, unde am ajuns cu 16% baterie. Tot drumul l-am parcurs cu aerul conditionat pornit, pentru ca era destul de cald. Pe autostrada am mers cu 90-100 iar pe drumurile nationale cu 90.

La Deva am mai incarcat vreo 10% in aproape 11 minute insa, din nou, nu era nevoie pentru ca am ajuns la Timisoara cu 27%, deci am fi facut drumul si fara incarcarea de la Deva dar si fara cea de la Brasov.

Nissan Leaf la Sebes Nissan Leaf la Sebes Ajunsi la Timisoara

Concluzii

Asadar, dupa 943 de kilometri cu masina electrica pot spune urmatoarele:

Cea mai mare problema pentru Romania la ora actuala e data de statiile cu incarcare rapida, in majoritatea oraselor fiind maxim una. Daca e ocupata, stai la coada si pierzi mult timp.

Incarcarea nu dureaza asa mult cum te-ai astepta. La intoarcere de la Bran noi am stat vreo ora si jumatate in total la incarcat, dar putea fi redus la doar o ora si 10 minute.

Desi Nissan Leaf-ul pe care l-am avut era dintre primele modele iesite pe banda, adica inainte de update-ul software, n-am avut probleme cu RapidGate. Bateria s-a incalzit insa cu maxim doua incarcari nu sunt probleme. Desigur, nici afara n-au fost mai mult de 25 de grade, insa cred ca „problema” e digerabila.

Poti sa faci drumuri de 4-500 km si cu o masina cu autonomie de ~200 km, insa pentru pace sufleteasca 300 km ar fi perfecti.

Intalnirea a fost o ocazie buna pentru socializare, cunoscut oameni faini si pus bazele unei asociatii care sa sustina ceea ce inseamna viitorul transportului in Romania. Sper sa mai pot participa si la viitoare editii.

Urmatoarea noastra masina va fi, aproape sigur, una electrica. Insa asta se va intampla atunci cand se va putea cumpara ceva cu minim 300 Km autonomie in orice situatie.