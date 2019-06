Telefoane noi in teste

Un terminal entry level de la Nokia si un flagship de la Sony.

Galaxy A50 tocmai ce s-a intors la evoMag si in schimbul lui a ajuns la noi in redactie un Sony Xperia 1. Este primul Sony pe care il testez si sincer prima impresie este pozitiva. Pe larg va voi povesti in review. Intre timp daca aveti intrebari legate de el, le puteti posta aici si ma voi stradui sa va raspund prompt.Il gasiti la 4000RON la evoMag.

Cel de-al doilea telefon este cel mai nou si ieftin telefon din gama entry-level de la Nokia, recent lansatul 1 Plus, care vine cu Android 9 Go. Desi este entry-level, il consider un telefon la fel de important ca Xperia 1, sa vedem ce stie sa faca. La fel, intrebarile pot fi postate la acest articol. Se poate achizitiona de la evoMag contra sumei de 420RON.

Practic cu banii de pe un Xperia 1 poti cumpara aproape 10 Nokia 1 Plus 🙂