Am incercat Developer Preview de Android Q pe OnePlus 6…

…si am rezistat doar cateva ore! Dar, ca sa fie clar, stiam in ce ma bag, inca de la inceput. Am facut acelasi lucru anul trecut, cu Developer Preview de Android 9 si, anterior, pe telefoanele din gama Nexus. Asa ca, eram avizat ca nu este pentru daily drive si ca are probleme. Insa nu ma asteptam la atatea. Cel putin in cazul meu, am avut parte de:

restart din senin cand iti e lumea mai draga

telefon care se supra-incalzeste

lipsa deblocarii faciale

lipsa navigatiei prin gesturi

deblocarea cu amprenta nu functiona; chiar mai amuzant, imi stingea ecranul 🙂

imposibilitatea de a copia fisiere de pe laptop pe telefon

Dupa cum spuneam, despre majoritatea deja stiam, si as fi putut trai cu ele. In fapt, am vrut sa instalez acest Developer Preview tocmai pentru a va povesti cat de mult este schimbat (sau nu) sistemul de operare oferit de Google! Insa m-a descurajat total faptul ca nu puteam incarca deloc telefonul… Bug-ul cu conectarea la laptop se manifesta si la incarcare!

In plus, imaginea urcata de OnePlus este una AOSP, nu Android. Adica, desi are GAAPS, dar si alte aplicatii (fie ele stock Android, sau de la OnePlus direct), arata ca un Android in faza incipienta. Iti dai seama inca de cand vezi nuanta de verde, in loc de albastru, din setari.

Sunt curios daca sunt printre voi cititori care au instalat ei insisi aceasta imagine, fie ea si pe alte terminale si ce probleme ati intalnit.

Apropo, in cazul in care vreti sa incercati si voi, link-ul pentru OnePlus 6 si 6T (telefoanele incluse in program de la producatorul chinez) este acesta. In total, sunt 21 de terminale, de la diferiti OEM, care sunt incluse in program.

Toate informatiile despre noul Android Q, le gasiti aici.

Spoiler alert: Planuiesc sa va povestesc si experienta mea cu garantia oferita de cei de la OnePlus!