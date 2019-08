Review Škoda Scala 1.0 TSI: hatchback practic

Pe la mijlpcul anilor 2000 sefii firmei la care lucram in acel moment erau, in mare majoritate, expati din Germania. Cand si-au comandat masinile de companie au avut de asteptat cateva luni in plus, pentru ca Skoda nu importa prea multe hatchbackuri in Romania. De fapt, piata intreaga era deficitara la acest capitol.

Fast-forward si, in 2019 avem parte de tot mai multe masini combi pe strazile din tara. Bine, atat timp cat romanul va putea sa care cartofii sau porcul de la rudele din zona rurala, nici nu este de mirare. 🙂

Masina a fost primita de la cei de la Porsche Timisoara si am putut-o testa pentru voi fix patru zile. Asa ca, haideti sa vedem ce am aflat!

Dotari si specificatii

Dupa cum spuneam si in articolul initial, modelul era Style 1.0 TSI , de 115 CP/85 KW, cu o cutie de viteze manuala in sase trepte. Dotarile standard sunte destul de stufoase, mai multe decat ma asteptam, insa pe masura pretului de retail:

Cat priveste dotarile optionale, acestea sunt tipice pentru o masina de show-room 🙂

In ceea ce priveste detaliile tehnice, motorul de 1.0 respecta normele EURO 6 AG. De asemenea, la cele doua teste privind emisiile CO2, rezultatele sunt ok – 130.36234800073854 g/km (WLTP) si 113 g/km (NEDC). Desi au fost destule scandaluri legate de acestea, va sugerez sa va uitati atent la aceste cifre, cand vreti sa achizitionati un autovehicul nou. In cazul in care doriti sa folositi si un tichet RABLA, masina noua nu trebuie sa elimine mai mult de 140 g/km. In cazul meu, la Kodiaq, nu m-am incadrat la acest eco-bonus, pentru 7 grame…

*Valorile consumului si emisiilor de CO2 mai sus mentionate sunt estimate prin raportare la gama din care face parte produsul. Este posibil ca prin utilizarea procedurii WLTP (Procedura de Testare a Vehiculelor Usoare Armonizata la Nivel Mondial), valorile pentru consum si emisiile de CO2 sa fie in multe cazuri diferite față de cele estimate inițial, întrucât măsurarea lor se va face în condiții realiste de testare. Aceste valori ale consumului și ale emisiilor de CO2 nu se referă la un singur autovehicul,ci servesc exclusiv pentru compararea între diferite tipuri de autoturisme.

Aspect interior si exterior

Multa lume considera Scala ca fiind urmasul lui Rapid. Nimic mai neadevarat – sunt platforme diferite, iar pretul primei este mult peste cel al ultimului. Daca este sa o incadram undeva, Scala este acea veriga lipsa, dintre Rapid, Fabia si Octavia. Iar, cum primul nu se mai produce decat pentru piata din India, iar cea de-a doua are mari intarzieri la livrare, Scala ramane (cam) singura varianta mai ieftina pentru romani. Asta se va vedea mai bine din momentul in care Octavia va primi facelift, ceea ce o va urca si mai sus in gama de pret. Si, dupa cum stim, la noi, pretul este (inca) un criteriu esential.

Daca tot am amintit de platforma, aflati ca Scala foloseste MQB A0 – cea utilizata la Audi A1, Seat Arona sau VW T-Cross, din grupul VAG. Cu toate acestea, mi se pare mai spatioasa la interior, cel putin fata de A1! Dimensiunile acesteia sunt generoase:

La nivel de design exterior, partea din spate seamana, intradevar cu Rapid, insa fata este redesenata complet:

Grila radiatorului frontal pare inspirata putin prea mult din desenul unui producator german. Pana si dealerul a recunoscut ca, la lansarea interna, cand le-a fost aratat doar acest design, a crezut ca are pe scena un BMW, nu noua Skoda! Trecand peste acest mic amanunt, trebuie sa recunosc ca imi place felul agresiv in care si-au imaginat designerii cehi modelul lor!

Linia de agesivitate este continuata si de farurile fata, care par chiar o prelungire a grilei. Sincer, daca privesti masina doar din fata, nu te vei astepta la un hatchback, ci la ceva mai … sport. Iar combinatia acestui desen cu o culoare aprinsa, cum este albastrul primit de mine, o transforma intr-o mica vedeta pe drum. Au fost destui care au intors capul dupa ea pe strada. 🙂

In partea din spate avem parte de acea similitudine cu vechiul Rapid. Insa, dupa cum au anuntat designerii cehi, avem numele Skoda scris mare, pe hayon, iar cel al modelului, mai mic, in partea stanga. Intreaga luneta este inchisa la culoare, lucru care, pe langa aspectul elegant, te fereste si de soarele prea puternic. In plus, nu pot vedea curiosii ce cari tu in portbagaj: cartofii de la soacra si varza de la mama! Ai stopurile sunt redesenate (apropo, mi se par mai frumoase decat cele de pe Superb) si se incadreaza in aspectul modern si tanar al masinii.

Portbagajul este mai mic decat la Octavia hatchback (467 L fata de 590 L), insa este destul de incapator pentru o familie cu doi copii, ca a mea. Skoda se lauda ca este cel mai mare din gama sa. In plus, deschiderea este generoasa, asa ca puteti introduce acolo si lucruri mai voluminoase. De asemenea, bancheta spate poate fi rabatata, iar podeaua portbagajului poate fi extrasa, ceea ce adauga capacitate in plus. Ce puteti vrea mai mult, la acest capitol?

Apropo, de asta, priviti bratele de deschidere! Sunt extrem de solide si nu par a fi facute sa te lase la greu. Si spun asta in cunostinta de cauza: am un prieten care are deja probleme in a-si tine deschisa trapa, la un model relativ nou – din 2015. Nu va spun marca, sa nu facem reclama negativa!

Privita din lateral, linia plafonului – mai ridicata in partea frontala – accentueaza ideea de sport, enuntata de mine deja de cateva ori. Daca din fata, grila ma ducea cu gandul la BMW, aici mi se pare ca se aseamana cu o Kia.

La interior avem parte de un design clasic pentru Skoda: bordul, locurile, tapiteria, tot ce vezi acolo ai mai vazut si pe alte modele. Si, cam la fel aranjate. Pana la urma, v-am mai tot povestit – daca au gasit reteta potrivita, ii inteleg de ce nu schimba. Plus ca, soferilor care trec de la un model la altul, le va si muuuult mai usor sa se adapteze. Poate, peste vreo cinci sau zece ani, va fi nevoie de o schimbare majora, insa, pana atunci mai este!

Atat soferul, cat si ceilalti pasageri, au destul loc, chiar si in cazul unei excursii mai lungi. In plus, in caz de ploaie, in usa soferului am gasit o mica umbrela cu logo-il firmei producatoare. Imi place ca s-au gandit la asta, pentru ca majoritatea ne tinem umbrelele in portbagaj. In cazul meu, pana ies sa le iau pe ale copiilor, sunt deja ud bine, in caz de ploaie sanatoasa. Un alt aspect placut este legat de consola centrala, chiar sub maneta de frana de mana. Gasim acolo locasul pentru pahare, care este acoperit cu un modul de cauciuc, unde poti lasa linistit cheia. How cool is that? Nu mai trebuie sa inghesui cheia prin buzunare sau prin genti, in cazul fetelor. E la indemna ta tot timpul. Bine, nu va voi povesti cat am cautat locul de cana, cat am condus masina. Abia in ultima zi am descoperit ca pot scoate acel cauciuc – merci Victor! Pana atunci am avut noroc ca am mers cu sotia la serviciu si a tinut ea termosul cu licoarea magica.

Linia grilei de radiator este preluata, aici, de plansa centrala, unde avem display-ul sistemului multimedia. Insa, cel putin mie, nu mi-a placut deloc, dar deloc, plasticul dur si lucios lipit acolo. Pe langa ca este kitchos, mai este si slab prins, astfel incat, daca il apesi, auzi un sunet ciudat… Dar, daca tinem cont ca este cam singurul minus la interior, putem sa trecem asta doar la aspecte de imbunatatit pe viitor, nu la minusuri.

Pentru pasagerii din spate, pe langa aerul conditionat, mai exista un motiv de bucurie: mufele USB pentru alimentarea telefoanelor. Pruncii au apreciat asta imediat!

OK, si ajungem la ultimul aspect, dar cel care o face pe Scala mai speciala – plafonul din sticla. Nu sunt eu mare fan, insa cred ca arata intr-un mare fel cerul, noaptea, privit asa. Eventual si cu copiii dupa mine, ca al meu mic e pasionat de stele si spatiu. Nu mai vorbesc despre o ploaie de vara, pe care sa o admiri tot asa, din masina. Daca sunteti sensibil la caldura sau lumina, puteti opta sa tineti trasa „perdeaua”, sau puteti lasa descoperita doar jumatatea din spate.

Dupa cum am spus, arata foarte bine plafonul, insa vine si cu o mica problema la pachet. Cand am agreat sa testez modelul, a ramas ca voi primi atat motorizarea de 1.0, cat si cea de 1.6, ca sa va pot face o comparatie. Din pacate, chiar in ziua in care am luat masina, cea de 1.6 venise de la un client cu geamul si plafonul spart. Totul de la o piatra cazuta dintr-o masina care transporta balast… Partea si mai rea era ca nu se stia cand le va veni noul plafon, pentru ca Scala este destul de noua, si cererea pentru ea este mare. Asta face ca piesele de schimb sa nu ajunga la timp, prin service-uri.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Dupa cum am mentionat, exista deja doua motorizari – cea primita de mine, 1.0 benzina si 1.6 turbodiesel cu 115 CP cu cutie automata DSG, in 7 trepte. Va mai urma si un 1.5 TSI cu 150 CP, tot pe benzina. Deci, as zice, ai de unde alege. In cazul in care credeti ca sunt cam mici motorizarile, tineti cont ca masa masinii este de 1.66 tone. Iar, din proprie experienta, chiar si cel mai mic dintre ele se descurca extrem de bine. Chiar se arata extrem de fasneata, cand apesi mai puternic pedala de acceleratie. Legat de asta, cineva m-a intrebat cat consuma in acele momente. Nu am facut poze si nu retin un numar exact, pentru ca difera cand pleci de pe loc cu viteza, sau cand doar vrei sa ii „dai gaz” ca sa depasesti o masina. Insa pot spune ca nu mi se parea ca iti goleste buzunarul.

Am condus Scala pe drumurile din Timisoara si prin jurul orasului, inclusiv pe autostrada. Asa ca, am putut experimenta toate cele patru tipuri de rulare: Normal, Eco, Sport si Individual. Recunosc ca, mai ales in traficul aglomerat, nu merita sa incerci altceva decat modul Normal. Cuplul de 2000 Nm este dezvoltat inca de la 1500 rpm, deci puteti sa depasiti lejer, chiar si cand trebuie sa faceti asta mai din scurt. Insa, nu uitati sa semnalizati! Nu de alta, insa masina vine dotata si cu Lane detection si te va avertiza daca vei incerca sa calci linia continua.

Pe timpul cat am avut masina la mine, am incercat sa o conduc „ca la carte”, adica, printre altele, sa schimb vitezele cand ma anunta ea, pe display. In oras asta s-a dovedit un chin, pentru ca mai mult stateam cu mana dreapta pe schimbator, nu pe volan. Schimbarea se face extrem de rapid, incat chiar am simtit nevoia unei cutii automate. Insa, pe drum drept, nu veti intampina probleme. Ba chiar, vi se va parea mai bine asa. Mai am inca o plangere pentru designerii Skoda: pozitia usii fata de mana mea stanga era extrem de departata. La drum lung, prefer sa tin cotul pe usa, cand conduc. La Logan merge perfect; la fel si la Kodiaq! Nu si aici. Si nu cred ca sunt singurul care face asta, deci este posibil sa mai auziti plangeri de genul.

Masina este extrem de silentioasa, fiind o adevarata placere sa o conduci. In plus, la curbe se comporta bine, fara sa se incline prea mult. Cred ca o ajuta, pe langa lungime, si faptul ca este construita pe aceeasi platforma ca si SUC-urile grupului. In plus, are garda destul de sus, incat poti intra cu ea si pe drumuri de tara. Mai ales, ca avem destule pe la noi.

Consum de carburant

Cu fiecare zi in parte, m-am obisnuit mai mult cu Scala si am reusit sa ii scad consumul. Insa, nici pe departe nu m-am apropiat de cei 5l/100 km pe care Skoda spune ca i-a reusit in teste. Mai jos aveti detaliile.

Pret si concluzie

Pretul masinii testate de mine este de 21.680,61 Euro. Este cam mult, daca ne gandim cat costa un Rapid, insa este un pret corect pentru un hatchback. Cu toate acestea, daca stau sa ma gandesc ce pret am platit eu pentru un Kodiaq, asta din urma nu mi se mai pare extrem de scump. 🙂

Revenind la Scala, mi se pare o masina potrivita si unui cuplu tanar, dar si unora cu copii. In plus, daca esti vreun burlac, care merge prin excursii sau pe la ski, ti se va potrivi la fel de bine.

Daca sunteti interesati, puteti accesa site-ul celor de la Porsche Inter Auto Timisoara. Veti avea si optiunea de a configura modelul ales, indiferent de marca.

Plusuri

stabilitate buna in curbe

spatiu destul pentru 5 adulti

volumul mare al portbagajului

bancheta spate rabatabila

design reusit

pana si motorizarea 1.0 TSI se descurca bine

Minusuri

se vinde doar in varianta hatchback

doar trei motorizari oferite

la drum lung, nu iti poti rezema cotul pe marginea usii

plasticul de pe bord ii da aspect ieftin

unele sisteme de asistenta activa sau pasiva sunt incluse doar in pachetele optionale