iPhone 11 Pro – primele impresii

Ajuns chiar mai devreme decat era estimat, iPhone 11 Pro este de acum telefonul principal pentru, sper eu, urmatorii multi ani. L-am butonat destul de mult in aceste 2 zile si pot sa va ofer niste prime impresii, urmand ca peste cateva zile sau saptamani sa vin cu un review obiectiv.

Comentariile ce contin injurii vor fi sterse, iar utilizatorul sau utilizatorii vor fi banati. Fiecare are dreptul sa isi cumpere ce telefon vrea, fie ca e iPhone sau BlackBerry. Nu l-am luat din banii tai ca sa te enervezi sau sa-mi reprosezi ca as fi putut alege un alt telefon „mai bun”. De asemenea, comentariile care contin insulte asupra altor persoane sau utilizatori de X brand de telefoane, la fel, banati si comentariile sterse.

Ajuns mai devreme cu o zi decat era estimat, iPhone 11 Pro este pentru mine cea mai buna alegere. Ecosistemul Apple imi place, iar telefonul este un upgrade de la 6S lansat in 2015 si care functioneaza si acum. Cu mici probleme la baterie si la difuzorul de convorbiri.

Design

Daca la Note 10 Plus am spus ca tin in mana cel mai bun telefon produs pana atunci, cu finisaje exceptionale, materiale premium s.a.m.d, trebuie sa va spun ca 11 Pro este la acelasi nivel si poate chiar peste.

In buna traditie Apple, materialele folosite sunt de cea mai buna calitate, iar sticla matuita de pe spate se simte intr-un mare fel. Este greu de exprimat in cuvinte, pana nu o atingi e greu sa intelegi.

Este mai greu si un pic mai gros decat ma asteptam, insa nu ma deranjeaza atat de tare, se incadreaza inca in limitele mele de greutate si grosime.

Pozitionarea camerelor poate fi hidoasa pentru unii, placuta pentru altii. Mai ales pentru cei care inteleg de ce sunt pozitionate altfel. Mie imi este indiferent atata timp cat rezultatul este unul foarte bun.

Pentru connoisseuri, aflati ca logo-ul Apple este acum fix pe centru. Inainte era pozitonat undeva mai sus de centrul telefonului. Butonul de power este mare si amplasat pe dreapta, iar cele de volum pe stanga si bine definite.

Eu i-am pus si o husa, una transparenta aftermarket ca sa imi exprim valoarea si sa vada dusmanii ca mi-am luat iPhone 11 Pro pe Gold si una originala din piele neagra pentru zilele in care ma simt discret si nu vreau sa ies in evidenta. A se citi cu un strop de ironie.

Ecran

Facand upgrade de la 6S mi se pare un ecran wow, dar dat fiind faptul ca sunt un tech guy am vazut si alte telefoane din 2015 si pana acum. Se vede bine din orice unghi, foarte luminos si clar in bataia soarelui, foarte responsive si suficient de mare pentru mine. Ar putea fi unul dintre cele mai bune ecrane de pe piata, insa pus langa un Note 10 de exemplu nu o sa vedeti nici o diferenta sesizabila de imagine.

Difuzoare

Volum foarte ridicat, clar si cu bass puternic. Sunet stereo bine definit. Cred ca sunt cele mai bune difuzoare puse pe un smartphone, depasind chiar celebrul HTC One M7 sau M8. Comparat cu Note 10 sau P30 Pro, sunetul este net superior.

Camera

Incerc aici sa-mi mentin obiectivitate pentru ca sunt fascinat de rezultatele ei. O sa va prezint mai multe poze in curand, pana atunci va spun ca Night Mode-ul este cel mai bun, peste P30 Pro, cu mult peste Note 10 Plus, singura lupta pe care o duce este cu Pixel 3 si in curand Pixel 4.

Telefonul nu face din noapte zi, in sensul ca noaptea arata a noapte si nu a zi. Nu exagereaza cu acest mod, nu distruge pozele si nu le arde. Am facut poze in locuri in care nu exista decat o singura sursa de lumina, un bec sau o fereastra mica, iar rezultatul este wow.

Pe filmare nu l-am testat foarte mult, insa trecerea intre camere este foarte usoara. Am descoperit ca are si acea functie de zoom audio, dar Apple nu a spus nimic despre ea. Am descoperit fara sa vreau abia cand am ajuns acasa si am ascultat inregistrarea.

PS: Daca pozele se vad urat pe site este pentru ca le-am redimensionat la rezolutie Full HD ca sa le pot incarca. De aceea va recomand sa le vedeti pe Photos, link la final.

Baterie

Ca orice telefon nou bateria tine foarte bine. Din cutie l-am scos cu 90% baterie, iar dupa back-up si configurare + inca vreo 4 ore de butonat si testat, am stors doar 20% din ea.

Voi veni cu un review detaliat dupa ce voi testa telefonul mai bine. Sper ca primele impresii sa va fie de folos. Daca aveti intrebari va raspund in comentarii.

Intre timp puteti vedea si clipul de la lansarea oficiala in Romania. Aparent am fost primul om care a cumparat iPhone 11 Pro pe cale oficiala, cu o zi mai devreme, iar Dan a vrut sa-mi faca o amintire placuta.

Apropo, toate pozele puteti sa le vede la calitate maxima pe Photos – LINK AICI –