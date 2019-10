Rezultate sondaj: ce program de navigatie folositi?

Au trecut doua saptamani de cand va intrebasem ce program de navigatie folositi cel mai des. V-am oferit si patru variante, plus optiunea de a mentiona in comentarii un altul, daca este cazul.

V-am spus inca de pe atunci ca totul a pornit de la o discutie din redactie: cum ca Waze va avea mai mult de o treime din voturi. Cum prin bula mea stiu ca lumea este impartita intre Google Maps si Waze, am spus sa verific daca aceasta este una reprezentativa sau nu. Rezultatele le vedeti in imaginea de mai jos:

Pe scurt, ele pot fi interpretate astfel: Google detine monopolul, cu 77% din piata (33% Maps si 44% Waze), cu Here (aplicatie dezvoltata de cei de la Nokia) pe locul trei, cu 18%. Daca diferenta dintre primele doua locuri nu ma surprinde, socant este faptul ca Apple Maps a adunat doat 4% din voturi. Desi nu folosesc produse iOS nici eu, nici cei din familie, ma asteptam la un rezultat mai bun. In primele 2-3 ore de la lansarea sondajului, aceasta aplicatie nu primise niciun vot, chiar!

Desi nu a fost mentionata de mine, am vazut prin comentarii ca iGO inca are fani printre romani. Personal, nu am mai folosit-o de pe vremea lu Allview P5 Alldro, primul meu telefon cu Android. Poate o voi incerca la un moment dat, doar pentru a vedea cum a mai evoluat.

Cred ca Waze are multi fani pentru facilitatea de reclamare a radarelor sau a gropilor, iar Maps prin prisma faptului ca ofera si suport on- si off-line. De altfel, speculez ca utilizatorii Here sunt chiar cei care il prefera pentru ca pot descarca direct pe telefon hartile, fara a mai depinde ulterior de conexiunile la internet. Asta este extrem de util cand estri prin tari straine. Apple stiu ca avea la un moment dat mari probleme cu interfata, pentru ca reda distorsionat hartile.

Weekendul trecut am facut un drum pana langa Drobeta Turnu-Severin, dus-intors. Dat fiind rezultatul sondajului, am decis sa folosesc Waze. Recunosc ca m-a ajutat la un moment dat, cand mi-a semnalizat existenta unui radar, insa nu intr-atat incat sa imi schimb preferintele.