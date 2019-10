MIUI 11 la orizont

Am avut ocazia sa descopar cum arata si cum se comporta MIUI 10, chiar recent, cat timp am testat Redmi Note 7.

Am spus-o si in articol, insa o vei reaminti ori de cate ori este nevoie: sunt fanul unui Android cat mai curat, de genul celui oferit de Google pe terminalele Pixel. Pot accepta maxim ceea ce face OnePlus cu OxygenOS, insa nimic mai mult. Cu toate acestea, nu sunt absurd si pot sa recunosc meritele One UI de la Samsung si MIUI de la Xiaomi. Acestea doua au devenit mult mai fluide si mult mai putin „flamande” de resurse decat erau anterior.

In acest context, stirea ca urmeaza un nou update la MIUI ma bucura, DIn cate am inteles, este deja in statiu de beta, in tarile asiatice si este compatibil cu telefoanele care ruleaza Android 7.1 sau mai sus.

Printre „bunatatile” aduse avem:

optimizare pentru display-uri de tip fullscreen (posibil ca vom avea tot mai multe terminale ca si Mi Mix Alpha)

noi fonturi

suport pentru paneluri de 120Hz (cred ca vom vedea cat de curand un nou smartphone de gaming)

ambient display

noi sunete pentru tonurile de apel si de alarma

zoom optic 5x

zoom digital 50x

optiunea Mi Share care va fi disponibila acum si pentru calculatoare, nu doar pentru telefoane

filmare 8K cu 30 fps

posibilitatea de previzualizare inainte de a descarca anumite documente

optiunea de tiparire a pozelor, fara vreun alt soft aditional

planificare de excursii direct din softul telefonului

ultra batery saver

o noua optiune de game mode

update la MI AI

quick reply pentru a raspunde mai usor la mesaje

Emergency SOS cand apesi de cinci ori butonul de Power

statistici mai detaliate despre screen on time

optiune dedicata pentru copii, pentru a putea controla accesul

Multe dintre cele enumerate mai sus, vin ca urmare logica a dezvoltare a sistemului Android, insa sunt cateva dintre ele care ne atrag atentia. Drept urmare, ramane doar sa speculam cand vor aparea primele modele de telefoane cu refresh rate mai maire de 60Hz (posibil pentru gameri, dupa cum estimez eu) si cu camere si mai performante.

Sursa: xda-developers.com