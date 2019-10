Review Redmi Note 7 – telefon de buget excelent

A trecut deja o luna de cand va anuntam ca avem in teste un Redmin Note 7, primit de la evoMag. A sosit vremea sa impartasesc cu voi concluziile din cele 3 saptamani in care l-am avut pe mana. Redmi este pentru Xioami ceea ce este Dacia pentru Renault, adica divizia low-end. Daca vrei ceva ieftin si bun, mergi la ei; daca vrei inovatii, Xiaomi scrie pe tine. 🙂

A fost primul Redmi care mi-a ajuns pe mana, insa auzisem deja lucruri bune despre brand, pana acum. Asa ca l-am primit cu inima deschisa, ca sa zic asa. Iar acum, la final, pot spune ca nu m-a dezamagit deloc.

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Display ecran de tip IPS capacitiv, cu dimensiune de 6,3 inci (raport ecran/copr de ~81%), aspect 19:5:9, rezolutie 1080 x 2340 pixeli, densitate de 409 ppi, acoperit cu sticla Corning Gorilla Glass 5 Chipset procesor Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm), CPU Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) si GPU Adreno 512 Memorie RAM 3, 4 sau 6 GB RAM (eu am primit prima varianta) Camera foto Principala: duala (48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF si 5 MP, f/2.2, senzor de profunzime), care filmeaza la [email protected]/60/120fps, (gyro-EIS inclus). Are Dual-LED flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramica Secundara: 13 MP, f/2.0, 1.12µm, cu HDR, care filmeaza la [email protected] Stocare 32, 64 sau 128 GB spatiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 32 GB, aceasta fiind combinatia posibila cu 3 GB RAM), extensibil pana la 256 GB prin slot-ul combo SIM – microSD Conectivitate Hybryd-dual SIM 4G (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS) Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata MIUI 10 Acumulator 4000 mAh din aliaj Litiu-Ion compatibila cu Quick Charge 4 la 18W (9V/2A) Altele senzor de deblocare cu amprenta digitala sau faciala, disponibil pe negru, albastru, alb si twilight gold, mufa de incarcare micro USB, radio FM, senzor Bluetooth pentru a inlocui telecomenzile din casa, mufa jack audio

Cutia in care vine este dreptunghiulara (paralelipiped dreptunghic, pentru cei mai catolici), insa care nu seamana cu cele in care vin „fratii” de la Xiaomi. Aceasta este alba, cu insertii si text portocaliu, si pare prietenoasa. Cred ca, inca de aici se vede ca marca se adreseaza mai mult tinerilor. In interior avem telefonul, o husa de silicon transparent, cateva manuale, cheita de la SIM-tray si incarcatorul de perete.

Nu avem parte nici la Redmi de casti, insa asta este deja un trend. Prima companie care ne va oferi casti in cutie va merita sa fie mentionata in mod special. Bine, dupa cum spuneam si anterior, prefer sa nu ofere asa ceva, decat un produs slab calitativ. Dar Xiaomi are casti bune in oferta, deci poate-poate…

Redmi Note 7 este un telefon cuminte, daca imi permiteti exprimarea. Ca sa si detaliez, el contine, la capitolul de design, acesta contine toate elementele pe care producatorul le-a identificat a fi la moda! Si asta nu este un lucru rau, daca vrei sa fi sigur de vanzari, ca pe partea de inovatie trebuie sa fie Xiaomi in fata… Deci, sa revenim: avem parte de notch tip lacrima, protectie cu Corning Gorilla Glass 5 pe fata si spate, design a la iPhone pentru partea din spate, senzor de amprenta plasat acolo unde 90% din telefoane il au si camera duala.

Pe de alta parte, trebuie sa recunoastem ca materialele folosite sunt – sau cel putin par, pentru ca numai timpul poate confirma – calitative. Toate cele enumerate mai sus sunt si caracteristici ale telefoanelor high-end. Xiaomi au invatat deja ca publicul tinta pentru aceste terminale se uita mai mult la design si la pret.

Rama telefonului este metalica, iar spatele si fata sunt imbrate in sticla securizata, dupa cum am mentionat anterior. Asta face ca greutatea lui sa fie relativ mare – 186 grame, insa nu ii ia deloc din usurinta de utilizare. Sticla de pe spate aduna insa amprente, intr-un mare fel! Si daca sunteti dintre cei care isi tin smartphone-ul in nude, tot nu veti rezista sa ii aplicati o husa. Fie ea si cea gratis, din pachet. De asemenea, este extrem de alunecos, iar camera este o idee prea iesita in relief. Cat am umblat cu el fara husa, ca sa ii fac cateva fotografii, am avut mare grija sa nu il scap si sa il asez incet pe birou.

Pe partea frontala avem parte de camera selfie, in acel notch, micrfonul si difuzorul de apel, iar pe partea opusa avem camera duala principala, cu LED si senzorul de amprenta. Am spus mai sus ca spatele este inspirat putin prea mult de la un iPhone. Ca sa intelegeti de ce, las mai jos o poza cu XS. 🙂 Nu-i asa ca, daca schimbi ordinea lentilelor si pui senzorul de amprenta in locul marului muscat, ai impresia ca este acelasi designer care le-a desenat?

Mai mult, chiar: uitati-va la locul unde este scris numele producatorului si acel marcaj CE! Stiu, de multe ori, aici pe blog, am fost acuzati ca discreditam alti producatori – Xiaomi sau Huawei, in special – in favoarea Apple. Ni s-a spus ca insistam prea mult cu idea ca producatorii chinezi copiaza de la cei din Cupertino! Dar uitati-va la poza de mai sus si spuneti voi ca nu avem dreptate… Iar eu sunt fan Android si nu vreun fan boy Apple, ratacit pe internet.

Pe laterale avem butoanele de volum si pornit/oprit (foarte proasta ideea de a le pozitiona pe ambele in partea dreapta) si tavita pentru SIM si cardul microSD (in stanga). Difuzorul audio, si conectorul USB-C de incarcare, se afla in partea de jos, iar sus este antena si mufa audio jack. Si aici am un mic comentariu: personal, tin telefonul in buzunarul pantalonilor cu partea de sus in jos. Ei bine, daca ascultam muzica pe drum, trebuia fie sa il pun invers, ceea ce imi era peste mana, fie sa umblu cu el in buzunarul de la geaca. Sunt curios daca doar eu am problema asta, sau suntem mai multi care tinem telefonul asa.

Per ansamblu, imi place cum este desenat si contruit telefonul, si inteleg ca pretul lui final a dictat anumite lipsuri.

La acest capitol am doar doua obiectii: Snapdragon 660 si interfata MIUI. Chipsetul este produs in 2017 pentru telefoane mid-rage si asta se vede, uneori, in utilizare. Nu are lag mare, dar deranjeaza cand apare. Eu sunt fan al Android-ului cat mai curat si accept customizare maxim a la OnePlus. E drept ca MIUI 10 a ajuns la maturitate si arata bine, insa este enervant sa nu poti folosi alte aplicatii de telefonie sau mesagerie decat cele instalate de producator. Insa, inca o data mentionez, inteleg si de ce se intampla asta.

Senzorul facial era mai mult inutilizabil, cel putin la mine. Acum, fie asta este un bug al telefonului, fie de la lipsa parului dadea rateuri. Insa, cel mai des alegeam sa deblochez telefonul cu amprenta digitala. Macar aceasta din urma era extrem de rapida.

Ca sa vedeti ca sunt impartial, si nu critic MIUI fara sa ii si laud meritele, cand le are. De exemplu, optiunea de securizare a aplicatiilor poate fi utila, daca nu vrei ca oricine umbla cu telefonul sa iti vada si galeria foto. Si nu, nu ma gandesc ca asa iti ascunzi amanta, dar poate nu iti place cum iesi prin selfie-uri si nu vreai ca lumea sa rada de tine! In plus, aplicatia de telefonie avea inclusa optiunea de call recording. De obicei nu am nevoie deloc de ea, dar a fost o singura data cand as fi apreciat sa o am pe vechiul meu telefon. Mi Mover este o aplicatie care te ajuta sa iti muti toate datele, fisierele si setarile, de pe vechiul Xiaomi pe cel nou, iar Enterprise Mode este utila in cazul in care compania iti ofera Redmi Note 7 ca si telefon de firma. Prin el are acces facil la terminal si poate instala si controla aplicatiile business de care ai nevoie. Banuiesc ca in China este mai utila, pentru ca pe la noi nu am vazut firme cu atfel de telefoane oferite angajatilor.

In plus, vad cau au introdus si optiunea de share wi-fi prin scanarea unui cod QR, ceea ce este extrem de util cand ai musafiri prin casa si nu prea vrei sa le impartasesti parola la retea. Iar navigarea prin gesturi este ceva cu care trebuie sa ne obisnuim tot mai mult. 🙂

Un mare LIKE pentru cei de la Xiaomi, care au decis sa lase si pe un telefon mid-range optiunea de telecomanda. Fratele meu (vorba cuiva), am putut foarte simplu sa reglez aerul conditionat de la birou, televizoarele de acasa si Mi Box-ul cu un singur device. Pana acum nu am inteles de ce lauda lumea optiunea asta, insa acum am devenit fan!

Cat timp l-am utilizat, am primit si o actualizare Over the Air (OTA), care a adus versiunea de securitate pentru luna mai. De atunci, desi Google a lansat si versiunea pentru august. Rezonabil, as spune.

Pentru curiosi si amatori de statistica, va las mai jos rezultatele de la testele sintetice de la PC Mark si AnTuTu. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici si aici):

Avem parte de un panel FHD+, cu aspect 19:5:9, totul protejat de Corning Gorilla Glass 5, cu un mic notch in partea de sus. Este indeajuns de mic sa nu fie prea intruziv, zic eu. Poate mi se pare, eu venind de pe un OnePlus 6.

Ecranul este luminos indeajuns incat sa te poti descurca cu el in conditii de lumina multa sau prea putina, daca te joci cu nivelul de luminozitate din setari. Imi place ca producatorul a ales sa nu faca prea mult rabat la calitate aici. Bine, nu avem parte de un OLED, insa pentru banii platiti unghiurile de vizualizare sunt mai mult decat ok si nu avem parte de culori prea suprasaturate. Poti chiar opta ca seara sa activezi un „filtru” pentru lumina albastra, ca sa nu iti obosesti ochii. Desi are cateva setari predefinite pentru display, am ales sa il las pe cel standard, pentru ca nu am vazut vreo diferenta prea mare pentru un utilizator ca mine.

Partea de auditie este decenta si ea, dar nu recomand sa urcati prea sus cu volumul, pentru ca tinde sa distorsioneze. E drept insa, ca la nivel de bas, reda destul de clar sunetul, mai bine decat ma asteptam. Difuzorul este pozitionat in partea de jos (sunt doua „grilaje” acolo, insa sa nu credeti ca sunt stereo) si asta il face mai greu de utilizat un modul landscape, pentru ca il obturezi extrem de usor.

Ma asteptam sa nu se renunte la mifa audio jack, dat fiind target group-ului telefonului. Cu o pereche de casti potrivita, poti sa asculti linistit muzica in tramvai sau autobuz, pentru ca se descurca ok.

Senzorul principal este unul Sony, insa nu ma asteptam sa faca poze extrem de calitative. Chiar asa este: face poze decente, pe care le poti posta pe facebook sau twitter, dar nu le poti folosi ca sa te lauzi pe instagram. Acolo trebuie un alt tip de telefon. 😛

Pe timp de zi, pot spune ca au iesit fotografii mai bune decat ma asteptam, insa in lipsa luminii dezamageste crunt. De fapt, ca sa fiu sincer, acolo isi arata clasa in care este incadrat – mid-range.

Suntem in 2019 si inca vad Square printre optiunile foto! E cineva care o mai utilizeaza, sau sunt doar producatorii lenesi si nu vor sa o scoata de acolo?

Va las mai jos cateva dintre fotografiile si clipurile video pe care le-am facut cu telefonul:

Cei 4000 mAh par arhi-suficienti, si chiar asa este. Desi am crezut ca nu voi putea trece ziua cu o singura incarcare, am reusit asta lejer. Din nou trebuie sa recunosc ca MIUI 10 este bine optimizat la capitolul acesta, iar ecranul rezolutia FHD+ ajuta si ea sa tina in frau consumul. 3 sau 4 ore de Screen on Time mi se pare extrem de bine, pentru un asemenea terminal.

Cu incarcatorul propriu il incarcam complet in aproape trei ore. Nu e rau, dar parca te astepti la altceva cand spui „fast charge”. Apropo de asta, mi-a placut la nebunie animatia cand conectam incarcatorul si ecranul era blocat.

Pretul pe site-ul evoMAG este de putin peste 1273,99 lei astazi, mult mai mult decat acum o luna. Banuiesc ca e o eroare de pret, pentru ca varianta de 4GB cu 64 GB stocare, costa 839 lei. O pozitionare a pretului in jurul a 800 lei l-ar face best-buy! Daca ramane la peste 1200, concureaza cu Mi A3 sau Samsung A50, unde ar pierde clar. 🙁

PRO

MIUI 10 este extrem de bine optimizat

ruleaza Android 9 din fabrica

optiunea de telecomanda este utila

diagonala mare

dual-sim

suport pentru card SD

display de calitate

Corning Gorilla Glass 5 pe ambele fete ale telefonului

realizat din materiale bune

design atragator

baterie mare si consum rezonabil

camera foto se comporta decent in conditii de luminozitate

CONTRA

pretul mare, daca se dovedeste a fi in jur de 1200 lei

lag in utilizare, uneori

incarcare destul de lenta

camera foto este dezamagitoare noaptea

deblocarea faciala functioneaza cand vrea

spatele pare copiat de la iPhone XS