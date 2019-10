Xiaomi Mi Watch – purtabil cu WearOS

Daca Gabriel v-a anuntat despre viitorul Xiaomi Mi CC9 Pro, cel care se pare ca va fi primul telefon cu camera foto de 108MP, este randul sa discutam despre viitorul lor smartwatch. Zvonurile spun ca va fi lansat in cadrul aceluiasi eveniment din 5 noiembrie.Cel mai probabil ceasul se va numi Mi Watch, ca sa pastreze linia lansata cu bratarile Xiaomi. Apropo de asta, va las review-ul lui Alex la Mi Band 4.

Inovatia noului device va fi data de prezenta unui sistem de operare nou pentru chinezi – WearOS. Aceasta il va face in primul smartwatch al firmei, pentru ca media internationala a considerat linia Amazfit doar o bratara cu display mai generos. Stiu, e discutabil, insa este si parerea mea. La fel de discutabil va fi si designul, unul inspirat din designul iWatch,

Mi Watch va avea incorporat senzori GPS, wi-fi si NFC. Ramane de vazut daca se vor putea face plati cu el, altundeva decat in Asia. In plus, se pare ca va fi dotat cu eSIM si microfon, deci va permite efectuarea de apeluri. Cum la noi in tara, doar Orange ofera suport pentru aceasta tehnologie (detalii aici), ramane de vazut daca in Europa va putea fi folosita functia. Procesorul va fi unul de la Qualcomm, cel mai probabil Snapdragon Wear 3100 de anul trecut.

Personal prefer ceasurile mecanice, cel mult cu baterie pe quartz, in cazul celor sport. In plus, nu prea ma dau in vand dupa alta forma decat rotunda. Asa ca, am inca un motiv sa fac economie, desi ma tenteaza un smartwatch cu GPS, pentru sesiunile de jogging. Voi ce parere aveti de el?

Sursa: xda-developers.com