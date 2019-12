Apple iPhone 11 review: singurul iPhone care merita cumparat + VIDEO

Dupa cum bine stiti, a trecut deja ceva timp de cand testez Apple iPhone 11. Ei bine, acum a venit momentul sa va spun tot ce trebuie sa stiti despre el si de ce am ajuns la concluzia din titlu.

Lumea ar fi tentata sa spuna ca iPhone 11 este doar un iPhone XR cu doua camere. Insa, de fapt, o afirmatie mult mai adevarata ar fi ca iPhone 11 este un 11 PRO fara camera de zoom si forma + display de iPhone XR. De ce? Pentru ca intern, iPhone 11 are exact aceleasi componente ca si 11 PRO. tot Apple A13 Bionic + 4 GB RAM si aceleasi metode de stocare.

Telefon primit in teste de la Orange Romania.

Specificatii

Vorbim scurt despre specificatii pentru ca ele nu prea conteaza atunci cand vorbim despre iPhone-uri. Si pot spune asta pentru ca iPhone 7 inca merge la fel de bine ca in prima zi, mai ales dupa update-ul la iOS 13.

Chiar si asa, iPhone 11 are sub capota tot ce a putut scoate Apple mai bun pentru 2019:

Procesor Apple A13 Bionic

4 GB RAM (de data asta nicio diferenta fata de fratii mai scumpi)

64, 128 sau 256 GB spatiu intern (11 PRO nu are versiune de 128, dar are de 512 GB)

Display LCD (Liquid Retina, ii spun ei) cu rezolutie 828 x 1792 pixeli (326 PPI) si diagonala de 6.1 inch

Doua camere pe spate: una wide si una normala (foarte buna decizie a luat Apple aici, spre deosebire de Google) si una pe fata. Toate sunt de 12 MP.

Baterie de 3110 mAh – Apple zice ca tine mai mult decat pe XR cu o ora

Wireless &fast charging, rezistenta la apa si praf IP68

Cam atat merita mentionat la capitolul specificatii.

Ambalaj, constructie si design

Ma folosesc de acest subcapitol pentru a face referire la review-ul meu la iPhone XR: o mare parte din cele scrise acolo sunt inca valabile.

Ambalaj. In ambalaj tot nu gasesti un incarcator rapid (chiar daca telefonul stie asta), tot nu gasesti un wireless charger sau orice alte accesorii. Avem doar telefonul, un incarcator simplu si niste casti.

Constructie si design. Din nou, iPhone 11 mi se pare bine construit. E solid si materialele par de buna calitate. Totusi, la capitolul design parerile pot fi impartite. Pe mine nu ma deranjeaza modulul camerelor foto, care practic e iesit de doua ori in afara, insa ma deranjeaza in continuare marginile (bezel) ecranului. Cu notch-ul am inceput sa ma obisnuiesc deja, pentru ca l-am vazut pe atatea telefoane.

Ecran si audio

Audio. Mi se pare ca pe iPhone are probabil cele mai bune difuzoare de pe un telefon de pe piata la ora actuala. Sunetul e puternic dar clar, de data asta parca avem si bas mult mai pronuntat, si efectul stereo s-a pastrat in continuare si se aude extrem de fain.

Ecran. Din nou, foarte simplu pentru ca am mai spus asta in review-ul pentru Xr: daca poti trece peste notch si peste marginile groase, atunci display-ul de pe iPhone 11 nu e asa rau cum se zice.

Ramane un display luminos care reda culori foarte puternice si vibrante. Un display la care, contrar scepticilor, NU vezi pixelii. Totusi, daca esti mare amator de video atunci ecranul acesta s-ar putea sa te dezamageasca putin pentru ca miscarea scoate cel mai mult in evidenta rezolutia mica. Punandu-l in paralel cu OnePlus 7 Pro, pe acelasi clip YouTube, ambele pe Full HD (da, poti reda Full HD si pe ecranul ~720p de pe iPhone 11), am vazut ca diferenta de claritate este destul de mare.

Raman la concluzia ca display-ul este cea mai slaba componenta a acestui telefon si il face din telefonul perfect (da, ati citit bine) un telefon de tipul „love it or hate it”.

Performante si software

Nu sunt foarte multe de spus la capitolul acesta. Deja stim ca Apple stie sa faca hardware dar, cel mai important, stie sa faca software optimizat pentru acel hardware. Iar cand o dau in bara cu noi versiuni de iOS (pentru ca se intampla cam la fiecare iteratie), vin repede cu update-uri care repara problemele.

Asa se face ca iPhone 11 a primit un numar semnificativ de update-uri de la data lansarii, chiar daca sunt doar cateva luni de zile de atunci

iPhone 11 se misca la fel de bine ca orice alt iPhone nou si probabil cel putin la fel de bine (daca nu mai bine, datorita – culmea – display-ului cu mai putini pixeli) ca si iPhone 11 PRO, la care puteti citi un review facut de colegul Gabriel. Daca la iPhone Xr am mai sesizat cateva sacadari in utilizare, de data aceasta pe iPhone 11 experienta a fost tot timpul lina.

Apple spune ca a imbunatatit Face ID-ul. Eu spun doar ca l-au facut cum trebuie, pentru ca acum merge la 9 situatii din 10. Merge la fel de bine si pe noapte. Evident, ca orice senzor, mai da si rateuri si atunci vei fi nevoit sa introduci PIN-ul.

La iOS nu s-au schimbat enorm de multe de la ultima experienta (care a fost chiar acum 1 an) insa parca, pentru mine, a devenit putin digerabil. In plus, acum avem dark mode pe iOS 13. Asa da! Chiar daca pe LCD nu ajuta la o autonomie mai buna a bateriei, tot mi se pare ca interfetele arata mult mai bine pe o culoare inchisa.

Baterie

Inevitabil, m-am gandit la iPhone Xr si aici, pentru ca acesta a fost un zeu al autonomiei. Ei bine, iPhone 11 e cel putin acolo, daca nu mai sus. 5-6 ore de screen-on-time (SOT) si chiar 2 zile de utilizare totala nu reusesc sa duca bateria noului iPhone la 0%, de cele mai multe ori.

Daca esti o persoana care foloseste putin telefonul pe internet, posibil ca un iPhone 11 sa te tina chiar si spre 5 zile.

Din pacate, incarcarea dureaza destul de mult (3-4 ore) daca folosesti alimentatorul din dotare. Insa, daca vrei, poti sa iti cumperi separat un incarcator rapid sau chiar un incarcator wireless in locurile pe unde stai mai mult.

Camera foto

Daca pe iPhone Xr camera foto de pe spate era buna, insa sub Google Pixel, pe iPhone 11 pot spune cu mana pe inima ca pozele sunt cel putin la fel de bune ca si cele facute de Pixel 3. In plus, iPhone 11 are o camera foto wide calibrata la fel ca si cea normala (la nivel de contrast, culoare, luminozitate samd), asa ca detaliile vor fi la fel de bune si cu aceasta camera.

Camera de selfie este putin mai larga decat cea de pe Xr si, la fel, face niste poze mai bune. Insa aici ar mai fi putin de lucru, mai ales in lumina slaba, unde aceasta nu se descurca de minune.

Concluzie

In concluzie pot spune, pe langa faptul ca iPhone 11 este singurul iPhone care merita banii, ca iPhone 11 chiar se apropie de un telefon perfect. Asta pentru ca se misca excelent, are suport software indelungat (4-5-6 ani) si tine bateria o vesnicie. Minusul cel mare? Display-ul cu toate marginile si bretoanele din jurul lui.

Insa doar asa Apple a putut face ca iPhone 11 sa fie mai ieftin decat Xr. Daca a costat vreo 4200 lei la lansare, ei bine iPhone 11 pleaca de la 3700 lei si ofera mult mai mult. Asa se face ca am luat si noi un iPhone 11 in familie iar daca mai aveti intrebari va pot raspunde la ele in comentarii, pentru ca exemplarul din articol merge la cei care ni l-au imprumutat, adica la Orange.

Si, in final, poate va intrebati de ce iPhone 11 este singurul iPhone care merita cumparat. Spun asta pentru ca 3700 lei sunt foarte multi bani dar iPhone 11 isi face treaba excelent la toate capitolele, asa ca nu-i putem reprosa nimic in afara de display-ul ieftin. Totusi, diferenta pana la 11 PRO este de minim 1700 lei, bani pentru care primesti o camera de zoom si un ecran mai bun. Atat, doar atat pentru o diferenta enorma. Daca stati bine si va ganditi, cu 1700 lei puteti INCA un telefon bun.

Si ca sa pun putin gaz pe foc va mai spun asta: daca anul viitor vedem un iPhone 12 cu un ecran bun (sau macar cu margini mai mici) eu voi face trecerea catre el, indiferent de faptul ca sunt niste detalii ce tin de iOS care ma enerveaza. De ce? Pentru ca m-am saturat de lipsa optimizarii, de sacadari, de suport software precar si, intr-un final, de telefoane scumpe care functioneaza ieftin. Lucruri pe care nu le vezi la Apple prea des, ca se mai intampla si la ei.