Review Google Pixel 3a XL: primul mid-range din gama

Dupa trei saptamani in care am putut sa il intorc pe toate partile, iata ca a sosit vremea sa va impartasesc parerile. Ca de obicei, telefonul l-am primit de la evoMAG, carora le multumim pentru colaborare.

Tinand cont ca am fost utilizator de terminale din gama Nexus (v-am povestit cate ceva aici), sunt la curent cu ceea ce ofera un Pixel. Am refuzat sa cumpar prima generatie, pentru ca nu mi se parea un update destul de rezonabil de la Nexus 6P. Apoi, Pixel 2 mi s-a parut prea scump pentru ce ofera, Pixel 3 sub OnePlus 6 pe care inca il mai folosesc, iar Pixel 4 mi se pare … ei bine, urat! Asa ca, pana la final de decemvrie, nu mai folosisem un Google phone de ceva vreme. Make no mistake, am ramas la curent cu ce inseamna gama respectiva!

Inainte de a incepe, nu ca voi ca sa ma laud, nici ca voi sa va-nspaimant, vorba poetului, dar acesta este primul review al unul Pixel 3a XL din media romaneasca. Asta ca sa vedeti ca producem si premiere, dupa cum v-am mai obisnuit (vezi articolul acesta sau acesta). wink, wink!

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Display ecran capacitiv de tip OLED, cu dimensiune de 6 inci (raport ecran/corp de ~76%), aspect 18:9, rezolutie 1080 x 2160 pixeli, densitate de 402 ppi, protejat cu sticla Asahi Dragontrail Glass Chipset procesor Qualcomm SDM670 Snapdragon (10 nm), CPU Octa-core (2×2.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) si GPU Adreno 615 Memorie RAM 6 GB RAM Camera foto Principala: singulara, de 12.2 MP cu f/1.8, 28 mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF cu OIS. Are Dual-LED flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramica. Filmeaza la [email protected], [email protected]/60/120fps. Secundara: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide)si 1.2 µm, cu HDR, care filmeaza la [email protected] Stocare 64 GB spatiu de stocare. fara optiune Conectivitate single SIM LTE (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO) Sistem de operare Android 9.0 Pie cu update la Android 10 Acumulator 3700 mAh din aliaj Litiu-Ion compatibila cu USB Power Delivery 2.0 la 18W (9V/2A) Altele always-on display, senzor de deblocare cu amprenta digitala sau faciala, mufa de incarcare USB Type-C, mufa jack audio. Este disponibil pe urmatoarele culori: Just Black, Clearly White, Purple-ish. Bonus: are difuzoare stereo!

Cutia este una simpla, clasica as putea spune. Avand fundalul alb si telefonul de culoare inscrisa, are o tenta de eleganta. Totusi, este doar o cutie :). In interior gasim telefonul, cheita pentru tavita SIM, manualul si garantia, incarcatorul cu cablu USB type-C la ambele capete, un adaptor OTG si … castile! Si, chiar mai surprinzator, castile sunt calitative. Nu vorbim de unele profesionale, dar pentru jogging si convorbiti telefonice, sunt mai mult decat rezonabile. In plus, adaptorul OTG te poate ajuta cand iti dai seama ca nu ai laptopul la tine si firma de recrutare iti cere CV-ul, pe care il ai pe memory stick… Bine, in cazul in care citesc review-ul cei de la HR sau superiorul meu, am descris o situatie povestita de un prieten … al unul alt prieten. 🙂

Design si constructie

Daca ai vazut un Pixel, vei stii ce te asteapta, inca de dinainte de a deschide pachetul de la curier. Design-ul este unul generic, as putea spune, lucru normal pentru un mid-ranger ca si acesta de fata. Dupa cum am tot spus, cand ai succes cu ceva, nu inovezi la fiecare release. iar acesta nefiind un telefon high-end, nu cred ca se astepta cineva la un redesign al Pixel 3 XL. Cu toate acestea, ar fi fost frumos sa aiba ceva aparte, ceva care sa il evidentieze ca gama separata.

Avem parte de un display generos de 6 inci, camera foto selfie si unul dintre difuzoare (folosit si in apeluri) pe parte din fata. Singura mea remarca este legata de marginile prea late, acele bezels, insa si asta este tot o caracteristica a Pixelilor. Tot ecranul este protejat cu Asahi Dragontrail Glass. Da, este sub Corning Gorilla Glass 6, dar la pretul asta, trebuia sacrificat ceva!

Pe spate avem simbolul companiei – un G -, senzorul de amprenta, LED-ul flash si camera principala. Combinatia de doua culori este si ea placuta. Pe partea stanga este SIM-tray-ul, iar butoanele sunt pozitionate pe partea opusa. La inceput mi-a fost greu sa ma obisnuiesc cu asta, mai ales cand incercam sa fac un print-screen, insa m-am invatat pana la final.

La 167 grame este potrivit si pentru fete si pentru adolescenti, doar ca … este cam alunecos. Si, cum nu am primit husa, a fost cat pe ce sa il scap … de vreo trei ori! Sper ca partea asta sa nu o citeasca si cei de la evoMAG, ca nu mai pup alte telefoane de la ei!

Software si performanta

Inca de cand l-am pornit, am primit update la Android 10. Asta pentru ca telefonul vine cu Android Pie 9.0 la bord.

Fiind un Pixel, fie el si mid-range, nu am intampinat mari probleme sa rulez aplicatii sau jocuri din PlayStore. Insa, Snapdragon 670 este un procesor mediu, deci am avut si (rare) momente de lag.

Fiind un Google phone, vine cu destule „bunatati” la pachet: Digital Wellbeing, camera foto cu mai multe moduri si Do not disturb special. Astfel, cand este pornit, telefonul nu numai ca nu mai suna sau vibreaza, dar nici nu afiseaza notificarile. In timpul sedintelor il setam pe acest mod si evitam sa fiu distras cu privire la cine imi scrie pe Whatsapp sau Messenger. Bineinteles, apelurile telefonice erau permise, asa ca nu puteam sa mint nevasta ca nu am vazut cand m-a sunat… 🙁

Mi-a placut, de asemenea, o alta „jucarie” inserata de Big G in soft-ul Google Assistant, pentru Pixeli: optiunea de live music recognition. Aceasta insemna ca, ori de cate ori auzea o melodie, in tile-ul de notificari imi aparea numele si autorul. Nu e ceva mega wow!, dar e ceva util, cand esti ca mine si ai peste 100 de aplicatii instalate. Daca as avea Pixel, as putea renunta la Shazam. Da, stiu, Google Assistant ofera optiunea pe orice telefon, insa nu automat, fara a mai trebui pornita aplicatia.

Pentru curiosi si amatori de statistica, va las mai jos rezultatele de la testele sintetic. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici si aici):

3D Mark:

AnTuTu:

PC Mark:

Trebuie mentionati senzorii de deblocare faciala si cel cu amprenta, care dadeau destul de des rateuri. Este singurul telefon pe care l-am deblocat mai des cu PIN decat cu celelalte doua metode.

Ecran si sunet

Fiind un OLED, nu prea ai ce comenta cu privire la calitatea display-ului. Este destul de luminos, peste majoritatea telefoanelor testate de mine, si iti ofera lizibilitate chiar si in conditii de soare excesiv. Nu ca as fi avut prea multe ocazii, zilele acestea, dar am vazut cum se descurca sub un neon puternic, dintr-o hala industriala.

Daca este mare consumator de continut video, cei 6 inci s-ar putea sa nu fie indeajuns. Insa, nu cred ca suntem multi care ne uitam la The Irishman pe telefon, ca sa obosim dupa trei ore de vizionare. Sau??? Revenind, si la nivel de culori, nu ai ce sa ii reprosezi lui Pixel 3a XL.

Pe partea de audio lucrurile se schimba in si mai bine. Avand difuzoare stereo, poti asculta linistit muzica, iar auditia este foarte buna. In plus, castile sunt si ele bune, deci le puteti folosi lejer la filme, ascultare de radio sau muzica, sau la apeluri telefonice. Stiti ca va spuneam in alte review-uri ca m-am obisnuit ca telefoanele sa vina mai nou fara casti si ca prefer asta decat sa gasesc niste produse de o calitate indoielnica in pachet. Ei bine, de data asta Google mi-a aratat cum sta treaba in liga celor mari! Keep the good work!

Camera foto si video

Cand citesti specificatiile, pe hartie, vei avea o reactie de dezamagire cumplita: cine mai pune o singura camera si aia de 12,2 MP, pe un smartphone lansat in 2019!?! Apoi pornesti telefonul si faci prima poza, de test. Esti setat sa iti displaca total, insa nu e chiar asa. Nu face cele mai grozave fotografii, insa nu se pozitioneaza nici la coada clasamentului. Pana la urma, daca nu cauti sa faci un album de nunta cu el, Pixel 3a XL nu te va lasa la greu. Mai mult chiar, optiunea de night mode impresioneaza de-a dreptul. Pozele ies clar si in lumina slaba.

Daca aveti copii mici, asta e un gadget pe placul lor: include diverse animatii in fotografii, cu ajutorul AI. De craciun am fost cu patru prunci pe langa mine si, needless to say, am devenit fotograful oficial pentru astfel de poze. 🙂

Daca ar fi sa ma intrebati pe mine, prefer abordarea Google – cat mai putine camere, cu procesare din soft a imaginilor, in defavoarea trendului actual de a pune trei, patru sau chiar cinci camere pe smartphone. Pe langa faptul ca, estetic vorbind, arata mai bine, rezultatele pentru utilizatorii normali sunt cam tot pe acolo. As putea spune ca la capitolul asta, plus auditie, sta cel mai bine Pixel 3a XL.

Mai jos va las cateva dintre fotografiile si clipurile video pe care le-am facut cu telefonul, pe categorii si comparatii:

camera principala, la exterior:

camera principala, la exterior, zoom:

camera principala, la interior:

camera principala, la interior, zoom:

camera principala, night mode:

camera secundara, selfie:

camera principala, panoramic:

camera principala, AI:

Baterie

3700 mAh par putini pana ajungi sa folosesti telefonul. Bine, nu exceleaza, este drept, dar m-a trecut ziua. Apoi, daca e sa compar cu cei 3300 mAh ai OnePlus 6 personal, care ma tine si el o zi intreaga, nu mai pare asa rau…

Dupa cum se vede si din imaginile de mai sus, nu prea ai ce sa reprosezi telefonului la acest capitol. Poate doar incarcarea rapida, care putea fi mai rapida.

Pret, puncte pro si contra

Pretul pe site-ul evoMAG este de 2299 RON, ceea ce il face destul de atractiv. Da, vorbim de un mid-ranger si smarphone-uri de genul acesta gasesti si la jumatate de pret, insa este un Pixel si poti fi sigur ca vei primi la timp inca trei iteratii de Android. Apoi, tinand cont ca este compact, face poze bune si te tine bine bateria, pot spune ca este deja un best-buy … in devenire. As zice ca pretul lui perfect este undeva intre 1800 si 2000 RON, adica pe acelasi palier cu un Samsung A70.

PRO

ruleaza Android curat, fara vreo interfata

a primit deja update la Android 10

este realizat de Google

baterie OK si consum rezonabil

camera foto singulara se descurca impecabil, mai ales la night mode

optiuni diverse la camera foto

Do not disturb mode nu iti arata notificarile pe display

este usor de manevrat si cu o mana

ecran foarte bun

casti in pachet

mufa jack audio prezenta

difuzoare duale

CONTRA

incarcarea rapida este putin cam … lenta

design clasic de Pixel

nu ofera optiunea de stocare pe card de memorie

cam alunecos

desi este XL, esta mai degraba un compact

este single SIM (spre deosebire de majoritatea concurentilor)

are lag cand este folosit intens

senzorii de deblocare tind sa nu functioneze corect