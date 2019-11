Review Skoda Kamiq Style 1.5 TSI – un SUV ultra-compact, de oras

Dupa ce am testat si v-am prezentat celelalte doua SUV-uri ale cehilor de la Skoda: Karoq – cel compact – si Kodiaq – cel mare, de familie – a venit azi randul fratelui cel mic: Kamiq. Am putea spune ca inchidem o naratiune ciclica azi. 🙂 Masina a venit de la Porsche Timisoara si de aceasta data.

Dotari si specificatii

Ca de obicei, fiind vorba de o masina de test, dotarile nu ai fost cele pe care le-am fi ales noi, fiind mai degraba acolo pentru a exemplifica tot ce poate masina si pentru a o face mai atractiva. Cu toate acestea, masina vine din fabrica cu destule dotari standard:

Dupa cum v-am spus, avem parte si de dotari optionale interesante:

La nivel de specificatii, avem parte de un motor benzinar – 1,5 TSI, cuplat la o cutie de viteze automata de tip DSG in sapte trepte. Puterea dezvoltata este de 110 kW si 150 CP. Tot ansamblul resprecta normele de poluare Euro 6 GD, avand urmatoarele date tehnice:

CO2 WLTP: 145.838034 g/km

CO2 NEDC: 116 g/km

Consum mixt WLTP: 6.44037458 l/100km

Consum mixt NEDC: 5.1 l/100km

Aspect interior si exterior

Va spuneam la inceput ca acesta este cel mai compact model de SUV al Skoda. Personal imi pare mai mult un cross-over, insa nu este musai un lucru negativ. Sa nu uitam ca si Mazda are CX3 cam tot pe acolo. Asta ca sa dau un exemplu de masini din familie.

V-am povestit in review-ul Skodei Scala ca aceasta foloseste patforma MQB A0 – cea utilizata la Audi A1, Seat Arona sau Volkswagen T-ROC, din grupul VAG. Ei bine, si masina de fata vine contruita pe aceasi platforma. De aici si impresia de cross-over pe care o emana si, prin urmare, afirmatia mea de mai sus. Tinand cont ca Scala nu a dezamagit la nivel de spatiu oferit, putem spune linistiti ca la fel va face si Kamiq. Bine, in cazul in care aveti 1,90 metri inaltime, nu va veti simti deloc confortabili. Dar, in acest caz, cu siguranta va puteti indrepta spre Kodiaq, daca vreti sa ramaneti fideli gamei.

Daca Karoq si Kodiaq se aseamana destul de bine la designul exterior, Kamiq vine cu ceva noi. In primul rand, in partea frontala farurile sunt extrem de inguste. Acestea sunt tipice SUV-urilor urbane si au doar rol de lumini de zi. Faza scurta si cea lunga sunt redate de cele doua blocuri optice aflate mai jos. Daca vi se par cunoscute, aveti dreptate: sunt aproape identice cu cele de la Hyundai Kona:

In rest, grila si bara de protectie sunt deja trade mark Skoda, deci nu aduc vreo noutate:

Desi este destinat cu precadere traficului urban, garda la sol este una destul de mare, ba chiar mai mare cu 12 mm fata de „fratele mijlociu” – Karoq. Astfel, la cei 188mm pe care ii ofera, ma gandesc ca poti umbla linistit si prin zonele mai putin asfaltate, gen austastrazile de prin Moldova. 🙂 Cu toate acestea, jantele de 16 inci mi se par o idee prea mici. As fi optat pentru R17, cel putin. Eu am testat-o pe langa casa, pe un drum de acces neasfaltat si m-am simtit ok cu ea. Tineti cont insa ca nu este masina care sa fie indicata pentru iesiri off-road cu adevarat. La capitolul respectiv va sugerez un Samurai, ca al lui Alex.

Partea din spate este la fel de inspirata de la Kodiaq si Karoq, cu scalarea datorata dimensiunilor. Mi-a placut cum arata noul logo scris al marcii pe hayon. Arata foarte bine pe o masina mai micuta. Ramane un mister insa amplasarea in bara anterioara a doua lacasuri pentru tevile de esapament. Motoarele de oras sunt mici, de cele mai multe ori incep la 1l, si nu au nevoie de asa ceva. Cred ca este un fetis al designerilor, care vor neaparat sa dea apect agresiv unor masini mai degraba cuminti.

Daca privesti masina din exterior, din lateralul ei, nu realizezi deloc cat de spatioasa este la interior:

Pentru ca da, la interior ai destul loc, dupa cum am mentionat si la inceput. Banuiesc ca inginerii Skoda au gandit modelul ca masina de oras, pentru tineri care mai vor si o iesire la iarba verde, dar nu au au fost deloc zgarciti la spatiul interior. Probabil ca nu multi o vor achizitona cu pachetul Dynamic, cel care contine si scaunele sport, insa va pot spune ca sunt foarte comode. Iar incalzirea in ele pare mai sus pe spatar decat la cele normale.

La interior avem parte de un display de bord extrem de generos, care ne arata din start ca masina este plina de gadgeturi si tehnologie de ultima ora. Cam cum ii sade bine unei masini lansate in 2019, as zice. Insa, tableta respectiva are marginile muuuult prea late. Inteleg necesitatea bezel-urilor laterale, pentru ca acolo sunt pozitionate butoanele virtuale, insa nu le inteleg deloc pe cele de jos si sus.

Sistemul multimedia permite integrarea cu Apple Car sau Android Auto si te lasa sa si trimiti comenzi prin Alexa, catre gadgeturile compatibile de acasa. Mi se pare interesant sa dau comanda: „Hey, Alexa, turn on the garage lights” chiar inainte sa intru in curte. Printre dotarile optionale intra si Virtual Cockpit, insa eu am primit varianta cu ceasurile de bord analigice. Desi sunt fan al tehnologiei, mi se pare ca pastrarea lor pe masinile noi le pastreaza putin din parfumul de odinioara…

Intreaga plansa de bord accentueaza sentimentul de latime al interiorului. Si, din nou ma simt nevoit sa remarc similitudinea cu Scala. 🙂 O fi bine, o fi rau, numai voi puteti decide. Tot ca la Scala, nu imi place deloc materialul din care e facut torpedoul. Mi se pare ieftin si total neatragator. Deh, de gustibus…

Insa, nota bene!, afata de Kodiaq-ul meu, manerele interioare, sunt mai inchegate si nu fac vreun zgomot cand tragi sa inghizi portiera. De asemenea, sub consola, in partea centrala, avem parte de un lacas pentru telefon. Insa, si aici m-a surprins placut Skoda: acesta ofera incarcare wireless. Pacat ca mi-am vandut Nexus 5 din dotare. Fata de celelalte doua SUV-uri din gama, Kamiq are mai putine butoane, comenzile fiind mult simplificate. Ceea ce, pentru un sofer normal, fara prea mari pretentii, nu este deloc rau.

Nu am inteles deloc de ce frana de mana vine pe maneta, nu in varianta electronica. OK, pretul mai mic justifica anumite minusuri, insa mi se pare o struto-camila o astfel de dotare. Este drept ca am mai vazut-o si pe BMW-uri mai noi si mai scumpe, but still…

Proabil spatiul interior generos pentru pasagerii din spate a facut ca portbagajul sa fie extrem de mic. Este cel mult la nivelul unui hatchback. Cu toate acestea, prin rabatarea banchetei, acesta crestre de la 400 la aproape 1400 litri. Inca o data, tinand cont de publicul tinta, nu cred ca va fi o mare problema. Iar, daca stau sa ma gandesc ca am avut patru prieteni care nu erau tocmai subtirei si care au mers la mare cu un … Matiz, cred ca te poti descurca si cu Kamiq.

La final, o ultima remarca: daca chiar vreti sa il cumparati, musai sa luati varianta pe rosu. Mi se pare ca fiecare model are o culoare care i se potriveste perfect, iar rosu este a match made in heaven pentru Kamiq:

Tinuta de drum, confort si motorizare

La nivel de motorizare ni se ofera motoare de 1.0, turboaspirat, de 85 CP, cu 3 cilindri. Apoi, intermediar, avem acelasi motor, dar cu 150 CP. Cea mai mare motorizare pe benzina este cea testata de noi. De mentionat este ca doar prima din lista are parte doar de transmisie manuala, restul oferint si cutie automata. Daca doriti diesel, aveti doar motorul 1.6 TDI, de 115 CP, cu ambele tipuri de transmisie. Am inteles ca in unele rari, masina vine si cu rezorvor de gaz natural comprimat, insa nu si la noi, momentan.

Suspensiile McPherson sunt mai putin rigide decat ma asteptam. Ele sunt montnate atat pe puntea fata, cat si pe bara de torsiune de pe puntea spate. De asemenea, este rpimul SUV Skoda care nu vine co 4×4 in nicio versiune. Reprezentantii ne-au confirmat ca nici nu va fi posibil pe viitor, pentru a nu canibaliza din vanzatile de Karoq si Kodiaq.

Am tinut masina de vineri dupa-amiaza si am predat-o luni la pranz. A fost destul timp sa o conduc si prin oras, si pe afara, chiar si cate putin pe drumuri nepietruite (shhhh, sa nu auda Porsche Timisoara ce am facut cu masina lor!) si pe autostrada. Este o masina solida, care se tine bine in curbe si care nu se misca rau cand te depaseste vreun tir cu 120 km/h. In plus, mi-a placut ca in oras am putut sa aleg manual stilul Eco pentru a mai salva din combustibil. Celelalte trei tipuri sunt: Normal, Sport si Individual. La cel sport nu am reusit sa ajung in treapta a saptea. Ori nu se poate tehnic, ori a fost distanta prea mica.

Spre deosebire de Scala, de data asta nu mi s-a mai parut un chin sa conduc in aglomeratia din Timisoara. Fie vitezele se schimba la alta turatie (acum ca m predat masina, nu am cum sa verific), fie m-am obisnuit eu cu schimbarile dese. Inclin sa cred ca este a doua varianta. Revenind la traficul urban, masina se comporta extrem de bine. Fiind mica si fasneata, te poti infige cu ea usor prin zonele mai inguste sau poti parca chiar si in locurile unde altii nu au cum.

Consum de carburant

In functie de tipul de certificare, producatorul se lauda fie cu 5.1 l/100km (NEDC), fie cu 6.4l/100km (WLTP). Media mea era undeva la 6 l/100km:

Ca intotdeauna, stilul de condus, regimul de trafic si modul ales pentru masina (sport, eco sau normal) vor influenta masiv consumul. Personal, nici nu ma mai uit la acest capitol cand primesc masina in teste, insa stiu ca este de interes pentru voi. Ca si comparatie, pe Kodiaq am o medie de aproximativ 7.5 l/100km, in regim mixt.

Pret si concluzie

Pretul masinii testate de mine este de fix 26.022,92 Euro. Daca ma intrebati pe mine – este un pret corect pentru o masina care este mai degraba de oras decat un SUV adevarat. E drept ca, daca nu te intereseaza deloc iesirile in aer liber, o Scala este mai indicata si mai ieftina (desi doar cu cateva sute sau mii de euro, doar). Pentru un cuplu tanar, eventual si cu copii mici, fara mari pretentii legate de volumul portbagajului, cred insa ca este o alegere potrivita.

Plusuri

foarte spatioasa (la nivel de Karoq)

spatiu destul pentru 5 adulti

pare mai bine realizata la interior decat Kodiaq

garda la sol mare

bancheta spate rabatabila

design inovativ in gama Skoda SUV

scaunele sport sunt … wow!

Minusuri

se vinde fara versiuni 4×4

portbagaj mic

unele sisteme de asistenta activa sau pasiva sunt incluse doar in pachetele optionale