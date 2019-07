Am folosit Nexus 5 timp de o saptamana…

…si asta, acum, recent, nu doar atunci cand a fost lansat. De ce? Pai, am vrut sa vad cat daca rezist o saptamana cu un telefon lansat in toamna lui 2013 si cum ma descurc cu el. Veti vedea, daca veti parcurge pana la final articolul, ca i-am facut unele modificari ¨sub capota¨.

Am incercat sa scot un fel de review – un retro-review, daca vreti sa ii zicem asa. L-am intors pe toate partile, m-am jucat cu el, am sunat de pe el, m-am enervat pe el si, la final, l-am vandut. Dar nu pentru ca nu mergea bine, ci pentru ca am primit o oferta destul de buna. Si pentru ca nu ma atasez de lucruri, ci sunt mai degraba un tip practic. Stiu cel putin o persoana care ma va ¨dojeni¨ pentru ¨sacrilegiul¨ facut; chiar astept comentariul lui mai jos. Se stie el cine e!

Dar sa purcedem….

Cuprins

Cum a ajuns telefonul in familie

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Cum a ajuns telefonul in familie

Initial, l-am cumparat in 2013, prin noiembrie. Atunci cochetam cu ideea unui Xiaomi Mi4, pentru ca incepuse acel hype pe care inca il provoaca si acum producatorul chinez. Chiar aveam cine sa mi-l aduca direct din Asia, insa am renuntat in ultimul moment. Pentru asta trebuie sa le multumesc colegilor de la Local IT, din compania unde lucram atunci. Ei m-au convins sa il aleg si, datorita lor, am devenit fan Nexus si, prin ricoseu, OnePlus. Softul extrem de bine asezat si lipsa unor aplicatii inutile, m-au convins sa raman clientul lor.

Insa, cand a aparut Nexus 6P, adica in 2015, l-am vandut imediat ca sa il pot lua pe cel nou. Dupa cum probabil stiti, 6P a avut destule probleme. In cazul meu, a fost vorba de o baterie defecta. Dupa un an l-am trimis in service si au decis sa imi dea inapoi banii, pentru ca era mai ieftin decat sa mi-l repare. Cum am ramas fara telefon, am gasit un Nexus 5 la un pret derizoriu, full pack si cu actele de achizitie. 300 de lei nu mi s-a parut mult (apropo, dupa trei ani l-am vandut cu acelasi pret!!!) si am decis sa il cumpar. Ulterior am gasit un alt 6P nou, pe care l-am cumparat (si pe asta l-am vandut, dupa inca un an, la acelasi pret ca si cel de achizitie – 600 lei), asa ca l-am pasat la cel mic.

The saga continues*, vorba cantecului, si, cand mi-am luat OnePlus 6 (pe care il folosesc si acum), am mutat pruncul mic la 6P. Atunci am schimbat si bateriile la ambele Nexus-uri, apropo! Dar, ce sa vezi!?! Si acum mai zice ca el vrea telefonul mic, atat de mult l-a indragit. Abia l-am convins sa nu planga dupa el cand l-am vandut!

Pop-quiz: Sa vedem care dintre voi stie ce formatie a facut celebra replica scris cu italic, in deschiderea paragrafului de mai sus… Va dau un indiciu: au fost cei care au lansat moda ca starurile hip-hop sa isi lanseze propriile linii vestimentare. Beat that, Jay-Z! Astept raspunsurile voastre in comentarii!

Specificatii

Telefonul era, la momentul lansarii, varful de gama al Google si era construit tot de LG, ca si predecesorul sau – Nexus 4. Si in acest moment, la nivel de desitate ppi, se afla peste multe telefoane.

Display Capacitiv, de tip HD IPS+, cu 16 milioane de culori si dimensiune de 4.95 inci, (raport display/corp de aprox. 71%), aspect 16:9, rezolutie de 1080 x 1920 pixeli, acoperit cu Corning Gorilla Glass 3, avand o densitate de 445 ppi Chipset procesor Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 (28nm – adica aproape triplu decat cele generatia 845), CPU Quad-core 2.3 GHz Krait 400 si GPU Adreno 330 Memorie RAM si spatiu de stocare 16/32 GB pentru stocare (eu l-am avut pe cel mic), si 2 GB RAM memorie interna; nu are slot pentru card SD Camera foto Principala: MP, f/2.4, 30mm (standard), 1/3.2″, 1.4µm, AF, OIS, HDR, Led si functie de panoramare; filmeaza la [email protected]

Secundara: 1.3 MP, f/2.4, 1/6″, 1.9µm Conectivitate Single SIM 4G (da, stia de pe atunci acest standard inca actual!!!), slot de tip micro-SIM, Wi-Fi 02.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; Bluetooth 4.0, A2DP; GPS cu A-GPS si GLONASS; NFC; mufa micro-USB; incarcare wireless (QI charge) Sistem de operare Android 4.0 Kit-Kat la lansare, cu upgrade oficial pana la 6.0 Marshmellow; neoficial exista iteratii noi de Andoid 7.1 Nougat, 8.1 Oreo si 9.0 Pie (despre cel din urma am citit recenzii ca nu este deloc indicat de instalat) Acumulator 2300 mAh din aliaj Litiu-Polimer, cu tehnologie QI wireless Altele disponibil pe alb, negru si rosu

Ambalaj si accesorii

Ambalajul era pe un fond vesel, albastru, dar relativ minimalist. Intr-un fel, daca e sa ma uit la felul in care vin ambalate telefoanele actuale, nu s-a schimbat mare lucru din 2013! Poate doar culorile, care sunt mai elegante!

In cutie gaseai manualele, garantia (cea locala, pentru ca garantia globala nu acoperea Romania), cheita de SIM si … telefonul. Nu gaseai casti sau incarcator QI, lucru ce nu s-a schimbat decat la ultima generatie de Pixeli. In plus, eu am avut si un adaptor de priza de la US la EUR, pentru ca telefonul (cel cumparat initial de mine) era unul destinat … altor tari!

Design si constructie

Va marturisesc sincer ca l-am considerat cel mai frumos smartphone detinut de mine. Asta daca e sa ne raportam la standardele de atunci. Am trecut cu vederea camera scoasa in relief, fapt care a provocat multe probleme onora care isi tineau telefonul in nude, fara husa.

In partea frontala aveam camera secundara, senzorul foto si de proximitate, difuzorul de apel. Imi placea la nebunie ca sticla acoperea tot, nu doar ecranul! Pe spatele imbracat in material cauciucat gasim logoul NEXUS si camera principala cu LED. Desi nu mai avea sticla si pe aceasta parte, ca si generatia anterioara, asta nu insemna ca nu aduna amprente la greu! Insa, cel putin nu iti mai scapa din mana. Sau nu iti capa prea usor, pentru ca stiu vreo doi care s-au plans de astfel de accidente pe forumuri….

Pe lateral avea butoanele de pornit/oprit si sonor (in dreapta) si locasul de SIM (pe stanga). Jos, aveam difuzorul audio si mufa de incarcare, iar sus – antena si mufa audio de tip jack.

Less is more parea sa fie motto-ul Google atunci, pentru ca totul era minimalist dar extrem de ergonomic si de placut. Chiar si acum oftez dupa mufa audio amplasata in partea de sus, nu jos, langa mufa de incarcare. Mai ales la husele de tip armband, pentru jogging, asta este cel mai indicat.

Software si performanta

Venea din fabrica cu Andoid Kit Kat si a urcat inca doua generatii. Eu il foloseam cu Android 8.1 de la Dirty Unicorns, pentru ca il aveam root-at. Daca nu va pricepeti, nu incercati asta, insa! Aveam de gand sa incerc si un ROM de 9.0, insa nu am gasit unul stabil, inainte de a-l vinde.

In varianta initiala, totul era extrem de bine optimizat. Iar Andoid 4.4 mi se pare si acum cel mai stabil OS incercat!!! Nu agata, nu intarzia, nu avea mari probleme, in afara de una: durata de viata a bateriei! Asta si calitatea slaba a camerei au fost singurele probleme intampinate.

Fast-forward in 2019 – am executat un root, dupa cum am mentionat deja, am pus Magisk pe el si un rom 8.1 si … totul s-a schimbat! Bateria tinea mai putin, telefonul avea lag considerabil, chiar si cand raspundeam la un apel, camera fota se mai bloca. Cu toate acestea, aveam pe el un sistem de operare din 2017. Si puteam instala aplicatii mai noi, care nu mergeau decat de la 6.0 in sus!

Nu am efectuat vreun test sintetic, desi stiu ca ar fi fost interesant sa facem o comparatie intre 6.0 stabil si 8.1 root-at!

Ecran si sunet

Pentru generatiile actuale, dimensiunile ecranului nu ar fi potrivite. Nu prea vezi bine pe Netflix, iar fanii lui Dinamo trebuie sa faca scroll din greu pentru a vedea echipa in clasament (sorry, dar Timisoara nu poate suporta cainii rosii!!!) Pentru vremurile acelea, insa, era mai mult decat OK. Inca doi ani dupa lansare mai puteam spune ca este in top. Nu intre primele, dar acolo, sus.

La sunet era mai problematic – difuzorul distorsiona de la un anumit nivel in sus, iar lipsa unui al doilea se simtea. Eu am gasit o metoda sa il activez si pe cel de apeluri, si am scapat de problema.

Cum vad ca revine moda compactelor din nou, zic ca un re-make de la LG si Google al modelului acesta s-ar bucura de oarece succes in vanzare.

Camera foto si video

Inca de la lansare camera era cu probleme – nu se ridica la asteptarile generate de celalalte aspecte. In timp, cum industria a evoluat si camerele de pe telefoane au devenit extrem de performate, putem spune ca impresia initiala s-a acutizat si mai mult.

Pana la urma, puteai face poze si filmari cu el, dar nu te puteai lauda cu ele altundeva decat pe Facebook, ca acolo oricum erau compactate! Va las cateva exemple realizate recent:

Va las mai jos si un sample de video:

Baterie

Si mai mare problema – daca initial mergea sa trec ziua cu el, dupa root si instalarea Android 8.1 a devenit un chin! M-am scos cu un vechi charger QI, pe care il tineam la birou si pe care plasam telefonul cat stateam la lucru! Desi viteza de incarcare era miiiica, macar reuseam sa ajung acasa cu baterie. Posibil ca pe Andoid 6.0 oficial sa fie mult mai ok! In plus, eu aveam si o baterie nou montata pe el, insa care nu era originala LG.

Pret, puncte pro si contra

Pretul la lansare era de aprox 260 euro. Eu l-am dat cu aproximativ 70 euro zilele trecute, dar dupa 6 ani de la lansare. Cred ca a pierdut rezonabil din valoarea de retail!

Ca si puntre pro, as mentiona dimensiunile, care sunt extrem de compacte si il fac usor de utilizat cu o mana, developerii care inca mai creaza ROM-uri pentru el si pretul rezonabil pentru un telefon de rezerva sau pentru un noob. Ca si puncte contra, raman bateria si camerele, plus marele lag daca il folosit cu alt OS decat cel oficial.

Il recomand cu mare drag colectionarilor, nostalgicilor, celor care au nevoie de un telefon de rezerva si celor la primul smartphone sau care nu vor mare lucru de la unul. Pentru restul – luati-va ceva nou!

PS: Spre surprinderea mea, am rezistat o saptamana cu el si chiar l-am mai folosit ocazional si cat am avut OnePlus 6 trimis in service! Deci, primeste nota de trecere.

Apropo, review-ul original al lui Darius, din momentul lansarii, il gasiti aici.