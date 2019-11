Review Redmi Note 8 PRO: mai mult decat un mid-range

Acum o luna am primit de la evoMAG o noua „jucarie” de testat: Redmi Note 8PRO. V-am anuntat de atunci ca mi se pare un telefon bine inchegat, mult peste ceea ce ofera gama mid-range, in general. Tinand cont ca am testat si generatia anterioara, pot face acum o comparatie completa.

Apropo, din cate stiu, un alt review complet al acestui model inca nu a aparut in Romania. 😉

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Display ecran de tip IPS LCD capacitiv, cu dimensiune de 6,53 inci (raport ecran/corp de ~85%), aspect 19:5:9, rezolutie 1080 x 2340 pixeli, densitate de 395 ppi, acoperit cu sticla Corning Gorilla Glass 5 Chipset procesor Mediatek Helio G90T (12 nm), CPU Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G76 MC4 Memorie RAM 6 sau 8 GB RAM (eu am primit prima varianta) Camera foto Principala: de 64 MP cu f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF; 8 MP cu f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm; 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (cu macro) si 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, cu senzor de adancime. Are Dual-LED flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramica. Filmeaza la [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], cu senzor de gyro-EIS Secundara: 20 MP, f/2.0, 0.9µm, cu HDR si panorama, care filmeaza la [email protected] Stocare 64, 128 sau 256 GB spatiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 64 GB), extensibil pana la 256 GB prin slot-ul combo SIM – microSD Conectivitate Hybryd-dual SIM 4G (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata MIUI 10.4 Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Ion compatibila cu Quick Charge 4 la 18W (9V/2A) Altele senzor de deblocare cu amprenta digitala sau faciala, disponibil pe negru, rosu, albastru, alb, Midnihgt Blue sau Deep Sea Blue, mufa de incarcare micro USB, radio FM, senzor IR pentru a inlocui telecomenzile din casa, mufa jack audio

Cutia in care vine telefonul este aproape identica cu cea a „fratelui mai batran”, fiind acelasi tip de paraleliped, mai putin colorat fata de cel anterior. Daca Redmi Note 7 era destinat tinerilor, cel de fata pare mai cizelat inca de la ambalaj, mai degraba fiind un telefon pentru o plaja mai mare, nu doar pentru un public tinta. Insa nu est epentru oricine, pentru ca este extrem de bine finisat. In interior avem aceleasi produse: telefonul, o husa de silicon transparent, cateva manuale, cheita de la SIM-tray si incarcatorul de perete. In continuare, lipsesc castile.

In afara de amplasarea camerei si a senzorului de deblocare prin amprenta, nimic nu pare schimbat fata de generatia anterioara. Imi mentin parerea exprimata in acel review: si acest smartphone are parte de un design mai degraba generic, menit sa placa la cat mai multi si sa nu supere fanii seriei. Pana la urma, nu ii poti condamna pe cei de la Xiaomi (stiu, Redmi e brand propriu, insa toata lumea stie de cine tine!): daca un produs se vinde si place, de ce sa il schimbi? Pariez ca si urmatoarea generatie va avea acelasi stil.

Ca sa fim sinceri pana la capat – trebuie sa remarcam ca si acum s-au folosit materiale cu adevarat calitative pentru contructie. Avem tot o rama metalica si un corp imbracat in sticla securizata. Inca un semn ca la poti cumpara un produs calitativ fara sa fie nevoie sa spargi pusculita.

Fiind mai mare decat Redmi Note 7, este si mai greu cu 14 grame, ajungand sa cantareasca 200 grame. Nu mi s-a parut insa la fel de alunecos, chiar si cat timp l-am tinut fara husa. E drept ca aduna amprente intr-un mare fel!

Portul infrarosu (mama, ce fain e sa nu mai caut dupa telecomanda!) se afla in partea de sus, butoanele de volum si cel de pornire/oprire sunt amplasate pe partea dreapta, portul USB-C pentru incarcare, mufa audio de tip jack si difuzorul sunt in partea de jos, iar in partea de sus avem antena de semnal.

In partea frontala avem acelasi tip de notch in forma de picatura, iar pe spate avem parte de ceva nou! Cele patru camere si senzorul pentru amprenta sunt pozitonate diferit.

Daca este sa concluzionam, Redmi se asigura ca utilizatorii nu sunt surprinsi de design sau de amplasarea butoanelor, pastrandu-le aproape la fel, ca si la generatiile anterioare.

Nu am mare incredere in procesoarele Mediatek, chiar daca stiu ca gama Helio este una de varf. Mediatek Helio G90T se descurca insa foarte bine, putand rula orice aplicatie sau orice joc pe care il descarcati din Playstore. Insa, ramane de vazut cum se va comporta peste un an. Eu am un OnePlus 6 cu Qualcomm Snapdragon 845, care este inca la nivel de 2019, cand vorbim de performanta. Ori, tocmai aici era buba taiwanezilor de la Mediatek…

Cat timp am folosit telefonul, l-am tot butonat, in speranta ca poate-poate primesc si eu MIUI 11, insa fara succes. Insa, din cate imi aduc aminte, Redmi Note 8PRO este pe lista celor care vor primi update-ul in primul val. Avea versiunea de securitate pentru septembrie 2019, desi ma asteptam sa treaca la cel de octombrie. Cu toate acestea, cum update-ul nu aduce nimic spectaculos, nu pot spune ca m-a deranjat.

Mi-a placut ca are Digital Wellbeing si un mod dedicat pentru gaming, astfel incat sa nu te incurce altceva cand rulezi Top Eleven, ca mine!

Pentru curiosi si amatori de statistica, va las mai jos rezultatele de la testele sintetice de la PC Mark si AnTuTu. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici):

Desi nu tine de software, ci exclusiv de partea de hardware, trebuie mentionat sistemul de racire prin lichid. Asta inseamna ca poti juca linistit jocurile cele mai dificile, fara ca telefonul sa iti permita sa incalzesti sandwich-ul pe el. Si pot confirma ca nu l-am simtit prea cald vreodata, desi l-am tot stresat!

Display-ul de 6.53 inci este destul de mare sa poti viziona un serial pe Netflix sau sa urmaresti rezultatele alegerilor live, pe DigiOnline. Eu le-am facut pe amandoua. Apropo, cand aveti cateva ore libere, va recomand Mars pe Netflix. A rulat si la TV, pe National Geographic, acum vreo doi sau trei ani.

Culorile sunt redate corect, poate putin cam saturate, insa poti corecta asta din setarile telefonului. Unghiurile de vizualizare sunt indeajuns de largi, iar luminozitatea permite folosirea lui in medii luminoase, dar si mai intunecoase.

Am intalnit si un mic bug aici. Desi eu setasem ca display-ul sa ramana aprins un minut, de multe ori il gaseam setat la 10 minute. Asta fara ca eu sa ii schimb manual ceva. Nu stiu daca interfera cu vreo alta aplicatie sau setare instalata/facuta de mine, insa ma enerva teribil cand il descopeream asa:

La nivel de auditie se securca … cum te-ai astepta. Desi se lauda cu amplificator audio Smart PA, pe mine nu m-a dat pe spate. Pe de alta parte, dupa cum am tot spus, nu cred ca in 2019 cineva mai asculta muzica la difuzorul telefonului. Cei mai multi facem asta cu ajutorul unor casti cu sau fara fir. Iar aici, daca folosesti unele cu adevarat bune, vei descoperi ca Redmi Note 8PRO reda foarte fidel sunetul. Mi-a placut asta, desi folosesc castile doar la jogging, si asta se inta

Asta este punctul forte al smartphone-ului. Avem parte de o camera principala cu patru senzori. In cazurile de lumina slaba, din cei 64 MP mai raman doar 16, printr-o setare care transforma patru pixeli intr-unul singur, pentru a asigura o claritate mai buna. Am testat cei 64 MP si, oricat de mult zomm as fi facut ulterior, poza ramanea corect redata, fara sa arate pixelata. Bine, probababil m-a ajutat si modelul. 😉

Pe partea de macro nu l-am prea folosit, pentru ca nu am avut nevoie de detalii atat de mici, insa acum mi-am dat seama ca am uitat sa fac si poze panoramice. 🙁 Imi cer scuze!

Camera frontala de 20 MP are parte de ajutor din partea unui chip AI, care ii permite infrumusetare, mod portret, detectie de scena si detectare faciala. Se vede ca au invatat ca lumea se uita tot mai mult la acest aspect, asa cau au investit in camere.

In review-urile internationale am gasit referinte bune despre modul noapte, insa pe mine nu m-a impresionat prea mult. E drept ca scoate poze mai mult decat decente, insa mi se par uneori prea saturate. Mai degraba mi se par bine-realizate cele bokeh. Dintre toate telefoanele testate de mine, in aproape un an de arenait, doar Nokia 7.1 s-a descurcat mai bine (vedeti aici poza).

Mai jos va las cateva dintre fotografiile si clipurile video pe care le-am facut cu telefonul, pe categorii si comparatii:

mod 64 MP:

camera principala, in lumina naturala:

camera principala, in lumina naturala, zoom maxim:

camera principala, in lumina naturala, mod bokeh:

camera principala, in lumina artificiala:

camera principala, mod noapte:

camera selfie, in lumina artificiala:

camera selfie, in lumina naturala:

Ca sa va faceti o idee, am facut si unele mici comparatii:

camera principala, in lumina naturala, dimensiune normala vs. zoom:

camera principala, in lumina naturala, mod normal vs. bokeh:

camera principala, in lumina naturala, mod normal vs. zoom vs. bokeh:

4500 mAh sunt indeajuns si pentru unul ca mine. Dintre telefoanele cu baterii mai mici de 5000 mAh asta m-a tinut cel mai mult. Tind sa cred ca si optimizarea software a fost bine facuta, nu doar capacitatea acumulatorului. Asta o spun desi nu sunt deloc fan MIUI, stiti deja. Dar sa ai intre patru si sase ore de Screen on Time este ceva care mi se pare super!

Pretul pe site-ul evoMAG este de 1099 RON, ceea ce il face foarte atractiv. Tinand cont ca este cotat cu un pic peste 100 de lei fata de Redmi Note 7, cred ca isi merita cu varf si indesat banii! Nu mai am nimic de adaugat aici. Daca vreti un telefon ieftin si foarte bun, asta este!

PRO

MIUI 10 este extrem de bine optimizat

va primi update la MIUI 11 in primul val

ruleaza Android 9 din fabrica

optiunea de telecomanda este utila

diagonala generoasa

dual-sim

suport pentru card SD

display de inalta calitate

Corning Gorilla Glass 5 pe ambele fete ale telefonului

realizat din materiale bune

baterie mare si consum rezonabil

camera foto cu patru senzori si AI

pret OK

CONTRA

camera foto este uneori dezamagitoare noaptea

design prea banal