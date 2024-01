CES 2024 – monitoare noi de gaming de la Acer

Acer a lansat monitoare OLED si MiniLED pentru gameri. Inclusiv modelul emblematic Predator Z57 cu rezolutie UHD duala (7680 x 2160) la 120Hz a fost lansat.

Predator Z57 este un model de 57 inch cu rezolutie DUHD adica 7680 x 2160 pixeli la 120Hz. Are panou MiniLED cu 2304 zone de iluminare, este curbat si are raport 32:9. Are certificare VESA DisplayHDR 1000, 1000nits luminozitate, HDMI 2.1 pentru a se conecta la consolele de gaming, DP 1.4 clasic si difuzoare de 10W.

Predator X34 V3 este un MiniLED de 34 inch, rezolutie QHD 3440 x 1440 pixeli, format 21:9, este curbat si are certificare DisplayHDR 1000. Are 180Hz rata de refresh, port HDMI 2.0, DP 1.4, 1ms GtG, difuzoare de 5W.

Predator X39 si X34 X sunt modele OLED de 39 si 34 inch, ambele cu refresh de 240Hz si timp de rapsuns de 0.01ms. Sunt curbate, au VESA DisplayHDR TrueBlack 400 si rezolutie 3440 x 1440 pixeli.

Toate modelele mai sus mentionate au AMD FreeSync Premium, port USB Type-C 90W PD si comutator KVM incorporat.

Prețuri și disponibilitate

Predator Z57 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 2.399 EUR.

Predator X39 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 1.499 EUR.

Predator X34 X va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 1.299 EUR.

Predator X34 V3 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 849 EUR.