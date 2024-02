AOC 24GX4 – monitor de gaming accesibil si cu o imagine buna

Monitoarele de gaming au devenit extrem de accesibile in ultimii ani. Cand te gandesti ca acest model costa 836 lei si iti ofera 180Hz si un design care permite reglajul pe toate directiile, realizezi cat de mult a evoluat industria la acest capitol. Este usor sa-ti gasesti un monitor de gaming bun si accesibil, iar AOC este unul dintre producatorii seriosi care ofera si calitate.

AOC 24GX4 este un monitor dintr-o gama entry level, dar care ofera mai mult decat ati putea crede. Monitoarele de gaming cu astfel de specificatii costau peste 1500 lei in urma cu 4-5 ani. Astazi gasim monitoare extrem de performante la 1500 lei si de multe ori nici nu trebuie sa te uiti in zona aia de pret.

Acest monitor iti ofera mai mult decat strictul necesar pentru o sesiune serioasa de gaming. Pret mic, imagine buna, constructie inteligenta. Va explic mai jos.

Specificatii

Diagonala 24 inch

Rezolutie Full HD

Panou IPS

180Hz

Timp de rapsuns 1ms

Luminozitate 300cd/mp

16.7 mil culori

21W putere consumata

HDMI si DisplayPort

Montura VESA 100×100

Boxe integrata 2x2W

Reglaj pe inaltime

Reglaj stanga-dreapta

Reglaj fata-spate

Se poate pune in format Portret

Doar 4.4kg

Design

Pentru inceput trebuie sa nu va speriati cand vedeti cutia. Este doar un mic mai mare decat o cutie de laptop de gaming. Este usor de transportat si cutia este compacta. Gasesti la interior tot ce ai nevoie: cablu HDMI, cablu DP si cablu de alimentare.

Ma bucura ca nu are alimentator separat si ca acesta este integrat. Ai scapat de o caramida. Pe mine m-a socat greutate monitorului. Are doar 4.4kg cu tot cu talpa si picior. Pare fragil si se simte ca plasticul este unul subtire. Totusi, nu scartaie deloc cand il manevrezi.

Mi-a placut ca se instaleaza usor. In 2 minute am fost gata cu el. Il bagi in priza si totul este pregatit. Setarile sunt extrem de simple.

Marginile ecranului sunt foarte subtiri si asta te ajuta sa mai pui un monitor langa. Da semenea, il poti regla pe inaltime, fata-spate si il poti roti. Se poate pune si in format portret daca te ajuta. La banii astia sa ai toate reglajele mi se pare genial.

Suprafata ecranului este mat─â si aici are o mica problema. De obicei astfel de suprafete sunt utile pentru ca daca ai o camera cu fereastra nu o sa te deranjeze soarele care iti bate in monitor. Din pacate suprafata mat─â nu prea isi face treaba. Las exemplu poza de mai jos.

Asta sa fie singurul lui minus pentru ca in rest este un monitor excelent.

Meniu, boxe si imagine

La capitolul imagine si setari, meniul este super simplu de folosit. Navighezi prin el folosing butoanele aflate sub rama de jos a monitorului. Butoanele fac un zgomot foarte puternic, pare ca se rupe ceva acolo. Isi fac treaba si oricum nu prea ai de ce sa folosesti meniul prea des. De obicei il configurezi o data si cam aia e. Il iert.

Imaginea este clara si la diagonala asta nu ma asteptam sa fie un 2K. Full HD pe 24 inch este o solutie foarte buna pentru cine doreste sa aiba un echilibru intre imagine clara si suprafata mare. Daca aveam 27 inch si Full HD chiar aveam o plangere.

Imaginea este buna, culorile nu sunt cele mai puternice si luminozitatea este de doar 300cd/mp, ceea ce inseamna ca uneori s-ar putea sa-ti doresti mai mult. Contrastul nu este nici el unul puternic dar per total imaginea este de nota 8 din 10. Totusi, iau in calcul si pretul monitorului si atunci ii acord nota 10 pentru ca la suma asta de bani este greu sa le ai pe toate.

Ai prin meniu mai multe moduri de gaming. Iti alegi profilul dorit si doar te joci, fie iti faci tu unul custom.

Difuzoarele doar le mentionez. Ele exista si functioneaza dar nu va asteptati la cine stie de la ele.

Concluzie

Este un monitor accesibil neasteptat de bun. Daca vrei 180Hz, un panou de calitate si o constructie buna, este alegerea potrivita. Are si un pret bun la ITGalxy, doar 836 lei. Merita din plin si este ok si pentru filme.