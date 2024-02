In Bucuresti este mai ieftin si mai sigur sa mergi cu taxiul clasic decat cu Uber sau Bolt

Folosesc Uber/Bolt de ani de zile. Nu se intampla sa merg des, cam de 6-7 ori pe an. Fie cand sunt invitat undeva si trebuie sa beau, fie cand ma duc undeva prin centru si nu am loc de parcare. Totusi, am observat niste schimbari grave de comportament la soferii de Bolt si Uber, dar si tarifele sunt nesimtit de mari.

De prin 2016 am mers numai cu Uber iar mai tarziu am trecut pe Bolt pentru ca aveau preturi mai bune. Repet, merg cu aceste servicii doar de cateva ori pe an. S-a intamplat sa iau si taxiuri clasice in perioada asta daca ma aflam intr-o intersectie si ii vedeam parcati la colt de strada. Sa zic…un taxi pe an. Prefer asa decat sa astept pe aplicatie.

De ce fac articolul asta? Pai s-a implinit un an de la o experienta ME-MO-RA-BI-LA! Si doi la mana, tarifele dinamice nesimtit de mari. Sa le luam pe rand.

Multi soferi de Bolt sau Uber au venit de pe taxiurile galbene. Au vazut ca se fac mai multi bani aici si s-au infiltrat. Ii recunosti usor. Conduc agresiv, in masina miroase a tigari, se baga cu tine aiurea in seama, injura la volan si lista poate continua.

Nu vreau sa ma intelegeti gresit si sa intelegeti ca asa sunt toti taximetristii. Am cunoscut oameni de nota 10 pe taxi, dar din pacate ei sunt doar exceptii pentru ca majoritatea sunt niste nesimtiti. Sau erau?

Legat de intamplarea mea memorabila pe Bolt…va las mai jos printscreen si video.

Pe langa asta, tarifele dinamice sunt foarte mari. O cursa de 10km prin Bucuresti ajunge sa te coste si 170 lei. Atat a costat o cursa de la Mega Mall pana la Romexpo la ora 13:00 in luna august 2023. Pe taxi asta nu se intampla.

Am o prietena care nu are masina si in perioada asta trebuie sa mearga des la spital pentru diferite controale. Este insarcinata si aproape saptamanal merge cu Uber/Bolt si mi-a aratat tarifele. Intr-un final a decis sa mearga cu taxiul clasic si o costa de 2 ori mai putin.

Ce vreau sa spun este ca preturile pe Bolt/Uber sunt foarte mari cand se aplica tariful dinamic. Soferii de pe taxi s-au civilizat si poti sa platesti si cu cardul, iar pretul este standard. Poti sa-ti calculezi tu cat te costa cursa daca pui destinatia pe Maps si faci un calcul simplu.

Pentru ca multi s-au mutat pe Bolt/Uber (culmea, soferii rai), taxiurile galbene au ajuns sa fie o alternativa chiar buna, ieftina si mai civilizata. Un exemplu bun vi-l dau chiar de saptamana trecuta cand soferul meu de Bolt a inceput sa se injure cu un participant la trafic pentru ca tot el ia taiat calea. Ca in masina mirosea a tigara nu mai pun la socoteala. Evident ca a primit un rating mic din partea mea.

Exista avantaje de ambele tabere si la fel exista si dezavantaje. Taxiurile galbenele inca te refuza pentru curse scurte, iar in zonele mai putin prietenoase din capitala risti sa dai de….alti oameni. Intelegeti voi la ce ma refer. Nu-ti doresti asta mai ales daca esti femeie.

Pe Bolt ai si optiunea sa livrezi un colet, poti alege sa vina o femeie daca asa te simti mai in siguranta (daca si tu esti femeie, logic) si poti alege sa iti vina o masina electrica sau chiar una mai luxoasa.

Cand am mers cu taxiul clasic prima oara dupa o pauza de 6-7 ani, m-am mirat ca masina era curata si soferul era extrem de politicos si de…normal. Nu stiu prin alte orase cum este dar in Bucuresti te minunezi la asa ceva.

Ultima oara cand am luat taxiul galben a venit chiar o doamna de 30+ ani, foarte draguta. Am platit putin sub 20 lei pentru o cursa care a taiat orasul in doua.

Daca scopul tau este sa te deplasezi rapid si ieftin prin oras atunci recomand taxiul galben. Cel putin la orele de varf este o alegere mai inteleapta. Voi continua sa folosesc Uber/Bolt pe distante scurte, insa voi alege taxiul galben cand distantele sunt mai mari si mai ales la orele de varf.

Articolul nu este platit de nici o tabara. Este doar parerea mea.