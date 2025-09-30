Arena IT

iOS 26.0.1 este acum disponibil. Rezolvă foarte multe bug-uri și îmbunătățește performanța pe iPhone

Software Stiri

iOS 26 a fost poate cel mai problematic update de pe iPhone de până acum. Pe lângă inconsistențele întâlnite la nivel de interfață, utilizatorii au raportat multe probleme de performanță și de conectivitate, inclusiv pe iPhone-urile din ultima generație. Însă Apple a răspuns foarte repede cu hotfix-ul iOS 26.0.1, iar acum problemele majore sunt rezolvate.

În changelog apar mențiuni cu privire la rezolvarea disfuncționalităților de Wi-Fi, Bluetooth, conectivitate mobilă, dar și cameră foto pentru iPhone 17, iPhone Air și iPhone 17 Pro, însă mulți utilizatori declară că performanța a fost îmbunătățită simțitor pe iPhone-urile din generațiile 16, 15, 14 și chiar și 13. Momentan, însă, nu se știe cum influențează noua versiunea durata de viață a bateriei, update-ul fiind disponibil de mai puțin de 24 de ore, însă, în rest, nu a fost raportată nicio problemă majoră. Dacă ați trecut deja la iOS 26, recomandat ar fi să-l instalați.

Via Wccftech

