Electronic Arts a fost cumpărată de un consorțiu de fonduri de investiții. Compania va deveni privată și nu va mai fi tranzacționată la bursă

Electronic Arts, care este în prezent una dintre cele mai importante companii din industria gaming-ului, a fost preluată de un consorțiu de fonduri de investiții, format din Public Investment Fund din Arabia Saudită, Silver Lake și Affinity Partners. Tranzacția este estimată la 55 de miliarde de dolari, iar ca urmare a preluării EA se va transforma din compania publică, tranzacționată pe bursă în companie privată. Investitorii vor primi 210 dolari pe acțiune, cu aproximativ 25% mai mult decât prețul de închidere al sesiunii din 25 septembrie și peste maximul istoric anterior de 179.01 dolari, înregistrat pe 14 august.

Însă, în ciuda acceptării ofertei din partea fondurilor de investiții, tranzacția se va finaliza oficial de abia în primul trimestru din 2027, când vor fi primite toate aprobările din partea investitorilor și a autorităților de reglementare. EA își va păstra sediul din Redwood City, California, iar CEO-ul va fi tot Andrew Wilson, se arată în comunicatul oficial. Deși preluarea este una foarte profitabilă pentru investitori, care vor primi garantat un preț mai mare pentru acțiunile deținute în cadrul companiei, recepția publică nu a fost una pozitivă. Jurnaliștii, streamerii și dezvoltatorii s-au arătat nemulțumiți de această veste, iar unii dintre ei sunt de părere că investitorii saudiți vor influența în mod negativ brand-ul și IP-urile deținute de EA.

Sursa: Al Jazeera