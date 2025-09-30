Logitech MX Master 4: primul mouse cu feedback haptic

Logitech a lansat noul MX Master 4, un mouse care promite să schimbe modul în care lucrăm zi de zi. Este primul model din seria MX care integrează feedback haptic, oferind vibrații subtile pentru scroll și navigare. Această inovație face ca fiecare acțiune să fie mai intuitivă și mai precisă, un avantaj clar pentru designeri, editori video sau oricine are nevoie de control detaliat și rapid.

Pe lângă senzația tactilă unică, noul MX Master 4 introduce și Actions Ring, o interfață digitală activată prin Logi Options+. Practic, poți avea la un click distanță scurtături personalizate pentru aplicațiile pe care le folosești cel mai des. Rezultatul? Mai puține mișcări repetitive și mai multă eficiență – Logitech promite economii de timp de până la 33%.

Conectivitatea a fost și ea îmbunătățită, mouse-ul fiind echipat cu un cip de înaltă performanță și o antenă optimizată ce oferă semnal dublu față de generațiile anterioare. Adăugăm aici încărcarea rapidă prin USB-C, autonomia de până la 70 de zile și posibilitatea de a lucra pe trei dispozitive diferite simultan, iar MX Master 4 devine un partener de lucru serios. Mai mult, e gândit și pentru business, cu management simplificat prin Logitech Sync și securitate stabilă în medii aglomerate de device-uri.

MX Master 4 va costa 649 lei și vine cu un bonus atractiv: o lună gratuită de Adobe Creative Cloud. Mi se pare genul de device care face diferența între o zi de lucru obositoare și una mai fluidă și organizată – un mic upgrade care în realitate poate aduce un mare plus de productivitate.

Eu folosesc deja de câțiva ani un MX Master 3S (review aici) și în afara faptului că a îmbătrânit (ca aspect) cam urât, nu am ce să îi reproșez, este cel mai bun mouse pe care l-am folosit până acum.