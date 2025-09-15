iOS 26 va fi disponibil începând de astăzi pe iPhone-urile din generația 11 sau mai noi, în timp ce modelele anterioare, cum ar fi iPhone XS și XR, vor rămâne la iOS 18 și vor beneficia doar de actualizări de securitate. Cel mai probabil, în baza rollout-urilor de până acum, pachetul de actualizare va fi livrat pe iPhone-urile compatibile începând cu ora 20:00.

iOS 26 vine cu cele mai importante îmbunătățiri de la iOS 7 încoace, având un nou limbaj de design, denumit Liquid Glass, un mod de alimentare adaptiv, care optimizează consumul de energie și autonomia, îmbunătățiri la nivelul Apple CarPlay, dar și multe altele. Însă, în ciuda acestor îmbunătățiri, utilizatorii au raportat și foarte multe probleme. Versiunea RC, care este de fapt cea finală, se află în testare pe canalul beta de mai bine de o săptămână, iar mulți dintre utilizatorii de iPhone, inclusiv a unor modele recente, declară că au observat o degradare considerabilă a performanței, dar și a autonomiei. Prin urmare, actualizarea la iOS 26 ar putea aduce numeroase probleme, mai ales pe iPhone-urile din generațiile mai vechi. Dacă doriți să fiți precauți și să nu treceți încă la iOS 26, veți putea opta pentru update-ul la iOS 18.7, care vă aduce la zi cu patch-urile de securitate, dar care nu are la fel de multe probleme.

Sursa: Mac Rumors