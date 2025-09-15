Arena IT

Număr record de precomenzi pentru noile modele iPhone 17, însă iPhone Air nu pare să aibă priză la public

Conform estimărilor analiștilor, interesul pentru noua serie iPhone 17 este mult mai mare decât în cazul modelelor de anul trecut, însă numărul comenzilor pentru modelul Air este sub așteptări.

iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max se bucură de un număr record de precomenzi, iar în multe regiuni comenzile plasate acum vor fi livrate de abia în octombrie, noiembrie sau chiar decembrie. Apple a crescut capacitatea de producția pentru toate modelele din noua generație cu aproximativ 25%, însă, chiar și așa, nu reușește să facă față cererii. Modelul Air, în schimb, este disponibil în majoritatea regiunilor cu livrare în ziua lansării, indicând un interes scăzut din partea consumatorilor.

Cu toate acestea, după cum subliniază și analistul Ming-Chi Kuo, consumatorii s-ar putea răzgândi de îndată ce unitățile demo iPhone Air vor fi expuse în magazine. De asemenea, cum noul model ultrasubțire se află încă sub embargou, consumatorii nu au la dispoziție cifre legate de autonomie sau rezultate pentru celelalte dotări, cum ar fi camera foto și difuzorul, iar din aceste motive amână eventualele achiziții.

Via Mac Rumors

