Apple oprește vânzarea modelelor iPhone 16 Pro și Pro Max

Apple a anunțat oficial întreruperea modelelor iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max, odată cu lansarea noii generații iPhone 17.

Decizia urmează tradiția companiei de a retrage modelele Pro anterioare la fiecare lansare anuală.

iPhone 16 Pro și Pro Max au fost lansate în septembrie 2024, în cadrul evenimentului „Glowtime”. Ambele modele erau echipate cu cipul A18 Pro, aveau camere îmbunătățite (inclusiv zoom optic 5x pe modelul mai mic) și un nou buton dedicat pentru controlul camerei. Designul includea un cadru din titan și ecrane mai mari: 6,3 inch pentru Pro și 6,9 inch pentru Pro Max.

După retragerea acestor modele, Apple își concentrează oferta pe seria iPhone 17, cu prețuri începând de la 799 dolari. Modelele iPhone 16 și iPhone 16 Plus rămân disponibile la prețuri de 699 și 799 dolari.

