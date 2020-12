Greseala sau nu, nVidia RTX 3080 Ti se va lansa la anul si va concura cu AMD Radeon 6900 XT.

Dimensiunea memoriei lui RTX 3080 Ti este dubla comparativ cu RTX 3080, adica 20GB in loc de 10GB. In performanta reala aceasta probabil va fi in cel mai optimist scenariu cu 10% mai rapida decat un RTX 3080 vanilla. Ramane de vazut cand nVidia o va prezenta oficial si o va da pe mana pasionatilor IT. Noi restul va trebui sa ne multumim cu „paper launch”.