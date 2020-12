Review smartwatch Xiaomi Imilab KW66 – un ceas ieftin si foarte bun

Cum Vector-ul lui tata nu mai primeste suport software si este inutil, m-am decis sa ii fac cadou de sarbatori un ceas nou. Baietii de la magazingsm.ro m-au auzit si mi-au trimis un ceas care ulterior a ajuns la tata. Este vorba despre Xiaomi Imilab KW66, un ceas foarte accesibil si foarte bun pentru cat valoreaza. Asa ca vreau sa vi-l prezint.

Inclusiv Darius mi-a recomandat ceasurile Amazfit de la Xiaomi pentru autonomia foarte buna. Si fix asta cautam. Tata nu foloseste ceasul pentru activitati complexe ci pur si simplu pentru functiile lui de baza. Asa ca un ceas scump nu isi avea rost, iar daca autonomia dureaza si zile intregi este perfect.

Eu nu am luat contact cu ceasurile inteligente. In afara de Moto 360 cu care am luat contact acum multi ani si 2-3 bratari de fitness nu am avut altceva. M-am oprit la un Apple Watch pentru iPhone-ul meu, dar doar atat.

Dar haideti sa vorbim despre acest Imilab, un ceas accesibil care costa doar 269 lei. Are un design clasic, o curea din cauciuc si functii de baza care va pot ajuta daca sunteti o persoana activa.

Dispune de un ecran de 1.28 inch cu rezolutie 240 x 240 pixeli, iar culorile se vad neasteptat de bine. Este si destul de luminos dar nu ma pot pronunta inca la o utilizare vara. Cum nu prea e soare afara nu stiu sa va spun cat este de ok, dar in casa si pe vremea asta de toamna tarziu se comporta excelent. Chiar neasteptat de bine.

Are Bluetooth 5.0, protectie IP68 si autonomie de pana la 15 de zile. Ce imi place mie la el este interfata si functiile pe care le integreaza. Are 13 moduri de sport, monitorizeaza ritmul cardiac, iti trimite notificari pentru apeluri, mesaje, email-uri si tot ce mai vrei tu si este si cu touch. Are doar un singur buton de power si atat, restul este prin gesturi si prin aplicatia de pe telefon.

Este metalic, se simte solid dar nu precum Vector-ul, bateria are 340mAh si are o curea din silicon. Este relativ usor, nu este deranjant de purtat si in afara de cele mentionate de mine nu face altceva special.

Poti sa-l folosesti pentru a monitoriza somnul, activitatile fizice, pulsul, pasii si sa vezi notificarile mai rapid. Este strictul necesar de care am eu nevoie dar si tatal meu, de aceea l-am si ales pentru el. Ieftin si cu strictul necesar.

Ceasul se comporta exemplar, chiar nimic de reprosat pentru cati bani face, iar ecranul m-a surprins placut. Este rapid in utilizare, iar din aplicatia de pe telefon ai acces rapid la toate setarile. O sa va las capturile foto din aplicatie ca sunt foarte clare si chiar nu trebuie sa va explic ce face fiecare functie sau unde duce.

L-am primit acum aproximativ 2 saptamani si l-am incarcat prima data azi, acum, in timp ce scriu acest review. Deci autonomia chiar este de 15 zile asa cum promite producatorul iar in stand-by ajunge la 30 de zile.

Daca il recomand? Da! Daca vrei un ceas pentru ce am zis mai sus si nu vrei sa spargi multi bani este perfect. Si arata si foarte bine dupa parerea mea. Asa ca la pretul actual il consider o afacere buna si in perioada asta puteti sa-l faceti si cadou.