Specificatiile tehnice ale seriei Galaxy S21 au aparut pe internet

Telefoanele vor fi prezentate oficial pe 14 ianuarie, dar atat pretul cat si specificatiile tehnice se cunosc.

Samsung Galaxy S21 va avea un pret de pornire de 850 de Euro in Europa. Vine echipat cu un ecran drept de tip Infinity-O Dynamic AMOLED de 6.2 inch si rezolutie fullHD+. Ecranul va avea rata de improspatare de 120Hz si o baterie de 4000mAh. Procesorul folosit va fi Snapdragon 888 in State si Exynos 2100 in varianta globala, alaturi de 8GB RAM si 128/ 256GB pentru stocare. La ora actuala se zvoneste ca Samsung a renuntat si la slotul pentru card SD. Cam prost moment, avand in vedere ca nici Google Photos nu va mai fi gratuit de la anul.

In materie de camere foto, senzorii cel putin pe hartie par neschimbati fata de S20: pentru selfies unul de 10MP, iar pe spate senzorul de 12MP revine pentru fotografia principala, alaturi de acesta unul ultra-wide tot de 12MP si unul telefoto tot de 64MP.

Galaxy S21+ pastreaza aceleasi specificatii tehnice, dar vine cu un ecran mai mare, de 6.7 inch si o baterie de 4800mAh. Pretul porneste de la 1050 euro.

Galaxy S21 Ultra va primi un ecran de 6.8 inch, cu minim 12GB RAM si 128GB pentru stocare. Varianta de top va avea 16GB RAM si 512GB pentru stocare. Senzorul foto de 108MP revine pe Ultra, unul de 10MP periscop, 10MP telefoto si 12MP ultrawide. Senzorul frontal va ramane de 40MP, iar bateria va avea o capacitate de 5000mAh.

Toate telefoanele se vor lansa cu Android 11 si OneUI 3.1.

Toate informatiile prezentate mai sus nu sunt oficiale, dar cu siguranta nu sunt departe deloc de adevar. Designul telefoanelor il gasiti in articolul de aici.