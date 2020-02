Acer ConceptD 5 – ideal pentru editare foto

Acer ConceptD este acea serie de la Acer care pune accentul pe productivitate. Laptop-ul care a ajuns la mine este unul interesant din pricina procesorului si a placii video, fiind o combinatie foarte buna pentru cineva care are nevoie de un laptop pentru editare foto sau chiar si video.

Eu nu mai fac editare foto si nici video deci nu o sa intru foarte adanc in paine ca sa va prezint clar si raspicat cat de bine se descurca acest laptop la aceste activitati. Insa o sa va vorbesc pe scurt despre el ca sa stiti cam ce va ofera si daca este sau nu o solutie buna pentru voi.

Asadar, modelul ajuns la mine este deja unul foarte cunoscut deoarece imparte platforma cu seria Nitro, adica seria de gaming de la Acer. Diferentele sunt de design si evident hardware, dar in esenta este acelasi laptop.

Chiar daca seria Nitro se descurca bine in editare foto si video avand un hardware performant, seria ConceptD ofera in plus acel ceva care transforma laptop-ul intr-unul de serviciu. Vine cu imbunatatiri fix acolo unde trebuie si schimba complet strategia.

Design-ul este cel care mi-a atras atentia inca de la inceput si nu este vorba neaparat doar de culoarea alba. Arata bine asa cum este, elegant si cu o tastatura iluminata in portocaliu. Insa este foarte usor si asta m-a socat tinand cont de specificatii.

Greutatea lui ConeptD m-a facut sa cred ca laptop-ul este contruit din alte materiale decat cele traditionale (plasticul ieftin). Nici grosimea nu este foarte mare si o sa vedeti asta in fotografii. Fiind usor si destul de subtire il face usor de transportat, ceea ce nu putem spune despre un laptop de gaming cu specificatii similare.

Un alt aspect important este procesorul si placa video. Avem un procesor de generatie noua, un Intel Core i7 8705G la 3.1 GHz cu o surpriza si 16GB de RAM. Daca inca nu v-ati dat seama despre ce procesor vorbim, aflati ca este un model ce integreaza grafica AMD Radeon Vega. Pana m-am prins care-i treaba m-am tot chinuit sa descarc driver-ul video de pe site-ul AMD si nu am reusit. Pana mi-am dat seama ca trebuie descarcat de pe site-ul lui Intel.

Asadar, acest procesor cu grafica AMD chiar exista si este prima data cand i-au contact cu el. Recunosc ca mi-a intrecut asteptarile in ceea ce priveste puterea de procesare, temperaturile si chiar performanta placii video.

Este un procesor foarte bun pentru editare foto si video si care te ajuta mai ales daca lucrezi cu Adobe Premier. Placa video este suficient de puternica pentru astfel de sarcini si chiar poti sa te joci fara probleme in rezolutie Full HD jocuri care nu necesita o putere mare de procesare: CS, LoL, DOTA etc. Fata de o solutie integrata de la Intel, AMD Vega este mult mai puternica si mai practica.

Ecranul este un alt punct forte pe care trebuie sa-l luati in calcul. Nu este orice ecran de 15 inch ci este un ecran de 15 inch calibrat si validat PANTONE cu 100% spectru de culoare Adobe RGB si rezolutie 4K. Muncesti cu drag pe un astfel de ecran care se vede superb.

Era sa uit si de cele 5 microfoane de langa camera web, asta in cazul in care vrei sa te auzi clar cu prietenii pe Skype sau ai nevoie sa iti inregistrezi vocea scurt. Nu se compara cu un microfon dedicat, dar sunt acolo si te pot ajuta mai ales daca te pricepi la Audition.

Un alt aspect foarte important pentru orice laptop este racirea. In cazul de fata Acer promite un nivel de zgomot mai mic de 40dB. Stati linistiti, temperaturile sunt unele normale si laptop-ul abia daca il auzi in sarcina. Ii simti prezenta dar nu este deloc deranjant, iar daca asculti muzica nici ca il mai auzi.

Este usor de reparat, am observat pe spate suruburi de prindere pentru capac usor de desfacut, dar si un locas pentru a deconecta bateria. Uneori ai nevoie sa deconectezi bateria si fiind integrata nu ai cum sa ajungi la ea. Un astfel de orificiu unde introduci o agrafa este bine venit.

Pe partea de conectiva ofera strictul necesar: HDMI, USB 3.0, slot de carduri SD, USB Type C si jack combo pentru casti si microfon. Si are si un senzor de amprenta.

Mie mi-a placut acest laptop si il recomand pentru editare foto si video, pentru a fi transportat usor si pentru design. Nu cunosc pretul in Romania in acest moment dar revin cu update.