Acer isi dezvaluie viziunea tehnologiei constiente

Acer a expus la Dubai solutii de stocare a energiei si noi concepte de produse, in viziunea pe care ei o numesc Conscious Technology sau Tehnologie Constienta. Acer a impartasit eforturile sale in curs de desfasurare in domeniul climatic.

Acer s-a alaturat initiativei RE100 si s-a angajat sa se aprovizioneze cu energie electrica 100% regenerabila pana in 2035. S-a angajat sa obtina emisii nete zero pana in 2050 si cauta sa amplifice impactul pozitiv asupra mediului inconjurator prin actiuni unite.

60% dintre furnizorii Acer s-au angajat sa participe la RE100 sau au stabiliti obiective de reducere a emisiilor de dioxid de carbon bazate pe stiinta. Printre eforturile pe care Acer le-a ├«mp─ârt─â╚Öit ├«n cadrul evenimentului se num─âr─â linia de produse Vero realizate cu un procent ridicat de materiale reciclate, ini╚Ťiativa Project Humanity, care educ─â ╚Öi une╚Öte angaja╚Ťii din ├«ntreaga lume pentru a ├«ntreprinde ac╚Ťiuni mai ecologice, precum ╚Öi platforma Earthion.

Trebuie s─â acceler─âm adoptarea energiei regenerabile pentru a combate schimb─ârile climatice cauzate de ├«nc─âlzirea globala, a declarat pre╚Öedintele ╚Öi directorul executiv al Acer, Jason Chen. ├Än anul 2022, Grupul Acer a atins 44% din utilizarea energiei electrice regenerabile. Pentru a ne atinge obiectivul de 100%, utilizarea energiei solare ╚Öi eoliene ├«n tehnologia de stocare a energiei va fi cheia. Lu─âm m─âsuri decisive care sus╚Ťin economiile circulare ╚Öi oferim solu╚Ťii care minimizeaz─â impactul negativ asupra mediului nostru.

Expozi╚Ťia cu tema „Tehnologie con╚Ötient─â pentru un viitor mai luminos”, vorbe╚Öte despre eforturile continue ale Acer ├«n domeniul climatic ╚Öi despre tehnologia proiectat─â ╚Öi realizat─â cu g├óndul la viitor. Prezentat─â pe Alserkal Avenue din Dubai, expozi╚Ťia eviden╚Ťiaz─â produse ╚Öi servicii ├«n cadrul a patru concepte de stil de via╚Ť─â: