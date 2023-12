Masinile chinezesti electrice (si nu doar electrice) sunt viitorul in Europa

Articolul asta este un dus rece. Oricat ne place sau nu, chinezii vor domina piata auto din Europa in urmatorii ani, iar asta se vede deja pe strazi. Sunt masinile chinezesti bune? Sunt sigure? Aflam imediat.

Nu stiu cati dintre voi ati iesit sa va plimbati prin Europa, insa daca va duceti prin Austria, Germania si chiar mai departe prin Norvegia, o sa vedeti pe strazi niste masini care in Romania nu exista.

Pe langa modele de la branduri cunoscute care la noi nu exista (de exemplu Kia Optima 2022, care in Ro nu este dar o gasiti prin alte tari) exista si numeroase modele chinezesti. Chinezii au intrat in Europa de cativa ani si pare ca nimeni nu le-a acordat atentie.

Vrem sau nu sa acceptam, brandurile chinezesti sunt puternice si controleaza piata auto mai mult decat stim sau vrem sa stim.

De exemplu, Geely este un brand chinezesc care detine Volvo, Lotus si Proton. Daca de ultimele doua mai putin stiti atunci macar de Volvo. Volvo este o companie detinuta de Geely, un conglomerat chinez care este un gigant in lumea auto. Compania s-a fondat in 1986 si in 1997 a intrat in industria auto si este in prezent al 7-lea cel mai mare producator de automobile din China. Volvo doar se mai asambleaza in Suedia, insa tehnica este chinezeasca si la fel si banii.

Apropo, construiesc o fabrica in Ungaria care va produce in jur de 50.000 masini pe an. Da, la 2 pasi de noi.

La fel de bine putem sa discutam si despre MG. Da, da, acel MG de pe vremuri din Marea Britanie. Nu mai este deloc un brand englezesc deoarece chinezii de la SAIC Motor au cumparat brandul si vand sub sigla MG numeroase modele accesibile. Ele sa fabrica in China, India si Thailanda.

SAIC vinde masini cu sigla proprie, dar ca sa fie mai usor de digerat de europeni au ales brandul MG, cunoscut in special in UK, ca sa vanda mai usor.

BYD va spune ceva? Pacat, masinilor lor sunt pe strazile din Europa si sigur ati vazut macar una daca, repet, ati iesit din tara in ultimii 2-3 ani. Si BYD deschide un centru de cercetare si dezvoltare in Ungaria….dupa ce au renuntat la Germania.

BYD a luat nastere in 2003 si in prezent ei sunt numarul 1 in SUA cand vine vorba de autobuze. Produc masini din 2005, atat termice cat si electrice, iar din 2022 produc doar electrice. Au vandut in primele sase luni din 2022 peste 641.000 de masini, depasind Tesla. Tot in 2022 au devenit cel mai mare producator din China. Până în a doua jumătate a anului 2023, compania își păstrează titlul de cel mai mare producător de PHEV și al doilea producător de BEV (după Tesla) din lume, cu o cotă de piață globală de 21,4% și, respectiv, 15%. La 11 august 2023, BYD a sărbătorit vânzarea celui de-al cincilea milion de NEV.

Apropo, ca sa va familiarziati cu termeni precum NEV, MHEV, PHEV etc, va las mai jos o lista:

ZEV = Zero Emission Vehicle

FCV = Fuell Cell Vehicle – vehicul alimentat de o celula de combustibil, adica un dispozitiv care produce electricitate atunci cand este alimentat cu oxigen si un combustibil adecvat. De obicei este vorba de hidrogen.

HFCV = Hydrogen Fuel Cell Vehicle – un automobil alimentat de o celulă de combustibil alimentată cu hidrogen și oxigen

AFC = Alternative Fuel Vehicle – masini alimentate cu altceva in afara de benzina sau motorina

LCV = Low Carbon Vehicle – masini cu emisii de carbon reduse sau chiar zero

NEV = New Energy Vehicle – termen folosit de chinezi pentru a se referi la vehiculele care atrag subventii publice. In general include BEV-urile si PHEV-urile. In SUA inseamna Neighborhood Electric Vechile si se refera la BEV-urile cu o viteza maxima de 25mph

MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicle – vehicul cu motor termic dar cu baterie care nu poate propulsa efectiv masina, dar asista motorul la diverse sarcini)

ICE = motor cu ardera interna

HEV = Hybrid Electric Vehicle – sunt masinile hibride pe care le cunoastem si noi. Au motor termic pe benzina/motorina si o baterie care poate propulsa masina pana la o anumita viteza sau un anumit numar de kg. Jogger este o astfel de masina, hibridele de la Toyota, etc.

PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle – acestea sunt masini cu motor termic dar care trebuie sa le si alimentezi de la priza daca vrei sa le folosesti electric.

BEV = Battery Electric Vehicle – adica o masina electrica

Sa ne intoarcem la oile noastre. Adica la masinile chinezesti electrice care vor domina piata Europeana. Am vazut astazi pe Youtube testele de siguranta. Multi asteptati asta si multi m-ati intrebat cand am testat Skywell daca este o masina sigura.

Si eu eram sceptic in privinta asta, dar chinezii s-au adaptat la standardele europene si masinile lor au 5 stele de siguranta EuroNCAP.

Vinvast va spune ceva? Oare o legatura cu LG? In caz ca ati uitat, LG nu mai produce telefoane, iar Vinfast este un producator de autovehicule din Vietnam. Cele doua companii s-au asociat si produc pachete de baterii Li-Ion pentru scutere, masini electrice si alte lucruri. Asta se intampla inca din 2019, iar in prezent cred ca LG s-a retras.

Dongfeng trebuie sa va spuna ceva pentru ca este mama Daciei Spring. Springul stiti bine ca nu are nimic romanesc sau frantuzesc in el. Este o masina produsa in China de firma Dongfeng peste care Reno/Dacia si-a pus sigla si niste sisteme de siguranta.

Apropo! Cei patru mari producatori de masini din China sunt: SAIC Motor, FAW Motor, DongFeng Motor si Changan Automobile. Au vandut in 2021 5.37 milioane de masini, respectiv 3.5 milioane, 3.28 milioane si 2.3 milioane.

Aceste companii au venit in Europa iar piata lor de desfacere a fost si este Norvegia. De acolo se extind usor si catre noi, iar in Bucuresti vad zilnic furgonete electrice chinezesti, sedanuri de clasa mica gen Logan dar cu sigla chinezeasca (sunt unele pe taxi, le vedeti prin Pipera) si inclusiv SUV-uri chinezesti.

Lynk&Co sau Seres sunt alte marci chinezesti interesante. Seres exista si in Romania, iar Luci Popa a prezentat cateva modele AICI. Inclusiv de la Lynk&Co a testat:

Asadar, chinezii au reusit sa obtina siguranta pe masinile lor, design au deja, iar reprezentantele se deschid una dupa alta in Europa. Apar fabrici noi, centre de dezvoltare, iar preturile sunt foarte mici in comparatie cu masinile europene.

Si nu le iau apararea chinezilor, dar am vazut si eu multe modele de la VW care sunt efectiv niste mizerii scumpe. Da, am spus mizerii pentru ca: plastic tare la interior, motoare mici chinuite, spatiu foarte mic si pret exagerat. Cel putin asa as descrie eu T-Cross sau T-Roc de la VW. Le-am condus si m-am speriat cand am vazut cat costa si ce dotari inexistente au la o suma de bani uriasa de aproape 30.000 euro.

De asta vor castiga chinezii. De asta Dacia se va vinde in continuare bine in Europa. Oamenii vor masini accesibile, nu mai tin cont de statutul oferit de masina in societate si vor fiabilitate, simplitate si robustete.

Mai sunt multe de spus dar ma opresc aici. Imi doresc doar ca producatorii europeni sa se trezeasca la realitate si sa ofere masini cu pret corect si o calitate buna. Altfel, daca ne uitam in timp la anul 2007 cand s-a lansat primul iPhone si ne aducem aminte de producatorii consacrati de telefoane mobile din respectiva perioada, ei azi nu mai exista. N-au tinut pasul cu iPhone-ul, iar astazi ne cumparam telefoane chinezesti: realme, Oppo, vivo, OnePlus, Xiaomi, Motorola. Doar Samsung a reusit sa se redreseze. Pana si gigantul Motorola (SUA), cei care au dat pe piata primul telefon mobil, au ajuns pe mana chinezilor.

Asa se va intampla si in industria auto. Producatori mari precum BMW, VW, General Motors, Honda, Audi etc vor disparea, iar SAIC, BYD, Dongfeng, Seres vor acapara piata. Vor mai ramane cativa, poate Toyota si Tesla.