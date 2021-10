Acer Helios 500 – desktop replacement pentru gaming si cu doua alimentatoare

Laptop-urile de tip desktop replacement sunt greu de inteles. Acestea sunt niste dispozitive foarte mari, foarte grele si foarte scumpe. Totusi, exista loc si pentru ele pe piata. Am testat un astfel de laptop de la Acer.

Pana sa vorbim despre laptop in sine trebuie sa intelegem ce este acela un desktop replacement si de ce ai nevoie de asa ceva. Aceasta nisa are un public restrans. Totusi, ideea este una simpla. Un desktop replacement este ideal pentru cei care au nevoie de o statie de lucru acasa, dar care, ocazional, trebuie sa plece in deplasare. Sa zicem 80% lucru de acasa si 20% lucru in deplasare.

Este greu sa iei cu tine un astfel de laptop, dar in putinele cazuri cand trebuie sa o faci poti considera ca este o exceptie si te poti sacrifica. Pentru ca in rest este aproape imposibil sa te duci la birou cu o astfel de bestie in ghiozdan.

Helios 500 de la Acer este un desktop replacement de gaming si vine din start cu un handicap pentru cei care se gandesc sa-l transporte usor: are doua alimentatoare. Mari!

Acestea sunt folosite pentru a putea pune in miscare laptop-ul atunci cand este in sarcina maxima. Poate fi folosit si cu un singur alimentator, dar nu la putere maxima. Pentru ca are o configuratie de asa natura incat are nevoie de doua alimentatoare.

Eu am primit la test un exemplare sample. Este un produs care nu va ajunge niciodata la raft. Este o unitate de test, un produs inca nefinalizat si cu probleme de functionare. De aceea nu o sa vedeti aici benchmark-uri sau rezultate din gaming. Nu ar fi cinstit.

Dar ne-am putut face o idee generala despre laptop si vi-l pot prezenta pe scurt.

La interior gasim un procesor din generatia 11, un Core i9-11980H la 2.6GHz, 32GB RAM si o placa video RTX 3080. Ecranul este 3840 x 2160 pixeli la 120Hz, complet mat, iar design-ul este unul de top.

Cand spun design de top nu ma refer neaparat ca arata bine. Ma refer ca este construit din materiale premium, solide, este robus si se simte ca s-a investit mult aici. Oriunde pui mana simti calitate, simti ca laptop-ul este solid. Balamalele sunt bune, imbinarile sunt perfecte si porturile sunt la locul lor.

De exemplu pe partea dreapta are 2x USB 3.0, un port LAN si 2 jack-uri audio pentru casti si microfon. Pe partea stanga are doua porturi USB C cu Thunderbolt, un USB 3.0, HDMI si mini Display Port.

Pe spate regasim cele doua porturi pentru alimentare. Tot pe lateral se poate vedea o parte din sistemul de racire, mai precis gurile de evacuare foarte mari si radiatorul albastru.

Tastatura este o placere! Taste mari, cursa mai lunga decat la un laptop oarecare de gaming, feedback foarte bun si iluminare deosebita. Este silentioasa, precisa, buna atat la scris cat si la gaming.

Trackpad-ul cam mic daca ma intrebati pe mine. Totusi, functioneaza impecabil. Sistemul audio este si el foarte puternic, mult peste ce poate oferi un laptop de gaming traditional. Se apropie de volumul si claritatea unui sistem audio dedicat.

Fiecare alimentator are 330W, deci 660W in total pentru acest laptop. In pachet mai gasim butoane de rezerva pentru tastatura si un cage pentru cele doua alimentatoare ca sa stea frumos.

Tot ce pot sa va spun este ca in idle are niste temperaturi extraordinare: 32 de grade pentru procesor si 34 de grade pentru placa video. In full load nu stiu cat sunt de relevante tinand cont ca este un sample si nu stiu exact cat de bine functioneaza in sarcina. Oricum nu depaseau limita, nu intra in protectie.

Procesorul si placa video mentionare mai sus nu vor pune nici o problema in gaming. Poti juca orice titlu la rezolutia monitorului cu detalii maxime si cu Ray Tracing activat. Poti face editare video fara probleme, poti face practic orice.

Despre cat costa, ce performante are in teste sintetice….irelevant. Va dati si voi seama ca un astfel de laptop nu costa 3000 de lei si nici nu scoate 1000 de puncte R20.