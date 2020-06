YouTube pentru iOS 14 ar putea rula video-uri la rezolutia 4K

iOS 14 este momenan in stadiul beta, iar mai mult utilizatori din programul de testare au sesizat ca rezolutiile video-urilor de pe Youtube ajung chiar la 4k.

In prezent, aplicatia YouTube pentru iOS foloseste AVC1 (h.264) pentru codarea videourilor. Acest codec este limitat la [email protected], in timp ce aplicatia YouTube pentru Android foloseste codecul proprietar Google: VP9. VP9 este net superior lui AVC1 conform celor de la GSMArena si ofera o imagine mai placuta. Este posibil ca incepand cu iOS 14 sa se renunte la AVC1 in favoarea lui VP9.

Dat fiind faptul ca Apple nu a spus nimic legat de rezolutia video-urilor din YouTube, este posibil ca aceasta sa nu fie disponibila pe toate modelele de telefoane. Utilizatorii de iOS 14 Beta care au sesizat o crestere in rezolutie foloseau telefoane cu ecrane OLED.

Seems like iOS Youtube finally supports high res playback for VP9 codec pic.twitter.com/bfQr76WMGn

— Cube (@CubeCDM) June 24, 2020