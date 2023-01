Tot ce trebuie să știți despre: SIM, eSIM și iSIM

Dacă tot am scris despre introducerea funcționalității eSIM la Digi, cred că este oportun un articol despre tipurile de SIMuri disponibile sau anunțate pe piață.

Am telefon mobil (pe atunci se numeau celulare sau mobile) din 2003. Tot de atunci am și numărul de telefon, deși l-am portat din Vodafone la Digi, acum mulți ani. Prima cartelă a fost de Connex Kamarad, care permitea alegerea unui număr favorit cu care aveai preț preferențial. La un an după aceea m-am angajat și mi-am mutat numărul de pe cartelă pe abonament, iar acela a fost prima dată când a fost nevoie să schimb SIM-ul. Am mai făcut asta în 2006, pentru că Vodafone cumpărase Connex și nu mai funcționa vechea cartelă, apoi încă de vreo două ori – la schimbarea de telefon (cel nou permitea utilizarea de microSIM) și la portare. În rest, am rămas tot timpul cuminte, nu le-am stricat sau demagnetizat, cum am auzit la alții.

Cu toate acestea, am fost martor al transformărilor pe care cartelele de telefonie mobilă le-au experimentat – de la cea mare, la micro, la nano și acum, la eSIM. Și, pentru că suntem un blog de IT, haideți să vedem ce au reprezentat fiecare dintre ele.

Ce este un SIM?

Denumirea de SIM este un acronim și vine din engleză: Subscriber Identity Module (modulul de identitate a abonatului). Acesta este un card cu chip care stochează informații despre contul sau abonamentul telefonic al unui utilizator GSM. Chipul este cel care permite stabilirea unei conexiuni dintre telefon și antenele de telefonie mobilă, permițând astfel transmiterea de mesaje, date mobile sau apeluri telefonice. În esență, așa cum video-ul a ucis starurile de radio, la fel și SIM-ul este responsabil de dispariția telefoniei fixe.

Marele avantaj al lor era că erau ușor de folosit și de schimbat, fie dintr-un telefon în altul, fie cu unele noi, dacă se stricau. Dezavantajul era legat tocmai de acest aspect – erau predispuse la demagnetizare și se puteau fura ușor. Unde mai pui că erau mari și făceau și celulalrele să fie mari. Cel puțin dacă ne gândim la cele actuale…

Foarte interesant este că primele SIM-uri nu au fost cele de la telefoanele mobile, ci cele din cartelele de telefonie publică. Țin minte că era mare nebunie cu cartelele care aveau poze cu naționala de fotbal. Cea de mai jos îl are pe Hagi imprimat, de la meciul cu Portugalia din 1999, dacă nu mă înșel, cu Pros

Următoarele generații de SIM-uri fizice au fost miniSIM-urile prin 1996, microSIM-urile pe la început de 2000 și nanoSIM-urile din 2012. Toate au fost tot mai mici, dar variațiuni ale acelor cartele fizice folosite și la telefoanele publice…

eSIM la rând

Cam pe când am ajuns și noi cu naționala la ultimul European de fotbal, în 2016, au apărut eSIM-urile, adică am trecut de la cartele fizice la unele virtuale. Dacă am aflat mai sus ce înseamnă SIM, aflați ca ”e” vine de la embedded.

Deși noi, ca utilizatori nu vedem vreo diferență, pentru că eSIM-ul îndeplinește același rol ca și ”fratele” lui, el a permis ca smartphone-urile să devină mai compacte și mai subțiri. În plus, puteai avea mai multe profile eSIM în telefon, unul pentru numărul de acasă și altul pentru cel din străinătate, când erai în roaming. V-am povestit aici despre acest serviciu, pe care l-am folosit și eu în vară, în Muntenegru.

Partea bună este că, acum, eSIM este disponibil și pe smartwatch sau laptop, iar cu un serviciu de shared number, te-ai scos – nu mai ai probleme când îți uiți telefonul acasă.

Avantajul lor este că sunt mult mai sigure, pot fi activate din telefon (deci nu mai mergi până la magazinul operatorului) și permite telefoanelor să devină mai slim și mai impermeabile. Dezavantajul este că tehnologia nu este atât de răspândită sau că, dacă ți se strică telefonul, fie iei tot unul compatibil cu eSIM, fie mergi în magazinul fizic, pentru o cartelă nanoSIM.

iSIM este viitorul

Acesta este un SIM integrat (chiar de la asta vine acel ”i” din denumire) direct în SoC. Dacă vreți să folosiți denumirea completă, puteți încerca: Integrated Universal Integrated Circuit Card (iUICC).

Acest tip de serviciu a fost anunțat de ARM în 2018, pe când Messi pierdea finala Cupei Mondiale în fața lui Mbappe. Dacă ați uitat meciul, este acela la finalul căruia un singur om avea umbrelă deasupra capului, deși nu și-o ținea el:

Revenind la oile noastre, iSIM a fost răspunsul la nevoia tot mai mare a industriei de smartphone pentru spațiu. Iar cum eliminarea SIM-ului fizic permitea integrarea unei baterii mai mari, sau a unui sistem de răcire, pentru încărcare rapidă… Apropo, primul procesor compatibil a fost Qualcomm Snapdragon 888, lansat în 2020.

Cum el a fost destinat inițial produselor IoT, este clar că poate fi folosit și la alte gadgeturi, nu doar la tablete, telefoane, laptopuri sau smartwatch-uri. În plus, tot la categoria de avantaje intră și criptarea mult superioară. De asemenea, se poate activa din gardget direct, consumă foarte puțin din baterie și este compatibil cu rețele 2, 3, 4 și 5G.

Din păcate, este o tehnologie atât de nouă încât nu este încă disponibilă la scară largă. Ba mai mult, cred că va dura ceva până va ajunge mainstream pentru utilizatorii obișnuiți.