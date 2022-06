Acer Predator Triton 300 14 inch este un laptop de gaming compact si aratos

Am prins o pasiune pentru laptop-urile compacte de 14 inch. Au un format interesant si mai placut in utilizare. Plus ca par mai mici decat sunt si transportul lor este usor. Acer Predator Triton 300 este un laptop super performant, dar are dimensiunile si greutatea unui laptop office de acum cativa ani. Adica este super usor si subtire pentru ceea ce ofera.

Acer sunt printre cei mai mari producatori de laptop-uri din lume si au reusit tot timpul sa ramana in top 3. Au modele pentru toate buzunarele si pentru toate activitatile. Readuc aminte seria ConceptD pentru fotografi si videografi, seriile de gaming Nitro, Triton, Predator, Helios, dar si modelele accesibile pentru office, seria Aspire.

Modelul pe care noi il avem aici este un model de gaming din seria de top. Design-ul sau este unul placut. Este drept pe margini si finisat foarte bine. Unde pui mana simti calitate, simti robustete si asta conteaza. Vrei sa se simta scump chiar daca poate nu este.

Mi-a placut ca ecranul il poti deschide cu o singura mana si nu trebuie sa ți contra ca sa-l ridici. Are balamale bune, solide, dar placute in acelasi timp.

La capitolul design, acest laptop este unul dintre cele mai aratoase pe care le-am testat recent si pot spune si ca are o constructie foarte buna, acolo sus in topul preferintelor mele.

Pe laterale sunt toate porturile necesare: USB C cu Thunderbolt, USB A si port de alimentare pe partea stanga, iar pe dreapta HDMI, USB A si un jack pentru casti.

Observ ca nu are multe USB-uri si mi-ar fi placut sa mai aiba cateva. De asemenea, portul HDMI l-as fi inlocuit cu un DisplayPort, poate vrei sa te legi la un monitor mai performant.

Tastatura este compacta, deloc inghesuita si placuta atat la scris cat si la gaming. Opune o mica rezistenta, te face sa crezi ca este una mai performanta, dar este tot o tastatura de laptop. Este placut sa o folosesti si are si iluminare albastra foarte frumoasa.

Trackpad-ul este generos si integreaza si un senzor de amprenta pentru a putea proteja datele mai sensibile. Deci, chiar daca este un laptop de gaming, poti profita de grosimea si subtirirea lui si sa-l folosesti pe post de laptop office. Nu o sa stie nimeni ce bestie ai tu acolo.

Deasupra tastaturii regasim difuzoarele. Nu pot spune prea multe despre ele. Sunt putine laptop-uri care chiar te impresioneaza la capitolul asta. In cazul de fata sunt niste difuzoare puternice, dar nimic care sa te dea pe spate.

Butonul Turbo este prezent si pe acest laptop, menit sa-ti ofere un boost de putere atunci cand tu consideri ca este prea lent. Si nu, nu este prea lent niciodata, dar sunt cazuri in care, nu stiu, unii prefera sa duca laptop-ul in extrema.

La interior primim o racire super performanta cu metal lichid pe post de pasta termo, ventilatoare AeroBlade 3D cu tehnologie Vortex Flow si o placa de retea potenta, Killer Wi-Fi 6E 1675i. Clar nu vei avea probleme cu conexiune la internet si va suporta viteze mari cu latenta mica.

Va spuneam de portul HDMI ca as fi preferat sa fie inlocuit de un DisplayPort. Uitati de partea asta. Nu o sa modific articolul ci va spun doar ca acest HDMI este de tip 2.1, adica cel mai nou standard. In concluzie, nu merita inlocuit cu un DisplayPort daca si monitorul vostru are tot HDMI 2.1.

Ecranul are un format 16:10, 14 inch diagonala si margini subtiri. Sus se poate observa camera web si niste microfoane. Pentru conferinte este excelent.

Pe partea tehnica avem un procesor Intel Core i7 12700H, realizat pe 10nm, 45W TDP, 24MB memorie cache L3, 6 nuclee de performanta, 8 nuclee de eficienta si in total 20 de thread-uri.

Este un procesor hibrid care ar fi trebuit sa ma impresioneze. Pe desktop tot un astfel de procesor am si eu si…nu m-a dat pe spate.

Noroc cu placa video RTX 3060 si cu SSD-ul din dotare. Procesorul nu este slab, insa ma asteptam la mai mult de la noua generatie. Voiam temperaturi mai mici, optimizare mai buna, insa am primit doar mai multa putere. Putere care, ok, este bine sa fie acolo, dar nu este gestionata corect.

Temperaturile in sarcina sunt bune pe acest laptop dintr-un singur motiv: Acer a reusit sa implementeze un sistem de racire super avansat, astfel ca in full load nu trece de 92 de grade per nucleu si automat nu intra in protectie. Mai rar sa vezi asa ceva. Bravo Acer!

In idle sau in semi-load o sa stea in jur de 35-50 de grade, ceea ce nu e rau deloc.

Are un SSD de 1TB cu viteze foarte mari la citire, o placa video buna pentru jocurile actuale si ideala pentru aceasta carcasa subtire. Practic o sa te poti juca orice fara probleme, atat cu Ray Tracing activat cat si fara, iar daca vrei mai multe FPS-uri, DLSS te ajuta pentru ca placa video stie asa ceva.

Eu recomand Ray Tracing off, DLSS pe mediu si te poti juca ORICE cu epste 60FPS, fara stres, fara griji, si la o calitate excelenta. Mi se pare ca e mai important sa ai mai multe FPS-uri decat sa te joci pe Ultra cu 30FPS. Altfel se simte jocul.

Acer Predator Triton 300 14 inch nu il vad inca disponibil in Romania, dar gasiti alte modele similare AICI.