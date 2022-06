BenQ MOBIUZ EX3210U – monitor de gaming black and white cu super difuzoare treVolo

Noua gama MOBIZU de la BenQ se adreseaza pasionatilor de gaming. Pe langa Zowie care sunt dedicate celor care practica eSports, MOBIUZ este pentru jucatorul casual de acasa. Noul model EX3210U este un superb exemplar de 32 inch cu rezolutie 4K si HDRi.

Avand un panoul IPS de 32 inch si rezolutie 4K, din start acest monitor poate fi folosit pentru filme. In plus, este pe 10 biti si are HDRi, deci si mai bine. Dar avand un refresh rate de 144Hz, brusc se transforma intr-un monitor bun si la gaming.

Asadar, MOBIUZ EX3210U este un exemplar black and white, cu insertii portocalii si sistem audio treVolo cu subwoofer integrat. Avand si HDMI 2.1, accepta 4K la 120Hz pentru PS5 si Xbox X.

Dupa cum vedeti, monitorul are o mutime de specificatii interesante: DCI-P3 in proportie de 98%, suporta AMD FreeSync Premium Pro, este certificat VISA DisplayHDR 600, are 1ms MPRT, toate astea pe langa ce am mentionat mai sus in primele 2 paragrafe.

Monitorul dispune de un ecran de buna calitate, culorile fiind naturale si cu o luminozitate mare la nevoie. Imaginile sunt clare, profunde, iar cei 10 biti ii simti in comparatie cu un monitor pe 8 biti. 1024 de culori pe canal vs 256 de culori per canal, asta este diferenta, rezultand 1.07 miliarde de culori in loc de 16.7 milioane.

Sistemul audio format din 2 difuzoare si un subwoofer are moduri audio presetate precum FPS, RCG, Cinema, SPG sau Pop/Live. Mi-ar fi placut un egalizator pentru un asa sistem audio. Se aude foarte bine si poti sa-l folosesti cu drag la filme sau jocuri.

Vestea care pe mine m-a dat pe spate acum vine. Monitorul are un microfon integrat in partea din fata cu anulare a zgomotului cu AI. Sunt doua moduri de utilizare: privat si omnidirectional. Primul cand vocea este captata doar din fata ta si sunt filtrate zgomotele ambientale iar in modul omnidirectional cand sunetul este captat din toate partile.

Dispune de reglaj pe inaltime 100mm, inclinare -5 grade cu +15 grade, pivotant -15+15 grade si dispune si de 4 USB-uri tip A si un USB tip B.

El mai dispune de Local Dimming, adica reducerea locala a luminozitatii dupa cum considera ca este nevoie, lucru important pentru ca poate gestiona singur unde trebuie sa mai creasca sau sa scada luminozitatea in functie de context.

Mentionez si luminozitatea maxima de 600nits in modul HDR si 300nits in mod normal, iar timpul de raspuns este de 2ms GtG si 1ms MRPT. Are o protectie mata aplicata si un consum de energie de 160W.

Costa la Vexio aproape 7000 lei.