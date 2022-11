Acer Swift Edge – laptop cu ecran OLED si AMD Ryzen 5 6600U

Anuntat in urma cu o luna, deja a ajuns la noi la review. Este cel mai subtire laptop cu ecran OLED de 16 inch din lume. Este impresionant cat este de performant si de bun, insa vine cu un pret pe masura.

A primit premiul Red Dot 2022 si Good Design 2022. Cantareste 1.17kg si 12.95mm grosime. Este realizat din magneziu si aluminiu, dispune de conectivitate Wi-Fi 6E, are HDMI 2.1, doua porturi USB 3.2 Gen2 prin care se si incarca, un USB Type A si un jack audio.

Fix asta spuneam in ziua in care s-a lansat. Si uite-l acum la noi pe masa. Ne-am jucat ceva timp cu el si pur si simplu ne-a impresionat. Nu doar ecranul este de vina, dar si laptop-ul in sine prin constructia sa.

Este chiar subtire, robust, fabricat din materiale de calitate si nu retine amprentele. Este un laptop solid care trebuie sa reziste bine in timp. Noi l-am primit si pe culoarea albastra care tinde sa fie un gri spre albastru deschis. Arata bine ce pot sa zic.

Tastatura mi-a oferit o senzatie ciudata. Unele taste sunt foarte silentioase iar altele nu. In functie de cum apesi poate sa fie placuta sau nu la utilizare. Probabil pentru ca laptop-ul este un sample, sper sa remedieze problema la produsul final.

De asemenea, tastatura este destul de ingusta si trebuie sa te obisnuiesti cu pozitionarea ei. Este cumva integrata spre mijlocul laptop-ului si atunci ai mult spatiu pe lateralele ei.

Ecranul este un OLED de 16 inch. Cand spui OLED este clar la ce te astepti: negru intens, spectru larg de culoare, contrast ridicat. Nu stiu cine a produs acest ecran, posibil BOE, dar este foarte reusit. M-am minunat ore intregi la filme si clipuri 4K de pe Youtube.

Are si margini subtiri, o sticla de protectie glossy, iar amprentele sunt tinute bine pe ecran din pacate. Si cu toate astea se comporta bine in bataia soarelui.

Pe partea tehnica are un procesor Ryzen 5 6600U, adica un model de generatie noua de tip ULV cu scoruri bune in testele sintetice. Se misca impecabil.

Este un procesor la 2.9GHz cu un TDP maxim de 28W, dar real se duce si mai sus. Frecventa maxima este de 4.5GHz, are 16MB cache L3, sase nuclee, 12 fire de executie si este realizat pe 6nm FinFET la TSMC. Temperatura maxima de operare este de 95 de grade si da, ajunge acolo.

Pe partea de temperaturi nu pot spune EXACT ce am reusit sa scot pentru ca programele nu au stiut sa recunoasca corect procesorul. Dar mi-a aparut o temperatura minima de 48 grade si maxima de 96 grade Celsius, dupa lungi ore de testare. Asta inseamna ca temperatura medie pe care o sa o aveti in utilizare o sa fie pe la 50-60 de grade, caci niciodata procesorul nu va sta in full load pe termen lung. Iar minima de 48 de grade sigur este o eroare tinand cont ca temperatura in camera era de 19 grade. Luati ca atare aceste informatii, laptop-ul este un sample, mai sunt erori.

Am testat R23, R20, procesorul are scoruri foarte bune. Nici SSD-ul nu o duce rau, fiind o unitate cu 6600MB/s la citire si 3800MB/s la scriere. In configuratia mea a venit cu doua unitati de 512GB fiecare

Bateria este o unitate de 54Wh care ofera in realitate in jur de 5-6 ore de autonomie. Nu va asteptati la mai mult. Dar eu zic ca este decent dat fiind ecranul.

Trackpad-ul mi se pare foarte bun. Este usor de utilizat pentru ca are o sensibilitate ridicata. Butoanele integrate nu par firave si nici zgomotoase.

Difuzoarele sunt amplasate deasupra tastaturii pentru un sunet cat mai clar. Se aud bine de tot, cu volum mare si o claritate peste medie. Mi-au placut mult.

Tot nu ma pot impaca cu pozitionarea tastaturii, dar cred ca tine doar de obisnuita. Sunt convins ca avea loc si un NumPad daca se duceau cu ea mai in stanga. Asa pare ingropata fix pe mijlocul laptop-ului.

Tineti cont ca ecranul fiind OLED ar putea aparea probleme in timp. Nu lasati imaginea prea mult timp statica, incercati sa rulati si continut pe intregul ecran si sa fie dinamic, cel putin din cand in cand.

Un astfel de laptop pleca de la 1500 euro in functie de configuratie, deci va puteti duce si mai sus de atat. Tehnologia noua costa, si aici ma refer la DDR5, OLED si noul procesor AMD. Sunt sigur ca peste cativa ani un laptop cu ecran OLED o sa fie mult mai ieftin.

Cine alege acest laptop clar stie pe ce dă banii, altfel sunt alternative mai ieftine si cu procesoare mai bune, dar fara ecran OLED si fara DDR5. Si nici nu le gasiti in formatul de 16 inch.

Mie mi-a placut mult. Il vad util pentru oamenii care vizioneaza multe filme dar fac si munca de birou. Este usor de transportat, arata bine intr-o sedinta si este puternic.