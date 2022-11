PSVR 2 va fi disponibil din februarie 2023 la un preț mai mare decât PlayStation 5

Cea de-a doua generație a headset-ului VR pentru PlayStation va fi disponibilă începând cu data de 22 februarie 2023. Prețul va fi de 549 euro, cu 100 euro mai mare decât a consolei PS5 Digital Edition, însă trebuie să recunoaștem că și dotările sunt foarte bune. PSVR 2 se conectează la consolă printr-un singur cablu USB Type-C și dispune de două ecrane OLED HDR cu rezoluție de 2000 x 2040 pixeli, rată de refresh de 120 Hz și FOV de 110 grade. Totodată, noul headset este mai compact și mai ușor decât modelul din prima generație, vine cu ventilator pentru airflow sporit și permite ajustări la nivelul lentilelor.

Alături de el, Sony a anunțat și 11 titluri disponibile compatibile VR: The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbour: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After The Fall și Tentacular. La momentul lansării PSVR 2 vor fi disponibile peste 20 de jocuri VR, printre care și Horizon Call of the Mountain.

Sursa: PlayStation Blog