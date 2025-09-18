Actualizarea din septembrie pentru Windows 11 dă bătăi de cap: erori multiple la instalare

Update-ul KB5065426, lansat recent de Microsoft pentru Windows 11, a generat o serie de probleme pentru utilizatori, mulți dintre ei raportând că instalarea eșuează cu diverse coduri de eroare.
Bine, veți spune că nu e nimic nou, pentru că am mai vzut ”filmul„ ăsta.
Printre cele mai frecvente erori se numără 0x800F0991, 0x800F0922, 0x80071A2D, 0x800F081F și altele.
Deși este o actualizare obligatorie, sistemul continuă să încerce instalarea chiar și după refuzul utilizatorului, ceea ce a dus la frustrare în rândul celor afectați. În unele cazuri, chiar și instalarea manuală prin Microsoft Update Catalog nu funcționează, ceea ce limitează opțiunile de remediere.
Singura soluție funcțională până acum pare să fie utilizarea Media Creation Tool sau Update Assistant Tool, conform . În plus, unii utilizatori au observat că descărcarea durează mai mult decât de obicei, posibil din cauza dimensiunii mai mari a pachetului.
daniel baba a zis
salutare.
daniel baba a zis
sa se duca dreq toti cu toate errorile lor si cu toate panaramele de pc uri. am un desktop sk 2066 , si un altul i5 6500 nici unul niciodata nu am avut errori pe ele.
ma faci ca ma derzabonez de la tine….
Cristian Răducă a zis
Nu te impacienta!