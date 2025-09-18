Xiaomi 17 vine luna aceasta

Xiaomi a anunțat oficial că va lansa seria 17 în această lună, sărind complet peste seria 16 pentru a se alinia direct cu iPhone 17. Noua gamă va include trei modele: Xiaomi 17, 17 Pro și 17 Pro Max.

Da, știu, dacă îi întrebi vor nega că are de-a face cu noile iPhone, că doar lipsește un model Air… 🙂

Toate cele trei telefoane vor fi echipate cu noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, iar modelul de bază promite îmbunătățiri semnificative fără creșteri de preț. Xiaomi 17 Pro este prezentat drept „cel mai puternic flagship compact pentru fotografie”, în timp ce 17 Pro Max ar urma să fie cel mai performant telefon Xiaomi de până acum.

Printre specificațiile vehiculate se numără:

Ecran LTPO OLED de 6,3 inch cu rezoluție 1.5K și rată de refresh de 120Hz

Baterie de 7.000 mAh

Senzor ultrasonic de amprentă integrat în ecran

Posibil display secundar pe spatele modelului 17 Pro Max

Lansarea vine într-un moment strategic, cu Xiaomi poziționându-se agresiv în competiția cu Apple și alți producători de top. Rămâne de văzut cum va arăta prețul final și disponibilitatea internațională.

Sursa