ADATA LEGEND 970 este un SSD cu interfata PCIe 5.0

ADATA a lansat astazi un SSD cu interfata PCIe 5.0 Legend 970 este un model cu supot NVMe si viteze ce ating 10.000MBps atat la scriere cat si la citire, fiind de sase ori mai rapid decat SSD-urile cu interfata PCIe 3.0.

Vitezele de citire si scriere aleatorii sunt de 1400K/IOPS, iar memoria folosita este 3D cu 232 de straturi si ajunge pana la 2TB stocare. Are un TBW ridicat dar nu a fost mentionat, mecanism de corectie a erorilor LDPC si criptare AES 256bit.

Are si radiator pentru a face fata task-urilor solicitante si pentru a putea lucra la capacitate maxima chiar si in sisteme cu sistem de racire mai slab. Sub radiator este si un mic ventilator pentru a raci extra.