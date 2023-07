ChatGPT ajunge si pe Android

Internetul se schimba dar nu asa cum credeau marii vizionari. ChatGPT vine acum si pe Android si este un adevarat ajutor pentru cei care lucreaza intens in mediul online.

Trebuie sa ne obisnuim cu aplicatia si chiar va recomand sa o folositi in task-urile zilnice repetitive. Va ajuta mult, scutiti timp si stres si puteti sa va concentrati mai bine pe alte task-uri mai importante.

Pe iOS exista deja o aplicatie ChatGPT, dar pe Android nu. Momentan Google a bagat aplicatia in magazin in cateva tari, iar mai tarziu va fi disponibila si in alte regiuni. O gasiti acum in SUA, Indonezia, Bangladesh, India si Brazilia.

Versiunea platita se numeste GPT-4 si este mai buna, insa pentru inceput va recomand sa va jucati cu versiunea de baza, gratuita.