SSD ADATA Swordfish 1TB M.2 – un SSD ieftin numai bun pentru cei inca au HDD

ADATA a lansat anul acesta SSD-ul Swordfish, un model accesibil cu radiator care ofera un raport pret-GB foarte bun. Astazi o sa vi-l prezint si tragem o concluzie daca merita sau nu.

ADATA Swordfish este un SSD care in versiunea de 1TB costa 527 lei la Altex. Este un pret corect pentru ceea ce ofera si tineti cont ca este un SSD cu interfata PCI Express, deci nu este o interfata SATA limitata. Nu, este un SSD M.2 corect care nu ofera cele mai mari viteze, dar sunt cele normale in acest interval de pret.

Nici nu are rost sa va zic cat de bun este un SSD intr-un sistem. Am disutat, cred ca stiti si voi, iar ceea ce conteaza in ziua de azi este pretul. Cu cat mai ieftin cu atat mai bine si daca se poate cati mai multi GB sau chiar TB.

Si cam asta este Swordfish. 1TB de stocare la 500 lei, interfata M.2 si vitezele pe care le vedeti mai jos.

Vedeti, vitezele nu sunt foarte mari dar nici cele mai mici. Clar sistemul, oricare ar fi el, se va misca foarte bine cu acest SSD. Insa eu consider ca traim vremuri cand putem inlocui HDD-ul pentru stocare cu un SSD de acest gen.

Eu folosesc un SSD de 512GB pentru Windows si un HDD de 3TB pentru stocare. Eu sunt caz mai special cu cei 3TB de stocare, dar daca as fi avut nevoie de doar 1TB cel mai probabil as fi ales un astfel de SSD.

De ce? In primul rand pentru aspect. Sunt doua fire in minus, un zgomot si o vibratie in sistem in minus, dimensiunea piesei este mai mica iar performantele sunt net superioare. Asadar, de ce nu stochez pe SSD cand 1TB costa cat costa?

Nu s-a incins deloc cat am rulat cu el in sistem, s-a comportat normal si tot ce conteaza este fiabilitatea. Evident ca nu am cum sa va spun daca este fiabil sau nu, aflam in timp. Dar pana atunci eu zic ca este un SSD corect. Voi ce parere aveti?