Samsung a lansat primul televizor cu ecran MicroLED

Considerata cea mai buna varianta a tehnologiei LED, ecranul MicroLED incepe sa-si faca aparitia pe piata in diverse forme.

Noul televizor Samsung are o diagonala de 110 inch, rezolutie 4K si un spectru de culoare 100% DCOPI P3 si Adobe RGB. Alte informatii nu au fost inca dezvaluite si nici pretul nu este cunoscut oficial.

Datorita tehnologiei Micro LED ecranul televizorului se poate imparti in zone de mai mici dimensiuni. De exemplu poate fi impartit in doua si fiecare zona sa ruleze continut diferit indiferent de sursa.

Televizorul nu are margini avand un raport corp-ecran de 99%, iar sistemul audio 5.1 este integrat in ecran, deci nu are difuzoare clasice la vedere.

Pretul aproximativ este de 90.000 de euro