SUA adauga inca 31 de companii chinezesti pe lista neagra – nu vor mai putea importa cipuri

US Commerce Department a adaugat inca 31 de companii chinezesti pe lista neagra. Aceastea nu mai pot folosi cipuri de la companii americane, din cauza temerilor ca ar putea sa fie utilizate pentru a submina politica externa sau securitatea nationala a SUA.

Una dintre cele mai importante companii este YMTC, un producator de memorii DRAM si NAND pentru piata locala din China. Acesta chiar livra si pentru Apple componente, lucru care pare sa-i fi deranjat pe oficialii americani, care au precizat ca Apple se joaca cu focul.

Lista cu companiile trecute pe lista neagra:

1.Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.

2. Beijing PowerMac Company

3. CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.

4. Chang Zhou Jin Tan Teng Yuan Machinery Parts Co., Ltd.

5. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences

6. Chinese Academy of Science (CAS) Institute of Chemistry

7. Chongqing Optel Telecom

8. Chongqing Xinyuhang Technology Co., Ltd.

9. Dandong Nondestructive Electronics

10. DK Laser Company Ltd.

11. Foshan Huaguo Optical Co., Ltd.

12. GRG Metrology & Test (Chongqing) Co., Ltd.

13. Guangdong Dongling Carbon Tech. Co., Ltd.

14. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

15. Guangzhou GRG Metrology & Test (Beijing) Co., Ltd.

16. Jialin Precision Optics (Shanghai) Co., Ltd.

17. Lishui Zhengyang Electric Power Construction

18. Nanjing Gova Technology Co., Ltd.

19. Ningbo III Lasers Technology Co., Ltd.

20. Qingdao Sci-Tech Innovation Quality Testing Co., Ltd.

21. Shanghai Tech University

22. Suzhou Sen-Chuan Machinery Technology Co., Ltd.

23. Tianjin Optical Valley Technology Co., Ltd.

24. University of Chinese Academy of Sciences

25. University of Shanghai for Science and Technology

26. Vital Advanced Materials Co., Ltd.

27. Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd.

28. Wuhan Juhere Photonic Tech Co., Ltd.

29. Wuxi Hengling Technology Co., Ltd.

30. Xian Zhongsheng Shengyuan Technology Co., Ltd.

31. Yangtze Memory Technologies Co., Ltd

