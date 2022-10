IBM investeste 20 de miliarde de dolari in New York pentru a creste productia de semiconductori

In urmatorii 10 ani, IBM va investi 20 de miliarde de dolari in New York, pentru a creste dezvoltarea si productia de semiconductori, tehnologie AI, tehnologie mainframe si calcul cuantic.

Arvind Krishna, CEO si presedinte, a declarat ca investitia este esentiala pentru abordarea provocarilor la scara larga legate de clima, energie si transport. Compania doreste sa sustina sectorul tehnologic din SUA si sa inoveze in materie de semiconductori.

Si Micron si-a propus sa investesca pana la 100 de miliarde de dolari in urmatorii 20 de ani pentru a construi o fabrica in SUA.